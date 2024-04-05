2024 Japonya GP 1. antrenman seansı: Sargeant'ın kırmızı bayrak çıkarttığı seansta Verstappen lider

2024 Formula 1 sezonunun dördüncü ayağı olan Japonya GP hata sonu 1. antrenman seansıyla resmen başladı.

Bir haftalık aranın ardından takımlar ve pilotlar tekrar piste çıkmak için sabırsızdılar.

Takvimde önemli bir geçmişe sahip olan Japonya GP'de, Pirelli bu hafta sonuna C1, C2 ve C3 lastikleri getirdi.

Uzun düzlüklere ve yüksek hızlı virajlara sahip olan pistte Pirelli, en sert hamurları getirmiş olsa da, aşınmanın yüksek olması bekleniyor.

Suzuka'da tek bir DRS bölgesi bulunuyor.

Japonya GP 1. antrenman seansında Max Verstappen liderken takım arkadaşı Sergio Perez 2. oldu ve so yarışın galibi Carlos Sainz ise 3. sırada seansı tamamladı.

Seansın ilk turunu Lance Stroll 1:33.834 ile atıyor. Daha sonra Lando Norris 1:32.767 ile ilk sıraya çıktı. Daha sonra pilotlar zamanlarını geliştirirsen Norris de 1:31.781 ile zamanını geliştirdi. Alonso'da Norris ile aynı turu atarak ikinci sıraya çıkıyor.

Avustralya'da yarış dışı kalan Max Verstappen sert lastiklerle 1:31.463 ile liderliği ele geçirdi.

Seansın son yarım saatine yaklaşırken Hamilton yumuşak lastikle piste çıktı ve en hızlı üç sektör zamanı ile 1:30.543 ilk sıraya çıktı.

FP1'de kaza yapan Williams FW46 pilotu Logan Sargeant'ın hasarlı aracını polisler kurtardı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu turun tamamlanmasından hemen sonra Logan Sargeant 7. virajın çıkışında ime çıkarak aracının kontrolünü kaybediyor ve ardından spin atarak bariyerlere çarptı. Bu kaza kırmızı bayrak çıkmasına sebep oldu.

Yaklaşık 12 dakikalık aranın ardından seans tekrar başladı.

Seans tekrar başladığında pilotlar yumuşak hamuru tercih etti.

Verstappen yumuşak hamurla 1:30.056 ile liderliği aldı. Takım arkadaşı Perez seansı 1:30.237 ile ikinci en hızlı zamanı elde ederken Sainz 1:30.269 ile 3. sırada seansı tamamladı.

Australya'da so turda kaza yapan Russell 4. olurken takım arkadaşı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton 5. sırada seansı tamamladı.

Leclerc, Alonso, Piastri, Tsunoda ve seansın bir bölümünü lider götüren Norris ilk 10 sırayı tamamladı.

Ocon, Albon, Hulkenberg, Bottas ve Stroll zaman tablosunun ilk 15 sırasında yer aldılar.

Red Bull genç sürücüsü ve Japonya'da ilk seansta Daniel Ricciardo'dan koltuğu ödünç alan Japon Ayumu Iwasa 16. oldu.

Gasly Zhou ve Magnussen tablonun son bölümünde yer alırken kazasıyla kırmızı bayrağın çıkmasına sebep olan Sargeant, son sırada yer aldı.

Japonya GP 1. antrenman seansı sonuçları