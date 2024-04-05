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Formula 1 Japonya GP

2024 Japonya GP 1. antrenman seansı: Sargeant'ın kırmızı bayrak çıkarttığı seansta Verstappen lider

2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü ayağı olan Japonya GP hata sonu 1. antrenman seansıyla resmen başladı.

Bir haftalık aranın ardından takımlar ve pilotlar tekrar piste çıkmak için sabırsızdılar.

Takvimde önemli bir geçmişe sahip olan Japonya GP'de, Pirelli bu hafta sonuna C1, C2 ve C3 lastikleri getirdi.

Uzun düzlüklere ve yüksek hızlı virajlara sahip olan pistte Pirelli, en sert hamurları getirmiş olsa da, aşınmanın yüksek olması bekleniyor.

Suzuka'da tek bir DRS bölgesi bulunuyor. 

Japonya GP 1. antrenman seansında Max Verstappen liderken takım arkadaşı Sergio Perez 2. oldu ve so yarışın galibi Carlos Sainz ise 3. sırada seansı tamamladı. 

Seansın ilk turunu Lance Stroll 1:33.834 ile atıyor. Daha sonra Lando Norris 1:32.767 ile ilk sıraya çıktı. Daha sonra pilotlar zamanlarını geliştirirsen Norris de 1:31.781 ile zamanını geliştirdi. Alonso'da Norris ile aynı turu atarak ikinci sıraya çıkıyor.

Avustralya'da yarış dışı kalan Max Verstappen sert lastiklerle 1:31.463 ile liderliği ele geçirdi.

Seansın son yarım saatine yaklaşırken Hamilton yumuşak lastikle piste çıktı ve en hızlı üç sektör zamanı ile 1:30.543 ilk sıraya çıktı.

FP1'de kaza yapan Williams FW46 pilotu Logan Sargeant'ın hasarlı aracını polisler kurtardı

FP1'de kaza yapan Williams FW46 pilotu Logan Sargeant'ın hasarlı aracını polisler kurtardı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu turun tamamlanmasından hemen sonra Logan Sargeant 7. virajın çıkışında ime çıkarak aracının kontrolünü kaybediyor ve ardından spin atarak bariyerlere çarptı. Bu kaza kırmızı bayrak çıkmasına sebep oldu.

Yaklaşık 12 dakikalık aranın ardından seans tekrar başladı.

Seans tekrar başladığında pilotlar yumuşak hamuru tercih etti.

Verstappen yumuşak hamurla 1:30.056 ile liderliği aldı. Takım arkadaşı Perez seansı 1:30.237 ile ikinci en hızlı zamanı elde ederken Sainz 1:30.269 ile 3. sırada seansı tamamladı.

Australya'da so turda kaza yapan Russell 4. olurken takım arkadaşı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton 5. sırada seansı tamamladı.

Leclerc, Alonso, Piastri, Tsunoda ve seansın bir bölümünü lider götüren Norris ilk 10 sırayı tamamladı.

Ocon, Albon, Hulkenberg, Bottas ve Stroll zaman tablosunun ilk 15 sırasında yer aldılar.

Red Bull genç sürücüsü ve Japonya'da ilk seansta Daniel Ricciardo'dan koltuğu ödünç alan Japon Ayumu Iwasa 16. oldu.

Gasly Zhou ve Magnussen tablonun son bölümünde yer alırken kazasıyla kırmızı bayrağın çıkmasına sebep olan Sargeant, son sırada yer aldı.

Japonya GP 1. antrenman seansı sonuçları

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18

1'30.056

   232.135
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 18

+0.181

1'30.237

 0.181 231.669
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20

+0.213

1'30.269

 0.032 231.587
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.474

1'30.530

 0.261 230.920
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23

+0.487

1'30.543

 0.013 230.886
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.502

1'30.558

 0.015 230.848
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.543

1'30.599

 0.041 230.744
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.109

1'31.165

 0.566 229.311
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 20

+1.174

1'31.230

 0.065 229.148
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22

+1.184

1'31.240

 0.010 229.123
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19

+1.879

1'31.935

 0.695 227.391
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.887

1'31.943

 0.008 227.371
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 19

+1.902

1'31.958

 0.015 227.334
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 17

+1.998

1'32.054

 0.096 227.097
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 17

+1.999

1'32.055

 0.001 227.094
16 Japan A. Iwasa AlphaTauri 40 RB Red Bull 22

+2.047

1'32.103

 0.048 226.976
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 23

+2.221

1'32.277

 0.174 226.548
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 18

+2.582

1'32.638

 0.361 225.665
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+2.747

1'32.803

 0.165 225.264
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10

+3.148

1'33.204

 0.401 224.295
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