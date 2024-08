2024 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası, 3 haftalık yaz arasından sonra tüm heyecanıyla geri dönüyor. Bu hafta sonu Hollanda'da Circuit Zandvoort pistinde koşulacak olan yarışta bakalım bizi neler bekliyor?

Formula 1'in geleneksel pistlerinden olan Zandvoort, 4,259 km uzunluğunda olup takvimdeki en kısa pistler arasında yer alıyor. Hollanda Grand Prix'si yarışı 72 tur sürecek.

Circuit detail of the pit straight at Zandvoort

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images