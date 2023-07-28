2024 F1 kış testleri Bahreyn'de yapılacak

Bugün F1 Komisyonu Toplantısı gerçekleşti ve burada alınan kararlardan bir diğeri de sezon öncesi testleriydi.

2024 F1 Sezonu, gelecek yılın Mart ayında Bahreyn'de başlayacak ve kış testlerinin de burada yapılması bekleniyordu.

Bugün itibariyle takımlar, testlerin Avrupa dışında bir yerde yapılması fikrine destek verdiler. Sonuç olarak testler, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Sakhir'de yapılacak.

Açıklamaya göre testler 21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni sezon ise 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.

Takımlar için Avrupa'da olmak, test programı anlamında daha iyi olsa da, havanın o dönem Avrupa'da çok soğuk olması ve ilk yarışın Bahreyn'de yapılacak olması, testlerin Sakhir'de yapılmasını önemli kılıyor.