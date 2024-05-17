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Formula 1 Emilia Romagna GP
Antrenman raporu

2024 Emilia-Romagna GP: 2. antrenmanda yine Leclerc lider, McLaren takipte!

2024 Formula 1 Şampiyonasının 7. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen 2.antrenman seansında en hızlı isim yine Ferrari'den Charles Leclerc olurken, onu McLaren'den Oscar Piastri takip etti.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Imola'da güneşli şartlarda gerçekleştirilen 2. antrenmanlarda ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da Ferrari en hızlı takımdı.

Sidepod bölgesi başta olmak üzere Imola'ya büyük güncellemeler getiren Ferrari'de Leclerc, 1:15.906'lık derecesiyle en hızlı isim olurken onu 0.192 sn geride Piastri takip etti.

RB'den Yuki Tsunoda sürpriz bir şekilde üçüncü olurken onu Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell takip ettiler.

Birinci antrenmanın ardından Türkiye saati ile 18.00'de ikinci antrenman seansı başladı ve pilotlar bir kez daha Imola'da piste çıktılar.

Yeşil ışığın verilmesi ile birlikte 60 dakikalık ikinci antrenman seansı başladı. Güneşli havanın hakim olduğu seansta hava sıcaklığı 23 dereceydi ve tıpkı ilk seanstaki gibi yağmur yağmadı.

Antrenman seansının henüz 3.dakikasında 17 pilot pistteydi ve trafik oldukça yoğundu. Pitte kalan isimler ise Sargeant, Albon ve Piastri idi. Ayrıca Williams, iki araçta da yaşadığı problemlerden dolayı bir süre piste çıkamadı.

Pilotların bir çoğu piste orta hamur lastik ile çıkarken az sayıda pilot sert hamur tercih etti. Hamilton ve Russell sert hamur ile çıkan sürücülerden ikisiydi.

İlk 5 dakika geride kaldığında Verstappen orta hamur lastikler ile 1'16.930s'lik süresiyle zirvede yerini aldı. İkinci sırada ise 1'16.980s ile Lando Norris yer alıyordu.

Verstappen ikinci seansın henüz ilk bölümlerinde, birinci antrenman seansına göre aracın daha iyi olduğunu söylese de seansın ilerleyen bölümlerinde aracı kontrol etmekte zorlandı.

10. dakikaya gelindiğinde günün hızlı isimlerinden Tsunoda 1'16.895s'lik tur süresiyle zirveyi Verstappen'den aldı ve seans boyunca birçok kez üst sıralarda yer aldı.

15. dakikaya gelindiğinde ise Ferrari ilk iki sırayı alarak zirveye yerleşti ve Verstappen onları takip etti.

Yaşanan sorunların ardından 20. dakikaya gelindiğinde Albon piste çıkan ilk Williams oldu. Bu esnada Russell haricinde bütün pilotlar pitteydi.

Antrenman seansının yarısına doğru gelindiğinde pilotların birçoğu yumuşak hamur lastiklere geçti. Leclerc yumuşak lastikler ile attığı turda süresini 1'15.969s'ye çekerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Piastri ve Russell da onu takip ettiler.

Seansın son çeyreğinde pilotların bir çoğu orta hamur lastiklere geçerken az sayıda pilot yumuşak ve sert hamur lastik ile piste çıktı.

Charles Leclerc seansın bitimine 25 dakika kala yapmış olduğu 1'15.906s'lik süreyle seansı zirvede tamamlarken, +0,192 saniye farkla Piastri ve 0,380 saniyelik farkla Tsunoda zirvenin takipçisi oldu. İlk antrenman seansına göre daha iyi bir performans gösteren Hamilton dördüncü sıraya yerleşirken takım arkadaşı George Russell ise 5.sırada kendine yer buldu.

Carlos Sainz 6.sırada yer alırken, Verstappen ve Perez 7. ve 8.sırada yer bulabildiler. Hulkenberg ve Alonso ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Ricciardo seansı 11.sırada tamamlarken, Lando Norris 12.sırada, Stroll ise 13.sırada tamamladı. Alpine takımının pilot ikilisi Ocon ve Gasly ise 15.sırayı tamamladı.

Seansın son 5'i ise sırasıyla, Bottas, Magnussen, Albon, Zhou ve Sargeant oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'15.906

   232.819
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+0.192

1'16.098

 0.192 232.232
3 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 32

+0.380

1'16.286

 0.188 231.659
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 29

+0.391

1'16.297

 0.011 231.626
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 32

+0.405

1'16.311

 0.014 231.583
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 30

+0.517

1'16.423

 0.112 231.244
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

+0.541

1'16.447

 0.024 231.171
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25

+0.646

1'16.552

 0.105 230.854
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 28

+0.920

1'16.826

 0.274 230.031
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 29

+0.932

1'16.838

 0.012 229.995
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 32

+1.061

1'16.967

 0.129 229.610
12 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 30

+1.074

1'16.980

 0.013 229.571
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+1.085

1'16.991

 0.011 229.538
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 31

+1.102

1'17.008

 0.017 229.487
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 32

+1.158

1'17.064

 0.056 229.321
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 28

+1.182

1'17.088

 0.024 229.249
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 32

+1.223

1'17.129

 0.041 229.127
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+1.229

1'17.135

 0.006 229.110
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 28

+1.700

1'17.606

 0.471 227.719
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 22

+1.942

1'17.848

 0.242 227.011
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