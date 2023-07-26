2024 F1 Academy'de her bir F1 takımı bir kadın sürücüyü destekleyecek!

F1 Academy 2023 yılında, artık feshedilmiş olan W Serisi'nden çeşitli yetenekleri toplayan, yalnızca kadınlara yönelik tek koltuklu bir besleyici seri olarak başlatıldı.

Önümüzdeki yıldan itibaren 10 F1 takımı 15 araçtan birine birer sürücü atayabilecek ve aynı zamanda kendi amblemlerini kullanabilecekler. Geriye kalan beş araç ise başka ortakları olan sürücüler tarafından doldurulacak.

F1 Academy'nin genel müdürü Susie Wolff, "Bu önemli an sadece F1 Academy'sine F1 camiasından gelen desteğin derinliğini göstermekle kalmayacak, aynı zamanda bir nesil genç kıza motor sporlarında hem pist içi hem de pist dışı fırsatların farkına varmaları için ilham verecek."

"Önümüzdeki yıl F1 takvimine katıldığımızda ve yarışlarımız öncesinde F1 Academy Discover Your Drive etkinliklerine ev sahipliği yaparken, uzun vadede sporumuz genelinde olumlu bir etki yaratacağımızdan eminim." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye göre, F1 Academy sürücülerini mevcut 10 takımla ilişkilendirmek, yetenekli kadın sürücüleri üst kademelere taşıyacak bir sistem oluşturmak için bir sonraki adımı oluşturuyor.

Domenicali, "F1 Academy'yi, genç kadın yeteneklerin hayallerini takip edebilecekleri ve gerçekleştirebilecekleri doğru sisteme sahip olmalarını sağlamak üzere gerçek ve kalıcı bir değişim yaratmak için oluşturduk."

Marta Garcia, Prema Racing Fotoğraf tarafından: F1 Academy Limited

"Bugün, projenin yarattığı etkiyi ve F1 camiasından aldığı desteği göstermesi açısından çok önemli bir an."

"2024'te F1 Academy yarış takvimimize katılarak serinin küresel çapta bilinirliğini ve profilini yükseltecek ve gridde F1 renk tasarımıyla yer alması çok özel bir şey olacak." dedi.

F1 Academy 2023'te farklı eleştirilere maruz kalmış, canlı yayın eksikliği önemli bir eleştiri noktası olmuştu.

Eski W Serisi sürücüsü Marta Garcia, sezon bitimine altı yarış kala 2023 şampiyonasında lider durumda.

Daha önce duyurulduğu gibi, besleyici seri 2024'te F1'in destek serileri arasına katılacak. Bu sezon sadece Austin sezon finali, F1 yarış hafta sonunun parçası olacak.