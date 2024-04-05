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Formula 1 Japonya GP
Antrenman raporu

2024 Japonya GP 2. antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Piastri lider

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını McLaren pilotu Oscar Piastri lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Mark Sutton / Motorsport Images

İkinci antrenman seansı için hava tahminleri yağmuru işaret ediyordu ve beklenen yağmur seans başladıktan hemen sonra geldi.

Hal böyle olunca sürücüler seansın büyük bir kısmını garajda geçirdiler; son bölümde pist kurumaya başladı ve bazı isimler kuru zemin lastikleriyle tekrar piste çıktı fakat risk almak pek de mantıklı değildi.

Yuki Tsunoda, geçiş lastikleriyle 1:40.946'lık bir tur zamanı kaydetti ve bu tur son dakikalara kadar zirvede kaldı.

Son anlarda Oscar Piastri, kuru zemin lastikleriyle 1:36.862'lik bir tur zamanı yakalayarak zirveye yerleşti.

Son anlarda bu dereceyi 1:34.725'e çeken Piastri, seansı lider tamamlayan isim oldu. Onu 1:45.226'lık turuyla 0.5 saniye geride ikinci olan Lewis Hamilton takip etti.

Charles Leclerc son anlarda kaydettiği 1:38.760'lık turuyla 4 saniye geride üçüncü olurken, Yuki Tsunoda 6.2 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi RB'den Daniel Ricciardo tamamlarken, Lando Norris altıncı, Carlos Sainz yedinci ve Esteban Ocon  sekizinci ve Kevin Magnussen 9. oldu ve son gerçek zaman kaydeden isim oldu.

İlk onu pek de temsili turlar atmayan Zhou Guanyu tamamladı.

Tur zamanı kaydeden son isimler Valtteri Bottas, Alex Albon ve Nico Hulkenberg oldu.

Red Bull ve Aston Martin pilotları dışında Pierre Gasly, George Russell ve Logan Sargeant'ın zaman turu yoktu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

1'34.725

    
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.501

1'35.226

 0.501  
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 4

+4.035

1'38.760

 3.534  
4 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 8

+6.221

1'40.946

 2.186  
5 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 9

+7.188

1'41.913

 0.967  
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+10.252

1'44.977

 3.064  
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+17.854

1'52.579

 7.602  
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 3

+24.388

1'59.113

 6.534  
9 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 4

+55.747

2'30.472

 31.359  
10 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 7

 

    
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

 

    
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 5

 

    
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5

 

    
14 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 0

 

    
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 0

 

    
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 0

 

    
17 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 0

 

    
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 0

 

    
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 0

 

    
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 0

 

    
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