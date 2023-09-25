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2024 F1 koltuğunu alamamak Lawson'ın tadını kaçırmış

Liam Lawson, 2024 koltuğunu kaybetmesinin ardından Japonya Grand Prix'sinde Yuki Tsunoda'yı geride bırakmasına rağmen mutlu olmadığını söylüyor.

Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri AT04

AlphaTauri, Liam Lawson'ın güçlü performansına rağmen Tsunoda'yı bir yıl daha takımda tutmak kararı aldı ve yanında tecrübeli Daniel Ricciardo olacak.

 Lawson, Ağustos ayındaki Hollanda GP'den bu yana F1'de yarışıyor ve ilk puanlarını Singapur'da almayı başardı.

Tecrübe eksikliğine rağmen Tsunoda ile savaşmayı başaran Yeni Zelandalı pilot, yeni sezonda da yedek pilotluk görevini üstlenecek.

Hal böyle olunca, geçen hafta sonu Japonya GP'de takım arkadaşını geçmesine rağmen yüzü gülmüyordu.

Lawson, yarıştan sonra takım arkadaşını geçmesiyle ilgili şöyle dedi: "Tatmin edici değil."

"Bir koltukta olmak istiyorum ve şu anda koltuğum yok."

"Araca her bindiğimde yapabileceğim en iyi işi yapıyorum. Aracı kullandığım sürece bunu yapmaya devam edeceğim."

Lawson, iki araçla da puan alma fırsatlarını kaçıran AlphaTauri'nin pazar günü yeterince hızlı olmadığını belirtti.

"Bugün yeterli hıza sahip değildik. Bugün gerçekten yarıştığımız tek takım Alpine'di ve onlar da çok hızlıydı."

"Bu da ne yazık ki puan barajının dışında kaldığımız anlamına geliyordu. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum."

"Fakat puan için yeterli olmadı."

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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