2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

2024 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek?

Bahreyn testleri: 21-23 Şubat 2024

Motorsport.com Türkiye olarak, bu sezon da testlerin üç gününde de canlı anlatım açacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.

Ayrıca sitemizin şef editörü Kemal Şengül, bu yıl testleri Bahreyn'de takip edecek ve en sıcak gelişmeleri, söylentileri, fotoğrafları ve videoları; en hızlı şekilde, yerinden aktaracak. Testler boyunca kendisinin Twitter hesabını takipte kalmanızı tavsiye ederiz.

2024 Formula 1 sezonu, 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yer alan Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek sezon öncesi testleriyle başlayacak.

3 günlük test sürecinden yaklaşık 1 hafta sonra ise 29 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yine Sakhir Pisti'nde 2024 F1 sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Test programı, seans saatleri

Sezon öncesi testlerinde her gün dört saat süren iki bölüme ayrılır: Sabah seansı ve öğleden sonra seansı.

Bu üç günde de sabah seansı TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te sabah bölümü tamamlanacak ve 1 saatlik öğle arası olacak.

60 dakikalık bu ufak aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve akşam 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler.

Test programı:

Gün Sabah seansı (TSİ) Öğleden sonra seansı (TSİ) 21 Şubat Çarşamba 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00 22 Şubat Perşembe 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00 23 Şubat Cuma 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Testler nasıl işliyor, takımlar neler yapıyor?

Formula 1 sezon öncesi testleri, yılın açılış yarışı öncesinde takımların yeni araçlarını test etmeleri için düzenlenir. Test süresi sınırlı olan takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar.

Normalde 2 araçla yarışan takımlar, maliyetleri minimize etmek için sadece 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor. Bunun nedeni ise maliyetleri olabildiğince azaltmak.

F1 takımları bu seanslarda diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyor ve veri topluyorlar.

Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz.

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bahsettiğimiz gibi bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Mercedes AMG

Takımlar, odaklanmak istedikleri araç bölümünü ya da senaryoları göz önünde bulundurarak kendi test programlarını oluşturuyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı, bazen veri korelasyonu üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.

Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışmaya başlıyorlar ve sezonun ilk yarışı öncesinde eksiklerini giderebiliyorlar.

Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.

Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor.

Yani testler çoğunlukla performanstan ziyade dayanıklılık, işleyiş ve mesafe kat etmekle alakalı oluyor.

flow-vis boyası Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Testler neden Bahreyn'de gerçekleştiriliyor?

Bahreyn, kış testlerinin ve sezonun ilk yarışının kendi pistinde gerçekleştirilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptığından kış testleri ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştiriliyor.

Bunun bir lojistik bir avantajı da var: Testlerin ardından 1. yarış için başka bir ülkeye uçmak gerekmiyor.

Buna ek olarak Sakhir Pisti, yüksek sıcaklıkları ve hızlı pist yapısıyla "kırıcı" bir pist olarak nitelendiriliyor ve takımların eksikleri bu pistte daha net bir şekilde ortaya çıkabiliyor.

Bahrain flag on top of building Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Testleri nasıl takip edebilirim?

Motorsport.com Türkiye olarak, testlerin 3 gününde de canlı yaparak gelişmeleri size aktaracağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.

Ayrıca tekrar hatırlatalım: Sitemizin şef editörü Kemal Şengül, bu yıl testleri Bahreyn'de takip edecek ve en sıcak gelişmeleri, söylentileri, fotoğrafları ve videoları; en hızlı şekilde, yerinden aktaracak. Testler boyunca kendisinin Twitter hesabını takipte kalmanızı tavsiye ederiz.

Testler izleme noktasında ise Türkiye'de bu yıl da F1 sezon öncesi testlerini canlı yayınlayacak bir kanal olmayacak.



İngilizce yayın sizin için bir sorun değilse, testleri F1TV'den takip edebilirsiniz ancak F1TV'nin üyelik ücreti olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Sauber C44 Fotoğraf: Sauber

Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz?

Çoğu F1 taraftarının -özellikle de Ferrari'ye gönül verenlerin- söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara pek güven olmaz.

Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler. Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar.

Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez.

Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir.

Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak.

Sponsorların ilgisini çekmek isteyen bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor.

Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar. Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor.

Yıl Testlerdeki en hızlı takım Sezonu nerede bitirdi? 2008 Toyota Beşinci sıra 2009 Williams Yedinci sıra 2010 McLaren İkinci sıra 2011 Mercedes Dördüncü sıra 2012 Lotus Dördüncü sıra 2013 Mercedes İkinci sıra 2014 Williams Üçüncü sıra 2015 Mercedes Birinci sıra 2016 Ferrari Üçüncü sıra 2017 Ferrari İkinci sıra 2018 Ferrari İkinci sıra 2019 Ferrari İkinci sıra 2020 Mercedes Birinci sıra 2021 Red Bull İkinci sıra 2022 Red Bull Birinci sıra 2023 Red Bull Birinci sıra

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Davide Cavazza

Testlerdeki en hızlı zaman vs. Pole zamanı

Yıl Pist Pilot Takım Test Zamanı Pole'ü alan Pilot Takım Pole zamanı 2023 Bahreyn Sergio Perez Red Bull 1:30.305sn Max Verstappen Red Bull 1:29.708sn 2022 Bahreyn Max Verstappen Red Bull 1:31.720sn Charles Leclerc Ferrari 1:30.558sn 2021 Bahreyn Max Verstappen Red Bull 1:28.960sn Max Verstappen Red Bull 1:28.997sn 2020 Barselona Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732sn Lewis Hamilton Mercedes 1:15.584sn 2019 Barselona Sebastian Vettel Ferrari 1:16.221sn Valtteri Bottas Mercedes 1:15.406sn 2018 Barselona Sebastian Vettel Ferrari 1:17.182sn Lewis Hamilton Mercedes 1:16.173sn 2017 Barselona Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.634sn Lewis Hamilton Mercedes 1:19.149sn 2016 Barselona Kimi Raikkonen Ferrari 1:22.765sn Lewis Hamilton Mercedes 1:22.000sn 2015 Barselona Nico Rosberg Mercedes 1:22.792sn Nico Rosberg Mercedes 1:24.681sn 2014 Bahreyn Felipe Massa Williams 1:33.258sn Nico Rosberg Mercedes 1:33.185sn 2013 Barselona Nico Rosberg Mercedes 1:20.130sn Nico Rosberg Mercedes 1:20.718sn 2012 Barselona Kimi Raikkonen Lotus 1:22.030sn Pastor Maldonado Williams 1:22.285sn