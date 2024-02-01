2024 Formula 1 yarışları, BeIN Sports'ta yayınlanacak!
2024'te Formula 1'in hangi kanaldan yayınlanacağı soruları, bugün itibariyle tam olarak resmi olmasa da cevaplanmış oldu. 2024 F1 yarışları BeIN Sports'ta yayınlanacak.
Türkiye'de Formula 1 yarışları uzun yıllardır S Sport'ta yayınlanıyordu ancak 2023 biterken Saran Grubu'nun F1 yayın hakları için anlaşmasının bittiği ve anlaşmanın yenilenmeyeceği ortaya çıkmıştı.
Bu gelişmenin ardından BeIN Sports'un adı 2024 F1 yayınları için ortaya çıktı. Resmi açıklama yapılmazken anlaşmanın kesin olduğu söyleniyordu.
Gün Ortası programının sunucusu Burak Ölmez, programın kapanış bölümünde Formula 1'in önümüzdeki sezon beIN Sports'ta yayınlanacağını doğruladı.
Motorsport.com olarak bu anlaşmanın doğru olduğunu ve arka planda planlamaların devam ettiğini öğrendik.
Türkiye'de F1 yarışlarını uzun zamandır Serhan Acar sunuyor ancak yayınların BeIN Sports'a geçmesiyle bu konuda da bir değişiklik olacağı söyleniyor.
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