2024 Japonya GP 2. antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Piastri lider

İkinci antrenman seansı için hava tahminleri yağmuru işaret ediyordu ve beklenen yağmur seans başladıktan hemen sonra geldi.

Hal böyle olunca sürücüler seansın büyük bir kısmını garajda geçirdiler; son bölümde pist kurumaya başladı ve bazı isimler kuru zemin lastikleriyle tekrar piste çıktı fakat risk almak pek de mantıklı değildi.

Yuki Tsunoda, geçiş lastikleriyle 1:40.946'lık bir tur zamanı kaydetti ve bu tur son dakikalara kadar zirvede kaldı.

Son anlarda Oscar Piastri, kuru zemin lastikleriyle 1:36.862'lik bir tur zamanı yakalayarak zirveye yerleşti.

Son anlarda bu dereceyi 1:34.725'e çeken Piastri, seansı lider tamamlayan isim oldu. Onu 1:45.226'lık turuyla 0.5 saniye geride ikinci olan Lewis Hamilton takip etti.

Charles Leclerc son anlarda kaydettiği 1:38.760'lık turuyla 4 saniye geride üçüncü olurken, Yuki Tsunoda 6.2 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi RB'den Daniel Ricciardo tamamlarken, Lando Norris altıncı, Carlos Sainz yedinci ve Esteban Ocon sekizinci ve Kevin Magnussen 9. oldu ve son gerçek zaman kaydeden isim oldu.

İlk onu pek de temsili turlar atmayan Zhou Guanyu tamamladı.

Tur zamanı kaydeden son isimler Valtteri Bottas, Alex Albon ve Nico Hulkenberg oldu.

Red Bull ve Aston Martin pilotları dışında Pierre Gasly, George Russell ve Logan Sargeant'ın zaman turu yoktu.

Seans sonucu: