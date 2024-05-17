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Formula 1 Emilia Romagna GP
Antrenman raporu

2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !

2024 Formula 1 Şampiyonasının 7.yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen 1.antrenman seansında en hızlı isim Charles Leclerc olurken, onu George Russell takip etti.

Burhan Güneydaş
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezon bölgede yaşanan sel felaketiyle iptal edilen Emilia-Romagna GP öncesi ilk antrenman seansı geride bırakıldı. Güneşli havanın hakim olduğu seansta beklenildiği gibi yağmur yağmadı.

Öncelikle pistte bazı virajlarda kaçış alanlarının yerini çakıl havuza bıraktığını gördük. Bu durum pilotların hafta sonu boyunda çok daha dikkatli olmalarını gerektirecek.

Ferrari ve Red Bull başta olmak üzere takımlar Imola'ya yenilikler ve geliştirmeler ile geldi. Araçları anlamak adına antrenman seansları takımların veri toplamaları açısından çok önemliydi.

Ayrıca seansa başlarken bazı araç ve pilotlar ölümünün 30.yıldönümünde  Senna'ya olan saygılarına ithafen özel tasarımlar ile karşımıza çıktılar.

Birinci antrenman seansını 1'16.990s'lik bir tur süresiyle Charles Leclerc zirvede tamamladı. +0.104 saniyelik farkla George Russell ikinci sıraya yerleşirken, +0,130 saniyelik farkla Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Seansın başlarında çoğu pilotun orta hamur tercih ettiğini görürken Verstappen ise seansa yumuşak lastiklerle başladı ve ilk turunu 1'20.085s'lik bir süreyle tamamladı. 

Oscar Piastri, seansın 9. dakikasında 1'18.986s'lik tur süresi ile zirveye yerleşti.

Antrenman seansının ilk 15 dakikası tamamlandığında zirvede Russell vardı. İkinci Verstappen olurken üçüncü sıradaki isim ise Leclerc'di.

Seansın yaklaşık 20.dakikasında Alex Albon, güç ünitesi yüzünden yaşadığı problemden kaynaklı olarak yolda kaldı ve seansın ilk kırmızı bayrağı çıkmış oldu. Yaklaşık beş dakikalık aranın ardından ise yeşil bayrak geldi ve pilotlar yeniden piste çıktı. Piste ilk çıkan isim ise Lando Norris oldu.

Son yarım saate girilirken Charles Leclerc 1'17.438s'lik tur süresiyle zirvede yer alırken onu Russell ve Piastri takip etti.

Ayrıca seans boyunca takım arkadaşına göre düzlüklerde daha yavaş olduğu görülen Hamilton, seansın yaklaşık 40. dakikasında spin attı ve böylece sarı bayrak çıkmış oldu.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Verstappen, seansı beşinci olarak tamamladı. Arka fren kanalına kaçan vizör bandının çıkartılması için pite geri dönen Verstappen, tekrar başladığında birinci ve üçüncü sektörlerdeki en hızlı isim oldu. Ancak ikinci sektördeki yavaşlığı ile takım arkadaşı Perez'in arkasında beşinci sıraya yerleşti. Tekrar denemeler yapan Verstappen ikinci denemesinde fren yaparken aracın arkasını toparlayamayınca Variante Alta şikanını kesmek zorunda kaldı. Üçüncü denemede ise Acque Minerali'nin ikinci bölümünde kayarak çakıl havuzundan geçmek zorunda kaldı.

Altıncı sıraya Tsunoda yerleşirken, yedinci sırayı Hamilton aldı. Norris, Piastri ve Alonso ise 10.sırayı tamamlan isimler oldular.

Seansın ilk yarısında oldukça sorun yaşayan Pierre Gasly seansı 11. sırada tamamladı. Lance Stroll ise  12. oldu.

Antrenman seansında çakıl havuzuna çıkıp zor anlar yaşayan Ricciardo seansı 13.olarak tamamladı.

Esteban Ocon 14.sırayı alırken Haas tarafından antrenman seansı için Magnuessen yerine davet edilen Oliver Bearman 15.sırayı aldı. Son 5 ise sırasıyla Bottas, Guanyu, Sargeant, Albon ve Hülkenberg oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

1'16.990

   229.541
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.104

1'17.094

 0.104 229.231
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.130

1'17.120

 0.026 229.154
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.243

1'17.233

 0.113 228.819
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21

+0.250

1'17.240

 0.007 228.798
6 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 29

+0.398

1'17.388

 0.148 228.360
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 27

+0.418

1'17.408

 0.020 228.301
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17

+0.612

1'17.602

 0.194 227.731
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.817

1'17.807

 0.205 227.131
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.877

1'17.867

 0.060 226.956
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+0.915

1'17.905

 0.038 226.845
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+1.082

1'18.072

 0.167 226.360
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 26

+1.152

1'18.142

 0.070 226.157
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 29

+1.622

1'18.612

 0.470 224.805
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas   31

+1.677

1'18.667

 0.055 224.648
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 23

+1.837

1'18.827

 0.160 224.192
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 18

+2.139

1'19.129

 0.302 223.336
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 22

+2.911

1'19.901

 0.772 221.178
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+3.060

1'20.050

 0.149 220.767
20 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20

+4.069

1'21.059

 1.009 218.018
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