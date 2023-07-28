Prime'a abone ol
Önceki / Resmi: Battaniyesiz lastiklere geçiş 2025 sezonuna ertelendi
Formula 1 Haberler

2024 F1 kış testleri Bahreyn'de yapılacak

Formula 1, 2024 sezonu için planlanan kış testlerinin Bahreyn'de yapılacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pit stop for Kevin Magnussen, Haas VF-23 during testing

Bugün F1 Komisyonu Toplantısı gerçekleşti ve burada alınan kararlardan bir diğeri de sezon öncesi testleriydi.

2024 F1 Sezonu, gelecek yılın Mart ayında Bahreyn'de başlayacak ve kış testlerinin de burada yapılması bekleniyordu.

Bugün itibariyle takımlar, testlerin Avrupa dışında bir yerde yapılması fikrine destek verdiler. Sonuç olarak testler, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Sakhir'de yapılacak.

Açıklamaya göre testler 21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni sezon ise 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

Takımlar için Avrupa'da olmak, test programı anlamında daha iyi olsa da, havanın o dönem Avrupa'da çok soğuk olması ve ilk yarışın Bahreyn'de yapılacak olması, testlerin Sakhir'de yapılmasını önemli kılıyor.

paylaşım
yorumlar

Resmi: Battaniyesiz lastiklere geçiş 2025 sezonuna ertelendi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Formula 1

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Formula 1
Belçika GP

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Son Haberler

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

F1 Formula 1

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

F1 Formula 1
Belçika GP

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

F1 Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol