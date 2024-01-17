Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

2024 F1 yarış saatleri belli oldu: Hangi yarış saat kaçta?

24 yarıştan oluşacak 2024 Formula 1 sezonunda, yarışların seans saatleri bugün itibariyle belli oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
An Etihad Boeing 787 Dreamliner in formation with Al Fursan, the United Arab Emirates Air Force and Defence display team, over the grid prior to the start

2024 yılında Formula 1 takviminin 24 yarıştan oluşması bekleniyor; sezon 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 8 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.

Sezon altı sprint yarışı içeriyor: Çin, Miami, Avusturya, ABD (Austin), Sao Paulo ve Katar.

Gelecek sezon için Cumartesi günü üç yarış (Bahreyn, Suudi Arabistan ve Las Vegas'ta) planlanıyor.

Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları, Ramazan ayının başlayacağı 10 Mart'tan önce tamamlanması amacıyla program bir gün kaydırıldı. Yani her iki yarış da cumartesi günü yapılacak.

Las Vegas yarışı bir gece yarışı olacak ve Cumartesi günü yerel saatle 22:00'de başlayacak. Fakat Türkiye'de zaten Pazar sabahına denk geliyor.

Program henüz tamamlanmadı. FIA ve FOM, Çin, Miami, Avusturya, Austin, Brezilya ve Katar'daki yarış hafta sonu programlarının nasıl olacağına karar vermedi.

2024 F1 hafta sonu programı:

Grand Prix 1. seans 2. seans 3. seans Sıralama turları Yarış
Bahreyn* 14:30-15:30 18:00-19:00 15:30-16:30 19:00-20:00 18:00
Suudi Arabistan* 16:30-17:30 20:00-21:00 16:30-17:30 20:00-21:00 20:00
Avustralya 04:30-05:30 08:00-09:00 04:30-05:30 08:00-09:00 07:00
Japonya 05:30-06:30 09:00-10:00 05:30-06:30 09:00-10:00 08:00
Çin Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 10:00
Miami Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 23:00
Emilia-Romagna 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Monako 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Kanada 20:30-21:30 00:00-01:00 19:30-20:30 23:00-00:00 21:00
İspanya 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Avusturya Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 16:00
Britanya 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 17:00
Macaristan 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Belçika 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Hollanda 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 16:00
İtalya 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00
Azerbaycan 12:30-13:30 16:00-17:00 11:30-12:30 15:00-16:00 14:00
Singapur 12:30-13:30 16:00-17:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00
Amerika Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 22:00
Mexico City 20:30-21:30 00:00-01:00 19:30-20:30 23:00-00:00 23:00
Brezilya Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 20:00
Las Vegas* Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 09:00
Katar Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak Açıklanacak 20:00
Abu Dabi 12:30-14:30 16:00-17:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00

* – Birinci ve ikinci antrenman Perşembe günü, üçüncü antrenman ve sıralama Cuma günü, yarış ise cumartesi günü yayınlanacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren, Red Bull ilgisine rağmen Norris'i takımda tutabileceğine inanıyor
Sonraki haber Brown: "Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosu McLaren'da"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Formula 1

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

World Superbike

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Formula 1

Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor Audi için Ocon ve Hulkenberg iddiaları artıyor

Son Haberler

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

F1 Formula 1

Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

F1 Formula 1

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

SBK World Superbike

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol