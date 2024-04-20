2024 Çin GP: Yılın ilk sprint yarışını Verstappen kazandı, Hamilton ikinci oldu!

2024 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu Çin'de devam ediyor ve bugün Şanghay Pisti'nde yeni sezonun ilk sprint yarışı gerçekleştirildi.

Cuma günkü sprint sıralama turlarının bir kısmı yağmur altında geçmiş ve McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunu kazanmıştı.

Bugünkü sprint yarışı soğuk ama kuru şartlarda gerçekleştirildi.

Yarışa George Russell yumuşak lastikle başlarken, diğer isimlerin hepsi sarı logolu orta hamuru tercih etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, iyi bir start almasının ardından ilk virajda Lando Norris'in yanına geldi.

Uzun ilk virajda Norris, Hamilton'ın yanında kalmaya çalıştı fakat pist dışına taşarak yedinci sıraya kadar geriledi.

Sonuç olarak ilk turun ardından sıralama Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Charles Leclerc şeklindeydi.

Verstappen, ilk turlarda Sainz'ın baskısı altına girse de yerini korumayı başardı ve ardından Alonso'ya baskı yapmaya başladı.

F1-sprintrace Çin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yedinci turda aradaki farkı 1 saniyenin altına indiren Verstappen, İspanyol pilotu geçerek ikinciliği almayı başardı. Sonrasında da Hamilton'ın peşine düştü.

Hamilton, farkı kontrol altında tutuyor gibiydi ancak yaptığı hata sonrası Verstappen farkı 1 saniyenin altına indirdi. Sonrasında DRS'in de yardımıyla rahat bir geçiş yaptı ve yarışın yeni lideri oldu.

Verstappen, liderliği almasının ardından farkı kısa süre içerisinde iki saniyeye çıkardı. Alonso ise diğer isimlerin baskısı altına girdi.

Alonso'nun ardında Sainz, Perez, Leclerc ve Norris'ten oluşan büyük bir grup vardı fakat "DRS trenine" dönen bu grupta kimse birbirini geçme fırsatı bulamıyordu.

Son dört turda bu grupta inanılmaz bir mücadele yaşandı; Sainz üçüncülük için Alonso ile çekişti ve ikili bir süre yan yana gitti hatta aralarında temas bile yaşandı. Bu iki isim birbiriyle çekişirken, Perez ikisini birden geçmeyi başardı.

Yaşanan temas sonrası Alonso lastik patlattı ve pite girmek zorunda kaldı.

Sainz, momentum kaybetmesinin ardından Leclerc'in baskısı altına girdi ve ikili arasındaki mücadele çok yakındı hatta küçük bir temas da yaşandı. Leclerc daha sonra neredeyse her virajda kayan Sainz'ı geride bırakmayı başardı.

Böylelikle bitime iki tur kala yeni sıralama Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Norris ve Oscar Piastri oldu.

Kalan bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen damalı bayrağı 12 saniye farkla ilk sırada gören isim oldu. Böylelikle yılın ilk sprint yarışını Verstappen kazanmış oldu.

Hamilton liderliği kaybetmesinin ardından ikinciliğini korumak için nispeten iyi bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı bu pozisyonda görmeyi başardı.

Perez, Sainz ve Alonso'yu aynı anda geçmesinin ardından damalı bayrağı üçüncü sırada görerek nispeten iyi bir iş yapmış oldu.

Leclerc'in dördüncü olduğu yarışta Sainz beşinci, Norris altıncı ve lastik aşınması yaşayan Oscar Piastri yedinci oldu.

Yumuşak hamurla yarışan tek isim olan George Russell sekizinci olarak puan alan son isim oldu.

İlk onu Zhou Guanyu ve Kevin Magnussen tamamlarken, Daniel Ricciardo 11. ve ilk turda ön kanadını kıran Valtteri Bottas 12. oldu.

Güncellenmiş Alpine ile yarışan Esteban Ocon'un 13. olduğu yarışta Lance Stroll 14., Pierre Gasly 15. ve Yuki Tsunoda 16. oldu.

Son dört sırada Alex Albon, Logan Sargeant, Nico Hulkenberg ve lastik patlatmasının ardından yarıştan çekilen Alonso yer aldı.

Sprint yarışı sonucu: