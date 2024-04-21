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Formula 1 Çin GP
Yarış raporu

2024 Çin GP: Verstappen rahat kazandı, Norris ikinci oldu!

2024 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Çin Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Formula 1'de 2024 sezonunun bir sonraki durağı Çin'in Şanghay Pisti olurken, sprint yarışından dolayı sürücüler araçların yarış temposu hakkında iyi bir fikre sahipti.

Yine de ilk kez pazar günkü kadar mesafe tamamlayacakları için bazı bilinmeyenler de vardı. Hava kapalı olsa da, yarış içerisinde herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyordu.

Yarışa sürücülerin büyük bir kısmı orta hamurla başlamayı seçerken, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yumuşak hamuru tercih etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından yerini korurken Fernando Alonso üçüncü sıradan iyi bir start aldı ve uzun ilk virajda Sergio Perez'i avladı.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Verstappen, Alonso, Perez, Lando Norris ve Oscar Piastri şeklinde oldu.

Alonso ilk iki turda Perez'le olan farkı kontrol altında tutsa da sonrasında Meksikalı pilotun baskısı altına girdi. Olması gerekenden daha fazla zorladığının farkında olan Alonso, beşinci turda kendisine atak yapan Perez'e karşı büyük bir savunma yapmadı.

Perez ikinciliğe yükseldiğinde Verstappen farkı çoktan beş saniyenin üzerine çıkarmayı başarmıştı. Bu da galibiyet umutlarını büyük oranda azaltıyordu.

Grubun geri kalanına bakıldığında, Ferrari pilotları ilk turda hem Nico Hulkenberg hem de George Russell'a geçildikleri için yarışın başında istedikleri konumda değillerdi. Sonrasında ikili Hulkenberg'i avladı ancak Piastri ve Russell'ın arkasında epey vakit kaybetmeye başladılar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yedinci turda Norris, lastikleri yavaş yavaş tükenmeye başlayan Alonso'yu arka düzlükte geçmeyi başardı ve üçüncülüğü aldı.

Bundan sadece iki tur sonra Leclerc, ilk virajda Russell'ı dışarıdan harika bir hamle ile geçerek altıncılığa çıktı. Birkaç tur sonra da bu kez Piastri'yi geride bıraktı.

Alonso'nun aynı tur pite girmesiyle Leclerc, 12. tur itibariyle dördüncü sıraya çıkmış oldu. George Russell da aynı tur pite girdi ve Sainz da altıncılığa çıktı.

Ön tarafta farkı sekiz saniyenin üzerine çıkan Verstappen, yarışın 14. turunda pit stop yaparken, hemen ardından takım arkadaşı Serigo Perez de pite girdi.

Norris, Leclerc ve Sainz daha uzun bir ilk bölüm atmaya odaklandıkları için, pit stopların ardından Red Bull pilotlarının bu üç ismi pist üstünde geçmesi gerekti.

Yarışın 21. turunda Valtteri Bottas motor sorunu yaşayarak pist dışına çıktı ve önce sarı bayraklar devreye girdi, sonra da sanal güvenlik aracı çıktı.

Sanal güvenlik aracından faydalanan Charles Leclerc pit stop yaptı ve yarışa beşinci sırada döndü. McLaren da Lando Norris'i bir tur sonra pite aldı ve o da sanal güvenlik aracından faydalanmış oldu.

İngiliz pilot yarışa üçüncü sırada döndü; bu da yeni sıralamanın Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Leclerc, Russell ve Piastri şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Bottas'ın aracı bir türlü o bölgeden çıkarılamadığı için FIA, normal güvenlik aracını devreye soktu. Bunun üzerine mücadele tamamen değişmeye başladı.

Verstappen ön tarafta pit stop yaparken, kendisiyle beraber Perez, Alonso ve Russell da pite girdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen pit stop sonrası lider dönse de, takım arkadaşı Perez hem Norris hem de Leclerc'e geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Böylelikle yeni sıralama Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Piastri, Sainz, Alonso, Russell, Ricciardo ve Lance Stroll oldu.

Yarışın 27. turunda güvenlik aracı pistten çıkarıldı ve yarış tekrar başladı.

Fakat tekrarlarda Stroll'ün 14. virajdaki frenlemede lastiklerini kilitleyerek Daniel Ricciardo'ya arkadan çarptığı görüldü. Temasın ardından iki pilotun aracı da hasar gördü.

Kevin Magnussen de yarış başladıktan hemen sonra  iyimser bir atak yaparak Yuki Tsunoda'nın spin atmasına neden oldu.

Bu iki olayda piste çok fazla parça saçıldığı için bir kez daha güvenlik aracı devreye girdi.

Birkaç turluk bölümün ardından yarış tekrar başladı ve ön bölümde tüm sürücüler yerlerini korumayı başardılar.

Sergio Perez, turlar ilerledikçe Leclerc'i baskısı altına aldı ve 39. turda Monakolu pilotu pist üstünde geçerek üçüncülüğe çıktı. Sonrasında da iyi bir tempo ortaya koyan Norris'in peşine takıldı.

Fernando Alonso, güvenlik aracı periyodunda yumuşak hamur takmıştı ve bundan ötürü son bölümde bir başka pit stop daha yapaması bekleniyordu.

