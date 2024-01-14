2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

Güç ünitesinin soğutma sistemini etkilemeden bir F1 aracının aerodinamik verimliliğini artırmak için radyatör girişlerini kapatmak ne ölçüde mümkün olur? Geçtiğimiz yıl boyunca Adrian Newey'in Red Bull'u tarafından başlatılan açık bir eğilim gördük: 2023'teki 22 yarışın 21'ini kazanarak sezonu domine eden RB19, önceki RB18'e kıyasla daha dar hava girişlerine sahip oldu.

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19: yukarı doğru bükülen ve radyatör giriş bölümünü azaltan tepsinin detayı

Milton Keynes ekibi Macaristan'da öne doğru uzanan ve yukarı kalkmasıyla ağız açıklığını kısmen kapatan bir tür hava girişini tanıtarak sezonun üçüncü çözümünü sunmuştu. Bunun iki nedeni vardı: birincisi, çok derin bir sidepod altı kesik sayesinde alta doğru hava akışını arttırmak; ikincisi, düzlüklerde daha yüksek sürat için sürtünmeyi azaltmak.

Fotoğraf tarafından: Patrick Vinet / Motorsport Images Kanada GP'den itibaren radyatör açıklığı büyük ölçüde azaltılmış Aston Martin AMR23

Her iki hedefe de mükemmel bir şekilde ulaşıldı, bu nedenle diğer takımlar da Red Bull'u aynı yönde takip etti: Özellikle Aston Martin ve McLaren, en sıcak yarışlarda bile Mercedes'in turbo V6 güç ünitesine herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşatmadan dar sidepod ağızlarını kullanabildiler.

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola McLaren MCL60, radyatör girişinin önündeki karbon tepsinin detayı

Peki Red Bull'un 2024'te RB20'de daha ekstrem bir adım atarak sidepod bölgesindeki hava girişini daha da daraltmasını bekleyebilir miyiz? Rüzgar tünelinde birileri bu çözümü denemiş ama istedikleri geri bildirimi alamamış olabilir. Bunun ilk nedeni, şasinin üzerinde yakalanan akışın istenildiği kadar enerjik olmaması ve hepsinden önemlisi, kokpitten dikiz aynasına uzanan ve neredeyse sidepodun dışında yer alan ayna desteğinin, mekaniği soğutmak için gerekli havayı yönlendirmeyi başaran gerçek bir akış yönlendiriciye dönüşmek için çok ince olması.

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola Ferrari SF70H, soğutma için yukarıdan bile hava çeken göbek

Ferrari'nin 2017 sezonunda SF-70'te çok ekstrem bir konsepti tanıttığını hatırlarsınız. O zamanki aerodinamik şefi David Sanchez (şimdi McLaren'de) ve baş tasarımcı Simone Resta, radyatör hava girişi ağzını sansasyonel bir şekilde azalttıktan sonra gerekli soğutmanın sidepod üstünden çekilmesinin yolunu açmıştı.

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola Ferrari SF-70'in ön kısmının 2016 SF16-H'ye kıyasla sol tarafta nasıl küçültüldüğüne dikkat edin

Aslında girişler, Ferrari mühendislerinin yönetmeliklerin sınırına kadar indirdiği yan kaza direklerinin üzerine taşınmıştı. Bu yenilikçi çözüm, sonraki yıllarda herkesin kopyaladığı gibi standardı belirlemişti, ta ki FIA'nın kural değişikliği, yan kaza direklerinin, karoserin yandan şiddetli bir şekilde çarpması durumunda sürücüyü daha fazla koruyacak bir konuma sabitlenmesini gerektirene kadar.

2022'de tanıtılan zemin etkili F1 araçlarıyla birlikte Ferrari, aynı doğrultuda ilerlemeye çalıştı. 2024'te takımların yöneliminin ne olacağını öğrenmek ilginç olacak: aerodinamik avantajlar elde etmek için soğutma sisteminde sınırı daha yukarıya çıkarmaya çalışanlar olacak mı, yoksa 24 yarış boyunca sadece üç güç ünitesi kullanma ihtiyacı (her bir güç ünitesinin 8 GP çıkarması gerekecek, bu da güç ünitesi ömrünün en az 1.500 km daha uzaması manasına geliyor) bu hassas alanda risk almamayı mı gerektirecek?

İlk cevapları 5 Şubat'ta Stake F1 ve Williams takımlarının 2024 F1 araçlarını tanıtmasıyla alacağız. Ancak daha net bir fikre, 8 Şubat'ta Red Bull uzun zamandır beklenen RB20'nin perdelerini kaldırmasıyla ulaşacağız...