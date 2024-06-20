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Formula 1 İspanya GP

2024 İspanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı bu hafta sonu (21-23 Haziran) İspanya'da gerçekleştirilecek. Peki İspanya GP’de seanslar kaçta gerçekleşecek ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Neva Ünsaldı
Track detail

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları devam ediyor. Bu hafta sonu İspanya'da Circuit De Barcelona-Catalunya pistinde koşulacak olan yarışta bakalım bizi neler bekliyor?

Geleneksel pistlerden biri olan Barselona pisti diğer pek çok seriye de ev sahipliği yapıyor. 4,657 km uzunluğunda olan pistte bu hafta sonu koşulacak Formula 1 İspanya Grand Prix'si 66 tur sürecek.

A scenic view of the Barcelona pit straight

A scenic view of the Barcelona pit straight

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımların yarışa dair tahminleri geçtiğimiz haftanın gündemini oluşturdu. Rekabetin kızıştığı şu dönemde bakalım takımlardan hangileri başarılı olurken hangileri hayal kırıklığına uğrayacak?

Hafta sonu programı

21 Haziran Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV /  beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • 2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

22 Haziran Cumartesi

  • 3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Sıralama Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

23 Haziran Pazar

  • Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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