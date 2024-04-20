Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP
Sıralama turları raporu

2024 Çin GP: Verstappen arka arkaya altıncı kez pole pozisyonunda, Alonso üçüncü oldu!

2024 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Sprint'in ardından Parc Ferme'de kutlama yapıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kuru zeminde gerçekleştirilen Çin Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Sprint yarışını 13 saniye farkla kazanan Hollandalı pilot, harika bir seans geçirmesinin ardından pazar günkü yarış için de pole pozisyonunu elde etti.

Yarış gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'33.660

 209.519
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.322

1'33.982

 208.801
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.488

1'34.148

 208.433
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.505

1'34.165

 208.395
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.613

1'34.273

 208.157
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.629

1'34.289

 208.121
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.637

1'34.297

 208.104
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.773

1'34.433

 207.804
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+0.944

1'34.604

 207.428
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.005

1'34.665

 207.295
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.178

1'34.838

 206.917
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.274

1'34.934

 206.707
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.563

1'35.223

 206.080
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.581

1'35.241

 206.041
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.803

1'35.463

 205.562
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+1.845

1'35.505

 205.471
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.856

1'35.516

 205.448
18 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+1.913

1'35.573

 205.325
19 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+2.086

1'35.746

 204.954
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+2.698

1'36.358

 203.653
Tüm sonuçları görüntüle  
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Alonso üçüncü!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari ve McLaren pilotlarının yanı sıra Aston Martin'den Fernando Alonso, Haas'tan Nico Hulkenberg, Mercedes'ten George Russell ve Sauber'den Valtteri Bottas mücadele etti.

Verstappen sıralama turlarındaki ilk denemelerin ardından 1:33.977 ile zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso ise bu noktada 0.394 saniye geride ikinci sırada yer alıyordu.

Son bölümde sürücüler birer deneme daha yaptılar ve Verstappen en hızlı turu 1:33.660'a çekmeyi başardı.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu arka arkaya altıncı kez Verstappen'in oldu.

Perez son turuyla 0.322 saniye geride ikinci olurken, Fernando Alonso harika performansıyla sprint yarışının ardından ana yarışa da üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

McLaren'dan Lando Norris 0.5 saniye geride dördüncü olurken, Oscar Piastri beşinci oldu.

Tek turda iyi performans sergilemekte zorlanan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz 0.6 saniye geride altıncı ve yedinci oldular.

İlk onu George Russell, Nico Hulkenberg ve Valtteri Bottas tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 18

1'33.660

   209.519
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 19

+0.322

1'33.982

 0.322 208.801
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.488

1'34.148

 0.166 208.433
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

+0.505

1'34.165

 0.017 208.395
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.613

1'34.273

 0.108 208.157
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.629

1'34.289

 0.016 208.121
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 17

+0.637

1'34.297

 0.008 208.104
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.773

1'34.433

 0.136 207.804
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+0.944

1'34.604

 0.171 207.428
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 15

+1.005

1'34.665

 0.061 207.295
Tüm sonuçları görüntüle  
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spin attı

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spin attı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Sıralama turlarının ikinci bölümünün ortalarında Ferrari pilotu Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine seans, bitime yedi dakika kala kırmızı bayrakla durdurulmuş oldu. İspanyol pilot, bir süreliğine kaza yaptığı yerde dursa da, sonrasında aracını çıkarmayı ve garaja dönmeyi başardı.

Bu noktada lider Max Verstappen'di ve onu Lando Norris takip ediyordu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Verstappen 1:33.794'lük turuyla en hızlı isim olurken, Sergio Perez 0.232 saniye geride ikinci oldu.

Sainz aracının toparlanmasının ardından seansı üçüncü tamamlarken, Charles Leclerc dördüncü oldu.

Elenme potası ikinci bölümde de çok yakındı; Valtteri Bottas son bölüme kalmayı başarırken, Lance Stroll 0.069 saniye geride 11. oldu.

Bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Daniel Ricciardo, 0.165 saniye geride 12. olurken, onları Esteban Ocon, Alex Albon ve Pierre Gasly takip etti.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 12

1'33.794

   209.220
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 13

+0.232

1'34.026

 0.232 208.703
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 10

+0.574

1'34.368

 0.342 206.629
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.605

1'34.399

 0.031 207.879
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+0.666

1'34.460

 0.061 207.745
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.815

1'34.609

 0.149 207.417
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.858

1'34.652

 0.043 207.323
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.865

1'34.659

 0.007 207.308
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 15

+0.873

1'34.667

 0.008 207.290
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 12

+0.975

1'34.769

 0.102 207.067
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 12

+1.044

1'34.838

 0.069 206.917
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 12

+1.140

1'34.934

 0.096 206.707
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 15

+1.429

1'35.223

 0.289 206.080
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+1.447

1'35.241

 0.018 206.041
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+1.669

1'35.463

 0.222 205.562
Tüm sonuçları görüntüle  
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Hamilton ilk bölümde elendi!

Ana yarış için gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü kuru zeminde gerçekleştirildi ve  zaten bir sprint yarışı düzenlendiği için sürücüler piste tamamen adapte olmuştu.

Ön tarafta Max Verstappen 1:34.742'lik bir tur zamanı kaydetti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Charles Leclerc son anlarda attığı turla 0.055 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.100 saniye geride üçüncü oldu.

Dereceler birbirine çok yakın olduğu için elenme potasındaki mücadele adeta nefes kesti.

15. olan Sergio Perez, ikinci bölüme sadece 0.048 saniyelik bir avantajla kalırken, Zhou Guanyu kendi ülkesinde 16. oldu ve ilk bölümde elendi.

Kevin Magnussen 0.059 saniye geride 17. olurken, seansın en büyük sürprizi olan Lewis Hamilton, 0.116 saniye geride 18. oldu. İngiliz pilot sprint yarışına ikinci başlamış ve ikinci sırada finiş görmüştü.

Son iki sırada bu hafta sonu yavaş görünen Yuki Tsunoda ve Williams'tan Logan Sargeant yer aldı:

İlk bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'34.742

   207.126
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.055

1'34.797

 0.055 207.006
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.100

1'34.842

 0.045 206.908
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.228

1'34.970

 0.128 206.629
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.272

1'35.014

 0.044 206.533
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+0.326

1'35.068

 0.054 206.416
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.342

1'35.084

 0.016 206.381
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.374

1'35.116

 0.032 206.312
9 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.427

1'35.169

 0.053 206.197
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.545

1'35.287

 0.118 205.942
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+1.104

1'35.846

 0.559 204.740
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.614

1'35.356

   205.793
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.642

1'35.384

 0.028 205.732
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.701

1'35.443

 0.059 205.605
15 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 7

+0.715

1'35.457

 0.014 205.575
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 8

+0.763

1'35.505

 0.048 205.471
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.774

1'35.516

 0.011 205.448
18 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.831

1'35.573

 0.057 205.325
19 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+1.004

1'35.746

 0.173 204.954
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 7

+1.616

1'36.358

 0.612 203.653
Tüm sonuçları görüntüle  
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alonso, sprint yarışında Sainz ile çarpıştığı için ceza aldı
Sonraki haber Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Özel: F1 yeni puan sistemini görüşecek!

Özel: F1 yeni puan sistemini görüşecek!

Formula 1
Çin GP
Özel: F1 yeni puan sistemini görüşecek!
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

World Superbike
Assen
WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu
Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"

Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"

Formula 1
Çin GP
Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye