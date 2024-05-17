2024 Emilia-Romagna GP: 1. Antrenmanda lider Leclerc, Russell 2. !

Geçtiğimiz sezon bölgede yaşanan sel felaketiyle iptal edilen Emilia-Romagna GP öncesi ilk antrenman seansı geride bırakıldı. Güneşli havanın hakim olduğu seansta beklenildiği gibi yağmur yağmadı.

Öncelikle pistte bazı virajlarda kaçış alanlarının yerini çakıl havuza bıraktığını gördük. Bu durum pilotların hafta sonu boyunda çok daha dikkatli olmalarını gerektirecek.

Ferrari ve Red Bull başta olmak üzere takımlar Imola'ya yenilikler ve geliştirmeler ile geldi. Araçları anlamak adına antrenman seansları takımların veri toplamaları açısından çok önemliydi.

Ayrıca seansa başlarken bazı araç ve pilotlar ölümünün 30.yıldönümünde Senna'ya olan saygılarına ithafen özel tasarımlar ile karşımıza çıktılar.

Birinci antrenman seansını 1'16.990s'lik bir tur süresiyle Charles Leclerc zirvede tamamladı. +0.104 saniyelik farkla George Russell ikinci sıraya yerleşirken, +0,130 saniyelik farkla Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Seansın başlarında çoğu pilotun orta hamur tercih ettiğini görürken Verstappen ise seansa yumuşak lastiklerle başladı ve ilk turunu 1'20.085s'lik bir süreyle tamamladı.

Oscar Piastri, seansın 9. dakikasında 1'18.986s'lik tur süresi ile zirveye yerleşti.

Antrenman seansının ilk 15 dakikası tamamlandığında zirvede Russell vardı. İkinci Verstappen olurken üçüncü sıradaki isim ise Leclerc'di.

Seansın yaklaşık 20.dakikasında Alex Albon, güç ünitesi yüzünden yaşadığı problemden kaynaklı olarak yolda kaldı ve seansın ilk kırmızı bayrağı çıkmış oldu. Yaklaşık beş dakikalık aranın ardından ise yeşil bayrak geldi ve pilotlar yeniden piste çıktı. Piste ilk çıkan isim ise Lando Norris oldu.

Son yarım saate girilirken Charles Leclerc 1'17.438s'lik tur süresiyle zirvede yer alırken onu Russell ve Piastri takip etti.

Ayrıca seans boyunca takım arkadaşına göre düzlüklerde daha yavaş olduğu görülen Hamilton, seansın yaklaşık 40. dakikasında spin attı ve böylece sarı bayrak çıkmış oldu.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Verstappen, seansı beşinci olarak tamamladı. Arka fren kanalına kaçan vizör bandının çıkartılması için pite geri dönen Verstappen, tekrar başladığında birinci ve üçüncü sektörlerdeki en hızlı isim oldu. Ancak ikinci sektördeki yavaşlığı ile takım arkadaşı Perez'in arkasında beşinci sıraya yerleşti. Tekrar denemeler yapan Verstappen ikinci denemesinde fren yaparken aracın arkasını toparlayamayınca Variante Alta şikanını kesmek zorunda kaldı. Üçüncü denemede ise Acque Minerali'nin ikinci bölümünde kayarak çakıl havuzundan geçmek zorunda kaldı.

Altıncı sıraya Tsunoda yerleşirken, yedinci sırayı Hamilton aldı. Norris, Piastri ve Alonso ise 10.sırayı tamamlan isimler oldular.

Seansın ilk yarısında oldukça sorun yaşayan Pierre Gasly seansı 11. sırada tamamladı. Lance Stroll ise 12. oldu.

Antrenman seansında çakıl havuzuna çıkıp zor anlar yaşayan Ricciardo seansı 13.olarak tamamladı.

Esteban Ocon 14.sırayı alırken Haas tarafından antrenman seansı için Magnuessen yerine davet edilen Oliver Bearman 15.sırayı aldı. Son 5 ise sırasıyla Bottas, Guanyu, Sargeant, Albon ve Hülkenberg oldu.