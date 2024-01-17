2024 F1 yarış saatleri belli oldu: Hangi yarış saat kaçta?

2024 yılında Formula 1 takviminin 24 yarıştan oluşması bekleniyor; sezon 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.

Sezon altı sprint yarışı içeriyor: Çin, Miami, Avusturya, ABD (Austin), Sao Paulo ve Katar.

Gelecek sezon için Cumartesi günü üç yarış (Bahreyn, Suudi Arabistan ve Las Vegas'ta) planlanıyor.

Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları, Ramazan ayının başlayacağı 10 Mart'tan önce tamamlanması amacıyla program bir gün kaydırıldı. Yani her iki yarış da cumartesi günü yapılacak.

Las Vegas yarışı bir gece yarışı olacak ve Cumartesi günü yerel saatle 22:00'de başlayacak. Fakat Türkiye'de zaten Pazar sabahına denk geliyor.

Program henüz tamamlanmadı. FIA ve FOM, Çin, Miami, Avusturya, Austin, Brezilya ve Katar'daki yarış hafta sonu programlarının nasıl olacağına karar vermedi.

2024 F1 hafta sonu programı: