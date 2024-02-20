2024 F1 Bahreyn testleri pilot dizilimi - Hangi pilot ne zaman çalışacak?

Takımlar, 2024 F1 araçlarını tanımak, geliştirmek ve ayarlamak için Bahreyn'e geldiler ve Çarşamba gününden itibaren üç gün boyunca yeni sezon için çalışmalara başlayacaklar.

Test günleri oldukça kısıtlı olduğu için genel olarak pilotlara 1.5 gün çalışma hakkı verilecek. Pilotlardan bazılarının 1 tam gün geçirmesi, bazılarının ise her gün yarım gün çalışması bekleniyor.

Şu ana kadar açıklanan kadrolar bu şekilde oldu. Yeni bilgiler geldiğinde tabloyu güncelleyeceğiz.