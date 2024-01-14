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2024 F1 motorunu ilk kez çalıştıran Alpine, yeni bir yazılım deneyecek

Alpine, 2024 Formula 1 motorunu ilk kez geçtiğimiz günlerde çalıştırdı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Sezonun başlangıcı yaklaşıyor ve takımlar perde arkasında Bahreyn testleri için yoğun bir çalışma içerisinde.

Fransız üretici Alpine de yeni Alpine A524'te kullanacağı motoru, geçtiğimiz günlerde takım mühendislerinin önünde ilk kez çalıştırdı.

O anlara dair görüntüler, sosyal medya üzerinden yayınlandı. Böylelikle Mercedes'ten sonra 2024 motorunu çalıştıran bir diğer takım Alpine oldu.

Öte yandan Alpine, 2024 için önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Aerodinami mühendislerine daha fazla tasarım özgürlüğü vermek için şasi yenilenecek ve bu da geçen sezon beklemede kalan bazı güncellemelerin uygulanmasını mümkün kılacak.

Ayrıca Fransız üretici, zayıf noktalarından biri olan hibrit parçanın yönetimini iyileştirmeye yardımcı olacak yeni bir yazılım üzerinde çalışıyor: yeni yazılım tüm sorunları çözmeyecek fakat enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

A524'ün gelişimine aslında çok erken başlandı. Takım sürücüleri, yeni aracı Eylül ayında simülatörde test etti.

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