2024 Çin GP: Verstappen arka arkaya altıncı kez pole pozisyonunda, Alonso üçüncü oldu!

Kuru zeminde gerçekleştirilen Çin Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Sprint yarışını 13 saniye farkla kazanan Hollandalı pilot, harika bir seans geçirmesinin ardından pazar günkü yarış için de pole pozisyonunu elde etti.

Yarış gridi:

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Alonso üçüncü!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari ve McLaren pilotlarının yanı sıra Aston Martin'den Fernando Alonso, Haas'tan Nico Hulkenberg, Mercedes'ten George Russell ve Sauber'den Valtteri Bottas mücadele etti.

Verstappen sıralama turlarındaki ilk denemelerin ardından 1:33.977 ile zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ise bu noktada 0.394 saniye geride ikinci sırada yer alıyordu.

Son bölümde sürücüler birer deneme daha yaptılar ve Verstappen en hızlı turu 1:33.660'a çekmeyi başardı.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu arka arkaya altıncı kez Verstappen'in oldu.

Perez son turuyla 0.322 saniye geride ikinci olurken, Fernando Alonso harika performansıyla sprint yarışının ardından ana yarışa da üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

McLaren'dan Lando Norris 0.5 saniye geride dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci oldu.

Tek turda iyi performans sergilemekte zorlanan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz 0.6 saniye geride altıncı ve yedinci oldular.

İlk onu George Russell, Nico Hulkenberg ve Valtteri Bottas tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spin attı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Sıralama turlarının ikinci bölümünün ortalarında Ferrari pilotu Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine seans, bitime yedi dakika kala kırmızı bayrakla durdurulmuş oldu. İspanyol pilot, bir süreliğine kaza yaptığı yerde dursa da, sonrasında aracını çıkarmayı ve garaja dönmeyi başardı.

Bu noktada lider Max Verstappen'di ve onu Lando Norris takip ediyordu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Verstappen 1:33.794'lük turuyla en hızlı isim olurken, Sergio Perez 0.232 saniye geride ikinci oldu.

Sainz aracının toparlanmasının ardından seansı üçüncü tamamlarken, Charles Leclerc dördüncü oldu.

Elenme potası ikinci bölümde de çok yakındı; Valtteri Bottas son bölüme kalmayı başarırken, Lance Stroll 0.069 saniye geride 11. oldu.

Bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Daniel Ricciardo, 0.165 saniye geride 12. olurken, onları Esteban Ocon, Alex Albon ve Pierre Gasly takip etti.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Hamilton ilk bölümde elendi!

Ana yarış için gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü kuru zeminde gerçekleştirildi ve zaten bir sprint yarışı düzenlendiği için sürücüler piste tamamen adapte olmuştu.

Ön tarafta Max Verstappen 1:34.742'lik bir tur zamanı kaydetti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Charles Leclerc son anlarda attığı turla 0.055 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.100 saniye geride üçüncü oldu.

Dereceler birbirine çok yakın olduğu için elenme potasındaki mücadele adeta nefes kesti.

15. olan Sergio Perez, ikinci bölüme sadece 0.048 saniyelik bir avantajla kalırken, Zhou Guanyu kendi ülkesinde 16. oldu ve ilk bölümde elendi.

Kevin Magnussen 0.059 saniye geride 17. olurken, seansın en büyük sürprizi olan Lewis Hamilton, 0.116 saniye geride 18. oldu. İngiliz pilot sprint yarışına ikinci başlamış ve ikinci sırada finiş görmüştü.

Son iki sırada bu hafta sonu yavaş görünen Yuki Tsunoda ve Williams'tan Logan Sargeant yer aldı:

İlk bölüm sonucu: