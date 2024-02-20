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Formula 1

2024 F1 Bahreyn testleri pilot dizilimi - Hangi pilot ne zaman çalışacak?

2024 Formula 1 sezonu için pist üstü çalışmaları, Çarşamba günü Bahreyn'deki testlerle başlayacak.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Williams FW46

Williams FW46

Williams

Takımlar, 2024 F1 araçlarını tanımak, geliştirmek ve ayarlamak için Bahreyn'e geldiler ve Çarşamba gününden itibaren üç gün boyunca yeni sezon için çalışmalara başlayacaklar.

Test günleri oldukça kısıtlı olduğu için genel olarak pilotlara 1.5 gün çalışma hakkı verilecek. Pilotlardan bazılarının 1 tam gün geçirmesi, bazılarının ise her gün yarım gün çalışması bekleniyor.

Şu ana kadar açıklanan kadrolar bu şekilde oldu. Yeni bilgiler geldiğinde tabloyu güncelleyeceğiz.

TAKIM

1. Gün

Sabah

1. Gün

Öğle

2. Gün

Sabah

2. Gün

öğle

3. Gün

Sabah

3. Gün

öğle
Red Bull Verstappen Verstappen Perez Verstappen Perez Perez
Mercedes Russell Russell Hamilton Hamilton Hamilton Russell
Ferrari Leclerc Sainz Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
McLaren Piastri Norris Piastri Norris Norris Piastri
Aston Martin Alonso Stroll Alonso Stroll Stroll Alonso
Alpine Ocon Gasly Gasly Ocon Ocon Gasly
Williams Albon Sargeant Sargeant Sargeant Albon Albon
RB Tsunoda Ricciardo Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Sauber Bottas Guanyu Guanyu Bottas Bottas Guanyu
Haas Magnussen Hulkenberg Hulkenberg Magnussen Magnussen Hulkenberg

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Abdullah Çelik
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