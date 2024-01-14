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F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

RacingNews365, 2024 sezonunda takımlara en çok para ödeyecek sponsorları açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Mekanikerler Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez'i grid'e getiriyor

Formula 1'in popülaritesi giderek artıyor ve takımlar da artık daha fazla sponsorluk anlaşmasına sahipler.

Özellikle bir önceki yıl başarı yakalayan takımlar, ertesi yıl büyük çaplı anlaşmalar yapabiliyorlar. En değerli anlaşmalar da genellikle ana sponsor adı altında geçen isim sponsorluğu anlaşmaları.

Şu anda hemen hemen her takımın büyük isim sponsorluğu anlaşması mevcut ve bu takımlardan birisi de Red Bull.

Avusturyalı ekip, 2022'nin başında Oracle ile anlaşma imzaladı ve bu anlaşma halihazırda gridin en değerli sponsorluk anlaşması.

RacingNews365'e göre Oracle yıllık 90 milyon dolar ödüyor.

İkinci sırada, bu yıl Aston Martin'in tek isim sponsoru olan Aramco yer alıyor. Suudi Arabistanlı petrol devi, İngiliz ekibe 75 milyon dolar ödüyor.

Üçüncü sırada Mercedes'i 2010'dan beri destekleyen ve 70 milyon dolar ödeyen Petronas var.

Alfa Romeo ile yollarını ayıran Sauber, takımın yeni isim sponsoru Stake ile 50 milyon dolarlık anlaşma yapmış durumda.

Beşinci sırada ise yine Red Bull var. Avusturyalı ekip, Bybit'ten yıllık 40 milyon dolar kazanıyorlar.

Elbette bu sponsorluk anlaşmalarının şimdiye kadar gerçekleşenler olduğunu ve yeni sezon öncesinde başka sponsorluk anlaşmaları gerçekleşebileceğini söylemek gerekiyor.

2024'teki beş büyük sponsorluk anlaşması:

Poz. Sponsor adı Takım Milyon dolar
1. Oracle Red Bull Racing 90 milyon dolar
2. Aramco Aston Martin 75 milyon dolar
3. Petronas Mercedes 70 milyon dolar
4. Stake Stake F1 Team 50 milyon dolar
5. Bybit Red Bull Racing 40 milyon dolar
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