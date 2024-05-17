2024 Emilia-Romagna GP: 2. antrenmanda yine Leclerc lider, McLaren takipte!

Imola'da güneşli şartlarda gerçekleştirilen 2. antrenmanlarda ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da Ferrari en hızlı takımdı.

Sidepod bölgesi başta olmak üzere Imola'ya büyük güncellemeler getiren Ferrari'de Leclerc, 1:15.906'lık derecesiyle en hızlı isim olurken onu 0.192 sn geride Piastri takip etti.

RB'den Yuki Tsunoda sürpriz bir şekilde üçüncü olurken onu Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell takip ettiler.

Birinci antrenmanın ardından Türkiye saati ile 18.00'de ikinci antrenman seansı başladı ve pilotlar bir kez daha Imola'da piste çıktılar.

Yeşil ışığın verilmesi ile birlikte 60 dakikalık ikinci antrenman seansı başladı. Güneşli havanın hakim olduğu seansta hava sıcaklığı 23 dereceydi ve tıpkı ilk seanstaki gibi yağmur yağmadı.

Antrenman seansının henüz 3.dakikasında 17 pilot pistteydi ve trafik oldukça yoğundu. Pitte kalan isimler ise Sargeant, Albon ve Piastri idi. Ayrıca Williams, iki araçta da yaşadığı problemlerden dolayı bir süre piste çıkamadı.

Pilotların bir çoğu piste orta hamur lastik ile çıkarken az sayıda pilot sert hamur tercih etti. Hamilton ve Russell sert hamur ile çıkan sürücülerden ikisiydi.

İlk 5 dakika geride kaldığında Verstappen orta hamur lastikler ile 1'16.930s'lik süresiyle zirvede yerini aldı. İkinci sırada ise 1'16.980s ile Lando Norris yer alıyordu.

Verstappen ikinci seansın henüz ilk bölümlerinde, birinci antrenman seansına göre aracın daha iyi olduğunu söylese de seansın ilerleyen bölümlerinde aracı kontrol etmekte zorlandı.

10. dakikaya gelindiğinde günün hızlı isimlerinden Tsunoda 1'16.895s'lik tur süresiyle zirveyi Verstappen'den aldı ve seans boyunca birçok kez üst sıralarda yer aldı.

15. dakikaya gelindiğinde ise Ferrari ilk iki sırayı alarak zirveye yerleşti ve Verstappen onları takip etti.

Yaşanan sorunların ardından 20. dakikaya gelindiğinde Albon piste çıkan ilk Williams oldu. Bu esnada Russell haricinde bütün pilotlar pitteydi.

Antrenman seansının yarısına doğru gelindiğinde pilotların birçoğu yumuşak hamur lastiklere geçti. Leclerc yumuşak lastikler ile attığı turda süresini 1'15.969s'ye çekerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Piastri ve Russell da onu takip ettiler.

Seansın son çeyreğinde pilotların bir çoğu orta hamur lastiklere geçerken az sayıda pilot yumuşak ve sert hamur lastik ile piste çıktı.

Charles Leclerc seansın bitimine 25 dakika kala yapmış olduğu 1'15.906s'lik süreyle seansı zirvede tamamlarken, +0,192 saniye farkla Piastri ve 0,380 saniyelik farkla Tsunoda zirvenin takipçisi oldu. İlk antrenman seansına göre daha iyi bir performans gösteren Hamilton dördüncü sıraya yerleşirken takım arkadaşı George Russell ise 5.sırada kendine yer buldu.

Carlos Sainz 6.sırada yer alırken, Verstappen ve Perez 7. ve 8.sırada yer bulabildiler. Hulkenberg ve Alonso ise ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Ricciardo seansı 11.sırada tamamlarken, Lando Norris 12.sırada, Stroll ise 13.sırada tamamladı. Alpine takımının pilot ikilisi Ocon ve Gasly ise 15.sırayı tamamladı.

Seansın son 5'i ise sırasıyla, Bottas, Magnussen, Albon, Zhou ve Sargeant oldu.