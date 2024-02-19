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Formula 1 Sezon öncesi testi
Ön Bakış

2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Büyük bir heyecanla beklenen 2024 F1 sezonu, 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan sezon öncesi testleri ile resmen başlayacak. Biz de testlerin başlamasına sadece birkaç gün 2024 F1 sezon öncesi testleri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Ferrari

2024 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek? 

Bahreyn testleri: 21-23 Şubat 2024 

Motorsport.com Türkiye olarak, bu sezon da testlerin üç gününde de canlı anlatım açacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.

Ayrıca sitemizin şef editörü Kemal Şengül, bu yıl testleri Bahreyn'de takip edecek ve en sıcak gelişmeleri, söylentileri, fotoğrafları ve videoları; en hızlı şekilde, yerinden aktaracak. Testler boyunca kendisinin Twitter hesabını takipte kalmanızı tavsiye ederiz. 

2024 Formula 1 sezonu, 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yer alan Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek sezon öncesi testleriyle başlayacak.

3 günlük test sürecinden yaklaşık 1 hafta sonra ise 29 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yine Sakhir Pisti'nde 2024 F1 sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek. 

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Haas F1 Team

Test programı, seans saatleri

Sezon öncesi testlerinde her gün dört saat süren iki bölüme ayrılır: Sabah seansı ve öğleden sonra seansı.

Bu üç günde de sabah seansı TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te sabah bölümü tamamlanacak ve 1 saatlik öğle arası olacak.

60 dakikalık bu ufak aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve akşam 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler. 

Test programı: 

Gün

Sabah seansı (TSİ)

Öğleden sonra seansı (TSİ)

21 Şubat Çarşamba

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00

22 Şubat Perşembe

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00

23 Şubat Cuma

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Testler nasıl işliyor, takımlar neler yapıyor?  

Formula 1 sezon öncesi testleri, yılın açılış yarışı öncesinde takımların yeni araçlarını test etmeleri için düzenlenir. Test süresi sınırlı olan takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar. 

Normalde 2 araçla yarışan takımlar, maliyetleri minimize etmek için sadece 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor. Bunun nedeni ise maliyetleri olabildiğince azaltmak. 

F1 takımları bu seanslarda diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyor ve veri topluyorlar. 

Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz. 

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bahsettiğimiz gibi bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor. 

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

Takımlar, odaklanmak istedikleri araç bölümünü ya da senaryoları göz önünde bulundurarak kendi test programlarını oluşturuyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı, bazen veri korelasyonu üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.  

Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışmaya başlıyorlar ve sezonun ilk yarışı öncesinde eksiklerini giderebiliyorlar. 

Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.  

Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor.

Yani testler çoğunlukla performanstan ziyade dayanıklılık, işleyiş ve mesafe kat etmekle alakalı oluyor. 

flow-vis boyası

flow-vis boyası

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Testler neden Bahreyn'de gerçekleştiriliyor? 

Bahreyn, kış testlerinin ve sezonun ilk yarışının kendi pistinde gerçekleştirilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptığından kış testleri ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştiriliyor. 

Bunun bir lojistik bir avantajı da var: Testlerin ardından 1. yarış için başka bir ülkeye uçmak gerekmiyor. 

Buna ek olarak Sakhir Pisti, yüksek sıcaklıkları ve hızlı pist yapısıyla "kırıcı" bir pist olarak nitelendiriliyor ve takımların eksikleri bu pistte daha net bir şekilde ortaya çıkabiliyor.

Bahrain flag on top of building

Bahrain flag on top of building

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Testleri nasıl takip edebilirim? 

Motorsport.com Türkiye olarak, testlerin 3 gününde de canlı yaparak gelişmeleri size aktaracağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz. 

Ayrıca tekrar hatırlatalım: Sitemizin şef editörü Kemal Şengül, bu yıl testleri Bahreyn'de takip edecek ve en sıcak gelişmeleri, söylentileri, fotoğrafları ve videoları; en hızlı şekilde, yerinden aktaracak. Testler boyunca kendisinin Twitter hesabını takipte kalmanızı tavsiye ederiz. 

Testler izleme noktasında ise Türkiye'de bu yıl da F1 sezon öncesi testlerini canlı yayınlayacak bir kanal olmayacak. 

İngilizce yayın sizin için bir sorun değilse, testleri F1TV'den takip edebilirsiniz ancak F1TV'nin üyelik ücreti olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Sauber C44

Sauber C44

Fotoğraf: Sauber

Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz? 

Çoğu F1 taraftarının -özellikle de Ferrari'ye gönül verenlerin- söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara pek güven olmaz. 

Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler. Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar. 

Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez. 

Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir. 

Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak. 

Sponsorların ilgisini çekmek isteyen bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor.

Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar. Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor. 

Yıl

Testlerdeki en hızlı takım

Sezonu nerede bitirdi? 

2008

Toyota

Beşinci sıra

2009

Williams

Yedinci sıra

2010

McLaren

İkinci sıra

2011

Mercedes

Dördüncü sıra

2012

Lotus

Dördüncü sıra

2013

Mercedes

 İkinci sıra
2014 Williams Üçüncü sıra

2015

Mercedes

Birinci sıra

2016

Ferrari

Üçüncü sıra

2017

Ferrari

İkinci sıra

2018

Ferrari

İkinci sıra

2019 

Ferrari

İkinci sıra

2020

Mercedes

Birinci sıra

2021

Red Bull

İkinci sıra

2022

Red Bull

Birinci sıra

2023

Red Bull 

Birinci sıra
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Davide Cavazza

Testlerdeki en hızlı zaman vs. Pole zamanı

Yıl

Pist

Pilot

Takım

Test Zamanı

Pole'ü alan Pilot

Takım

Pole zamanı

2023 

Bahreyn

Sergio Perez

Red Bull

1:30.305sn

Max Verstappen

Red Bull 

1:29.708sn

2022

Bahreyn

Max Verstappen

Red Bull

1:31.720sn

Charles Leclerc

Ferrari

1:30.558sn

2021

Bahreyn

Max Verstappen

Red Bull

1:28.960sn

Max Verstappen

Red Bull

1:28.997sn

2020

Barselona

Valtteri Bottas

Mercedes

1:15.732sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:15.584sn

2019

Barselona

Sebastian Vettel

Ferrari

1:16.221sn

Valtteri Bottas

Mercedes

1:15.406sn

2018

Barselona

Sebastian Vettel

Ferrari

1:17.182sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:16.173sn

2017

Barselona

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:18.634sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:19.149sn

2016

Barselona

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:22.765sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:22.000sn

2015

Barselona

Nico Rosberg

Mercedes

1:22.792sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:24.681sn

2014

Bahreyn

Felipe Massa

Williams

1:33.258sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:33.185sn

2013

Barselona

Nico Rosberg

Mercedes

1:20.130sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:20.718sn

2012

Barselona

Kimi Raikkonen

Lotus

1:22.030sn

Pastor Maldonado

Williams

1:22.285sn
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

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