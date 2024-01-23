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Formula 1
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2024 F1 lansman sezonu öncesinde öne çıkan detaylar

2024 Formula 1'in lansman sezonu yaklaşırken, takımlar önümüzdeki ay kamuoyuna tanıtılacak araçların teknik özelliklerini çoktan belirledi.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Red Bull Racing RB19

Ancak bu dönemde görülen bazı tasarım unsurları zaman zaman eskiden ibaret olsa da ve hatta bazen 2024'te koşulmayacak bir şey olsa da, yarışılacak ana konseptler hakkında oldukça iyi bir fikir edinebiliriz.

Bunu akılda tutarak, son iki sezonda ortaya çıkan ve önümüzdeki sezonda gelişecek teknik savaşta kritik bir rol oynayabilecek bazı trendlere bir göz atalım.

FIA'nın takımların kendi seçimlerini yapmakta özgür olduğu alanları kapatma konusunda kasıtlı olarak kısıtlayıcı olmasıyla birlikte, ekstra performans için kullanılabilecek bazı ilginç yollar açıldı.

Hava akımını dışarı yönlendiren ön kanat

Ön kanat tasarımlarına ilişkin düzenlemeler 2022'ye doğru önemli ölçüde sıkılaştırıldı ve böylece takımların dış hava akımı yaratma kabiliyetleri kısıtlandı.

Bununla birlikte, beklendiği gibi, takımların bazı yöntemler bularak aksi takdirde masada bırakılacak olan performanstan yararlanmaları uzun sürmedi.

Mercedes W14 front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 ön kanat detayı

Mercedes bu konuda en agresif tasarım çözümlerinden birine sahipti ve kenar plakası ile kanatçık birleşim noktasının alt arka bölümünü oyarak, yarı müstakil bir kanatçık konfigürasyonu kullanmaya başladı.

Mercedes 2023'te kenar plakasının iç yüzündeki kademeli kanatçık kümesiyle eşleştirdi. Bu, Red Bull, Haas ve daha sonra Ferrari tarafından da benimsenen bir özellikti, çünkü onlar da bu bölgedeki hava akışının davranışını etkilemeye çalıştılar.

Kenar plakasının şekli, kamberiyle birlikte, tasarımcıların bu kural seti sırasında değişiklik yaptıklarını gördüğümüz bir alan olurken, dış kanat da buna göre ayarlandı.

Aşağı yönlü akım için zorlama

Aston Martin AMR23 sidepods view

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin AMR23 yan ayaklardan görünüm

Yeni nesil araçlar ilk ortaya çıktığında, bu yeni düzenlemeler kapsamında en fazla çeşitlilik gördüğümüz alanlardan biri, her takımın kendi tasarım konseptiyle geldiği sidepod tasarımlarıydı.

Ancak, kısa süre içinde takımların aşağı inen rampa tarzı bir çözüm üzerinde birleştiğini ve Aston Martin (resimde) de dahil olmak üzere birkaç takımın sidepod üzerinde bir oluk peşinde koştuğunu gördük.

Ferrari ve Mercedes, başlangıçta sırasıyla küvet tarzı ve zeropod çözümlerini koruyarak 2023'e kadar dayanmaya çalıştılar, ancak her ikisi de sezon içerisinde konsept değişikliği yaptı.

Red Bull Racing RB19 sidepods inlet comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB19 sidepods giriş karşılaştırması

Açıkça görülüyor ki, aşağı doğru rampa tarzı sidepod sadece karoserin aracın arka kısmına doğru eğimli olmasıyla ilgili değil, çünkü dikkate alınması gereken başka birçok tasarım faktörü var.

Sidepod'un genişliği muhtemelen bu listenin en başında yer alıyor, çünkü takımların hepsi yüksek, geniş omuz pozisyonuyla sonuçlanan bir tasarım yönünde hareket etmeye başladı.

Red Bull'un durumunda, en başından beri aşağı yönlü rampa tarzı bir çözüme sahip olan takım, aracının iç soğutma özelliklerini iyileştirmeyi tercih etti ve bu da onu çok daha sığ bir girişe sahip bir sidepoda doğru yönlendirdi.

RB19'un bu konudaki performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışırken, 2023 boyunca çok sayıda güncelleme yapıldı ve diğerleri de bunu fark ederek benzer özellikleri kullanmaya başladı.

Kanat ucu girdabı ile oynamak

Alpine A523 rear wing
Mercedes F1 W14 rear wing Dutch GP

2023'te iki yeni arka kanat ucu çözümü ortaya çıktı. Bunlar ilk bakışta benzer görünmekle birlikte, performans farklılığına yol açacak ince farklılıklara sahipti.

Şaşırtıcı bir şekilde, Monako Grand Prix'sinde Alpine A523 ve Aston Martin AMR23'te aynı anda ortaya çıktılar, ancak o zamandan beri diğer takımlar tarafından kopyalandılar.

Her iki çözüm de, yeni kurallarla birlikte tasarımcıların kanat ucu girdabı üzerinde sahip oldukları kontrol miktarını azaltmak için getirilen önlemlere karşı bir girişimdi.

Bu, takımların on yılı aşkın bir süredir kullandıkları kenar plakasının ön kısmındaki panjurları artık kullanamadıkları sürecin bir devamıydı.

Bu yeni açık uçlu çözümler, istenen etkiyi sağlamak için uç bölümü ve arka kenar plakası kesimi ile birlikte çalışmaktadır; Alpine varyantında metal destek kenar plakasının dış kenarının iç tarafına oturtulmuş ve uç bölümünün kenarında tam bir dökülme yüzeyi ortaya çıkarılmıştır.

Aston Martin'in varyant fikri (yukarıda Mercedes'te görülüyor), metal ek parçanın arka kesimin boyutlarını artırmak için yeterli desteği eklediğini ve uç bölümün şeklinin değiştirilmesine izin verdiğini görüyor.

Güvenliği etkileyen fikirler

Red Bull Racing RB19 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Araç lansmanlarında ilgi uyandırabilecek yönetmelik değişiklikleri açısından, kural kitabı hemen hemen aynı olduğu için bu sezon gözlerinizi bayram ettirecek çok fazla şey olmayacak.

Ancak, takımların 2024'te nasıl performans bulacaklarını etkileyebilecek değişikliklerden biri, taban kenarının tasarımıyla ilgili.

FIA takımlara, kurallarda halihazırda izin verilen braketler ve aşınma koruması dışında, çitler ve kenar kanadı da dahil olmak üzere zeminin dış çevresinde artık metalik bileşenler veya ekler kullanamayacakları yönünde talimat verdi. 

Bu değişiklik, bir kaza durumunda bu metalik parçaların gevşemesinin potansiyel tehlikesine ilişkin endişeler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle zorunlu kılındı.

Tasarımcılar, bu noktaya kadar kullanabildikleri daha karmaşık geometrilerin bazıları hakkında yeniden düşünmeye zorlanabilir ve bu da yere basma kuvveti üretmek için çok kritik bir alan olduğu için performans üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

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