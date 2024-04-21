2024 Çin GP: Verstappen rahat kazandı, Norris ikinci oldu!

Formula 1'de 2024 sezonunun bir sonraki durağı Çin'in Şanghay Pisti olurken, sprint yarışından dolayı sürücüler araçların yarış temposu hakkında iyi bir fikre sahipti.

Yine de ilk kez pazar günkü kadar mesafe tamamlayacakları için bazı bilinmeyenler de vardı. Hava kapalı olsa da, yarış içerisinde herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyordu.

Yarışa sürücülerin büyük bir kısmı orta hamurla başlamayı seçerken, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yumuşak hamuru tercih etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından yerini korurken Fernando Alonso üçüncü sıradan iyi bir start aldı ve uzun ilk virajda Sergio Perez'i avladı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Verstappen, Alonso, Perez, Lando Norris ve Oscar Piastri şeklinde oldu.

Alonso ilk iki turda Perez'le olan farkı kontrol altında tutsa da sonrasında Meksikalı pilotun baskısı altına girdi. Olması gerekenden daha fazla zorladığının farkında olan Alonso, beşinci turda kendisine atak yapan Perez'e karşı büyük bir savunma yapmadı.

Perez ikinciliğe yükseldiğinde Verstappen farkı çoktan beş saniyenin üzerine çıkarmayı başarmıştı. Bu da galibiyet umutlarını büyük oranda azaltıyordu.

Grubun geri kalanına bakıldığında, Ferrari pilotları ilk turda hem Nico Hulkenberg hem de George Russell'a geçildikleri için yarışın başında istedikleri konumda değillerdi. Sonrasında ikili Hulkenberg'i avladı ancak Piastri ve Russell'ın arkasında epey vakit kaybetmeye başladılar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yedinci turda Norris, lastikleri yavaş yavaş tükenmeye başlayan Alonso'yu arka düzlükte geçmeyi başardı ve üçüncülüğü aldı.

Bundan sadece iki tur sonra Leclerc, ilk virajda Russell'ı dışarıdan harika bir hamle ile geçerek altıncılığa çıktı. Birkaç tur sonra da bu kez Piastri'yi geride bıraktı.

Alonso'nun aynı tur pite girmesiyle Leclerc, 12. tur itibariyle dördüncü sıraya çıkmış oldu. George Russell da aynı tur pite girdi ve Sainz da altıncılığa çıktı.

Ön tarafta farkı sekiz saniyenin üzerine çıkan Verstappen, yarışın 14. turunda pit stop yaparken, hemen ardından takım arkadaşı Serigo Perez de pite girdi.

Norris, Leclerc ve Sainz daha uzun bir ilk bölüm atmaya odaklandıkları için, pit stopların ardından Red Bull pilotlarının bu üç ismi pist üstünde geçmesi gerekti.

Yarışın 21. turunda Valtteri Bottas motor sorunu yaşayarak pist dışına çıktı ve önce sarı bayraklar devreye girdi, sonra da sanal güvenlik aracı çıktı.

Sanal güvenlik aracından faydalanan Charles Leclerc pit stop yaptı ve yarışa beşinci sırada döndü. McLaren da Lando Norris'i bir tur sonra pite aldı ve o da sanal güvenlik aracından faydalanmış oldu.

İngiliz pilot yarışa üçüncü sırada döndü; bu da yeni sıralamanın Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Leclerc, Russell ve Piastri şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Bottas'ın aracı bir türlü o bölgeden çıkarılamadığı için FIA, normal güvenlik aracını devreye soktu. Bunun üzerine mücadele tamamen değişmeye başladı.

Verstappen ön tarafta pit stop yaparken, kendisiyle beraber Perez, Alonso ve Russell da pite girdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen pit stop sonrası lider dönse de, takım arkadaşı Perez hem Norris hem de Leclerc'e geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Piastri, Sainz, Alonso, Russell, Ricciardo ve Lance Stroll oldu.

Yarışın 27. turunda güvenlik aracı pistten çıkarıldı ve yarış tekrar başladı.

Fakat tekrarlarda Stroll'ün 14. virajdaki frenlemede lastiklerini kilitleyerek Daniel Ricciardo'ya arkadan çarptığı görüldü. Temasın ardından iki pilotun aracı da hasar gördü.

