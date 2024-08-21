2024 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası, 3 haftalık yaz arasından sonra tüm heyecanıyla geri dönüyor. Bu hafta sonu Hollanda'da Circuit Zandvoort pistinde koşulacak olan yarışta bakalım bizi neler bekliyor?

Formula 1'in geleneksel pistlerinden olan Zandvoort, 4,259 km uzunluğunda olup takvimdeki en kısa pistler arasında yer alıyor. Hollanda Grand Prix'si yarışı 72 tur sürecek.

Circuit detail of the pit straight at Zandvoort Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1'de ön tarafta mücadele eden takımlar arasındaki rekabetin iyice yakınlaştığı şu dönemde Hollanda Grand Prix'sinin sonuçları, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyabilir.

Peki 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Hollanda GP'si seansları saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta sonu programı

23 Ağustos Cuma

1. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

2. Antrenman Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

24 Ağustos Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 12:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

Sıralama Turları: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

25 Ağustos Pazar

Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )



beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.