Öyle de oldu; İspanyol pilot son bölümde orta hamura geçti ve ilk onun dışına düşmesine rağmen rakiplerini birer geçmeye başladı.

Önündeki rakipleri birer birer geçen Alonso, yedinci sıraya kadar çıktı ve ardından George Russell'ın peşine kaldı.

Alonso'nun atakları dışında ilk onda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Red Bull pilotu Max Verstappen,  damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki dördüncü galibiyetini elde etti.

Hollandalı pilot bu sonuçla son 12 yarışta 11. galibiyetini aldı ve hafta sonunu çifte galibiyetle (sprint ve ana yarış zaferleri) kapatmış oldu.

Güvenlik aracı Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Güvenlik aracı Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, yarış boyunca oldukça sağlam bir tempo ortaya koydu ve McLaren'ın iyi olması beklenmeyen pistte, güvenlik aracı periyodundan da faydalanarak Perez'i geride bıraktı.

Son bölümde hata yapmayan Norris, Perez'in kendisini yakalamasına izin vermedi ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek podyuma çıktı.

Perez, yarışın ilk bölümünde Alonso'ya geçilmesinin ardından epey vakit kaybetmişt fakat İspanyol pilotu geçmesinin ardından yarışı bu pozisyonda bitirecek gibiydi.

Fakat güvenlik aracı periyodunda pite girince Norris'e geçilmekten kurtulamadı ve son bölümde Leclerc'i pist üstünde geçmesine rağmen üçüncü oldu. Böylelikle bu yıl ilk kez üçüncü sırada finiş görmüş oldu.

Red Bull ise günü çifte podyumla kapatarak, şampiyonada Ferrari'ye karşı puan farkını biraz daha açtı.

İlk bölümde birkaç sıra kaybeden Leclerc, uzun bir ilk bölüm geçirerek güvenlik aracı periyodundan faydalandı ve üçüncülüğe kadar çıktı. Fakat temposu Perez'den yavaş kaldığı için Meksikalı sürücüye geçildi ve dördüncü oldu.

Sainz ise genel olarak araç içerisinde çok rahat görünmese de Leclerc'in ardında beşinci sırada finiş gördü. Ferrari böylelikle bu yıl ilk kez bir yarıştan podyumsuz ayrıldı.

Russell sessiz sedasız altıncı sırada finiş görürken, Alonso en hızlı turu da attığı yarışı yedinci sırada tamamladı.

Oscar Piastri sekizinci olurken, Lewis Hamilton araçtan memnun olmamasına rağmen iyi bir yükselişle dokuzuncu oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hafta sonunun son puanı bir kez daha puan fırsatını iyi kullanan Nico Hulkenberg ve Haas'a gitti.

Bu hafta sonu güncellenmiş Alpine ile yarışan Esteban Ocon 11. sırada finiş görürken, Alex Albon 12. ve yerel kahraman Zhou Guanyu 13. oldu.

Pierre Gasly zorlu yarışta 14. olurken, finiş gören son isimler Magnussen, Stroll ve Sargeant son üç sırada yer aldı.

Ricciardo, Tsunoda ve Bottas ise yarış dışı kaldılar. Ricciardo, puan barajı içerisinde giderken Stroll'ün kendisine çarpması ve aracın hasar lması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda  kaldı.

Tsunoda ise Magnussen'in teması yüzünden spin attı ve araçtaki hasar nedeniyle çekilmek durumunda kaldı.

Bu sonuçla Verstappen puanını 110 yaparken, Perez 85 ve Leclerc ise 76 puana çıktı.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 5 Mayıs'ta Miami'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 56

-

     1 25   McLaren Mercedes
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 56

+5.578

5.578

 5.578   2 18   Red Bull Red Bull
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 56

+14.767

14.767

 9.189   2 15   Red Bull Red Bull
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+35.129

35.129

 20.362   1 12   Ferrari Ferrari
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 56

+41.472

41.472

 6.343   1 10   Ferrari Ferrari
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+49.978

49.978

 8.506   2 8   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 56

+31.374

31.374

     3 7   Aston Martin Mercedes
8 Australia O. Piastri McLaren 81 56

+52.454

52.454

 21.080   2 4   McLaren Mercedes
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 56

+44.334

44.334

     2 2   Mercedes Mercedes
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 56

+58.470

58.470

 14.136   2 1   Haas Ferrari
11 France E. Ocon Alpine 31 56

+1'09.472

1'09.472

 11.002   2     Alpine Renault
12 Thailand A. Albon Williams 23 56

+46.486

46.486

     2     Williams Mercedes
13 China G. Zhou Sauber 24 56

+1'03.176

1'03.176

 16.690   3     Sauber Ferrari
14 France P. Gasly Alpine 10 56

+43.439

43.439

     3     Alpine Renault
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 56

+32.082

32.082

     2     Haas Ferrari
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 56

+47.838

47.838

 15.756   4     Aston Martin Mercedes
17 United States L. Sargeant Williams 2 56

+1'11.513

1'11.513

 23.675   2     Williams Mercedes
dnf Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 33

 

     2   Çarpışma RB Red Bull
dnf Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 26

 

     2   Çarpışma RB Red Bull
dnf Finland V. Bottas Sauber 77 19

 

     1   Güç ünitesi Sauber Ferrari
Tüm sonuçları görüntüle  
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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