Kevin Magnussen de yarış başladıktan hemen sonra iyimser bir atak yaparak Yuki Tsunoda'nın spin atmasına neden oldu.

Bu iki olayda piste çok fazla parça saçıldığı için bir kez daha güvenlik aracı devreye girdi.

Birkaç turluk bölümün ardından yarış tekrar başladı ve ön bölümde tüm sürücüler yerlerini korumayı başardılar.

Sergio Perez, turlar ilerledikçe Leclerc'i baskısı altına aldı ve 39. turda Monakolu pilotu pist üstünde geçerek üçüncülüğe çıktı. Sonrasında da iyi bir tempo ortaya koyan Norris'in peşine takıldı.

Fernando Alonso, güvenlik aracı periyodunda yumuşak hamur takmıştı ve bundan ötürü son bölümde bir başka pit stop daha yapaması bekleniyordu.

Öyle de oldu; İspanyol pilot son bölümde orta hamura geçti ve ilk onun dışına düşmesine rağmen rakiplerini birer geçmeye başladı.

Önündeki rakipleri birer birer geçen Alonso, yedinci sıraya kadar çıktı ve ardından George Russell'ın peşine kaldı.

Alonso'nun atakları dışında ilk onda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Red Bull pilotu Max Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki dördüncü galibiyetini elde etti.

Hollandalı pilot bu sonuçla son 12 yarışta 11. galibiyetini aldı ve hafta sonunu çifte galibiyetle (sprint ve ana yarış zaferleri) kapatmış oldu.

Güvenlik aracı Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, yarış boyunca oldukça sağlam bir tempo ortaya koydu ve McLaren'ın iyi olması beklenmeyen pistte, güvenlik aracı periyodundan da faydalanarak Perez'i geride bıraktı.

Son bölümde hata yapmayan Norris, Perez'in kendisini yakalamasına izin vermedi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Perez, yarışın ilk bölümünde Alonso'ya geçilmesinin ardından epey vakit kaybetmişt fakat İspanyol pilotu geçmesinin ardından yarışı bu pozisyonda bitirecek gibiydi.

Fakat güvenlik aracı periyodunda pite girince Norris'e geçilmekten kurtulamadı ve son bölümde Leclerc'i pist üstünde geçmesine rağmen üçüncü oldu. Böylelikle bu yıl ilk kez üçüncü sırada finiş görmüş oldu.

Red Bull ise günü çifte podyumla kapatarak, şampiyonada Ferrari'ye karşı puan farkını biraz daha açtı.

İlk bölümde birkaç sıra kaybeden Leclerc, uzun bir ilk bölüm geçirerek güvenlik aracı periyodundan faydalandı ve üçüncülüğe kadar çıktı. Fakat temposu Perez'den yavaş kaldığı için Meksikalı sürücüye geçildi ve dördüncü oldu.

Sainz ise genel olarak araç içerisinde çok rahat görünmese de Leclerc'in ardında beşinci sırada finiş gördü. Ferrari böylelikle bu yıl ilk kez bir yarıştan podyumsuz ayrıldı.

Russell sessiz sedasız altıncı sırada finiş görürken, Alonso en hızlı turu da attığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Oscar Piastri sekizinci olurken, Lewis Hamilton araçtan memnun olmamasına rağmen iyi bir yükselişle dokuzuncu oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hafta sonunun son puanı bir kez daha puan fırsatını iyi kullanan Nico Hulkenberg ve Haas'a gitti.

Bu hafta sonu güncellenmiş Alpine ile yarışan Esteban Ocon 11. sırada finiş görürken, Alex Albon 12. ve yerel kahraman Zhou Guanyu 13. oldu.

Pierre Gasly zorlu yarışta 14. olurken, finiş gören son isimler Magnussen, Stroll ve Sargeant son üç sırada yer aldı.

Ricciardo, Tsunoda ve Bottas ise yarış dışı kaldılar. Ricciardo, puan barajı içerisinde giderken Stroll'ün kendisine çarpması ve aracın hasar lması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Tsunoda ise Magnussen'in teması yüzünden spin attı ve araçtaki hasar nedeniyle çekilmek durumunda kaldı.

Bu sonuçla Verstappen puanını 110 yaparken, Perez 85 ve Leclerc ise 76 puana çıktı.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 5 Mayıs'ta Miami'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: