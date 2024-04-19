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Formula 1 Çin GP
Sıralama turları raporu

2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

2024 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde sprint sıralama turlarını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.

Güncel:
McLaren F1 Takımı'ndan Lando Norris, Pirelli Sprint Sıralama Ödülü'nü aldı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonunun ilk sprint hafta sonu, uzun zaman sonra takvime geri dönen Çin'de yapıldı ve bugün gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında Red Bull'un üstünlüğü vardı.

Fakat ıslak zeminde harika bir performans sergileyen Lando Norris pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Lewis Hamilton güçlü performansıyla ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Norris pole pozisyonunda, Hamilton ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, McLaren, Ferrari ve Sauber pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ile Fernando Alonso kaldı.

Son bölüm öncesinde yağan yağmurun ardından pist slaktı ve yenilenen asfalt nedeniyle her yer çok kaygandı.

Seansın henüz ilk dakikalarında Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ön kanada hasar verdi. Ayrıca Lando Norris ve Max Verstappen gibi bazı isimler çeşitli noktalarda pist dışına taştı.

Verstappen bir diğer denemesinde tekrar pist dışına uçtu ve yine geride kaldı.

Son anlarda çok yoğun bir mücadele vardı. Fernando Alonso harika bir tur atak ilk sırayı aldı, ardından liderlik piste geç çıkan Lewis Hamilton'a geçti.

Lando Norris çok iyi bir tur atarak liderliği Hamilton'dan aldı fakat sonrasında bu turun silindiği açıklandı.

Hamilton'ın pole pozisyonu aldığı belirtilmişti fakat FIA, Norris'e turunu geri verdi ve böylelikle pole pozisyonu Norris'in oldu.

Bu kararın ardından Hamilton ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü sırada yer aldı. 

Max Verstappen, neredeyse tüm turlarında sorun yaşamasının ardından 2 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz bu yıl bir kez daha Charles Leclerc'i geçerek beşinci oldu.

Sergio Perez bir ara liderliğe yükselmesine rağmen altıncı olurken, kaza yapan Leclerc yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Valtteri Bottas dokuzuncu oldu.

Yerel kahraman Guanyu Zhou ise pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

1'57.940

   166.386
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+1.261

1'59.201

 1.261 164.626
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+1.975

1'59.915

 0.714 163.645
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 5

+2.088

2'00.028

 0.113 163.491
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 5

+2.274

2'00.214

 0.186 163.238
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+2.435

2'00.375

 0.161 163.020
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+2.626

2'00.566

 0.191 162.762
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+3.050

2'00.990

 0.424 162.191
9 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 5

+3.104

2'01.044

 0.054 162.119
10 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 5

+5.597

2'03.537

 2.493 158.847
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Q2 - İkinci bölüm: Verstappen zirveye çıktı, son bölümde yağmur geldi

Sıralama turlarının ikinci bölümü için yağmur ihtimali iyice yükseldi ve son bölümde yağmur yağacağı belirtildi.

Sürücüler hemen piste çıkarak zamna turu kaydetmeye baladılar ve Max Verstappen 1:35.606 yaparak zaman tablosunda liderliğe yükseldi.

Son bölümde pisti beklenen yağmurun vurmasıyla Hollandalı pilot seansı lider tamamlayan isim oldu.

Charles Leclerc 0.1 saniye geride ikinci olurken, Sergio Perez de hemen ardında üçüncü oldu.

Mercedes tıpkı ilk bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de zorlanırken, George Russell pisti yağmurun da vurmasıyla 11. oldu ve son bölüme kalamadı.

Kevin Magnussen 12. olurken, Nico Hulkenberg 13. oldu.

Son iki sırada Daniel Ricciardo ve Lance Stroll yer alırken, Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu son bölüme kaldılar.

Zhou böylelikle ilk kez yarıştığı Çin'de son bölüme kalmış oldu.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'35.606

   205.254
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 4

+0.105

1'35.711

 0.105 205.029
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.175

1'35.781

 0.070 204.879
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.247

1'35.853

 0.072 204.725
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+0.441

1'36.047

 0.194 204.312
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 4

+0.446

1'36.052

 0.005 204.301
7 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 4

+0.450

1'36.056

 0.004 204.293
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.513

1'36.119

 0.063 204.159
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 4

+0.681

1'36.287

 0.168 203.803
10 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 4

+0.701

1'36.307

 0.020 203.760
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 4

+0.739

1'36.345

 0.038 203.680
12 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 4

+0.867

1'36.473

 0.128 203.410
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 4

+0.872

1'36.478

 0.005 203.399
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 3

+0.947

1'36.553

 0.075 203.241
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

+1.071

1'36.677

 0.124 202.981
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Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Perez zirvede, Tsunoda elendi

Sıralama turlarının ilk bölümü yağmur tehdidi altında başladı ve sürücüler piste çıktıktan hemen sonra bazı noktalarda ufak yağmur damlaları gördüklerini söylediler.

Soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta büyük bir olay ya da sürpriz yoktu. Seansın sonunda, tıpkı antrenmanlarda olduğu gibi kısa bir süreliğine yangın çıktı. Sonrasında bu yangın kontrol altına alındı.

Sürücüler kurallar gereği orta hamurla piste çıkmak durumunda kalırken, Red Bull pilotu Sergio Perez 1:36.110'luk turuyla seansı lider tamamlayan isim oldu.

Onu 0.2 saniye geriden McLaren pilotu Lando Norris ve 0.3 saniye geriden Max Verstappen takip etti.

Yerel kahraman Zhou Guanyu ufak bir farkla 15. olarak ikinci bölüme kalırken, bu hafta sonu yeni güncellemeler deneyen Alpine ilk bölümde havlu attı.

Pierre Gasly, güncellenmiş araçla yarışan Esteban Ocon'un önünde 16. olurken, son üç sırada Alex Albon, Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yer aldı.

Böylelikle Tsunoda, uzun zaman sonra Daniel Ricciardo'ya geçilerek ilk bölümde elendi.

İlk bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 4

1'36.110

   204.178
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.274

1'36.384

 0.274 203.598
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4

+0.346

1'36.456

 0.072 203.446
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.427

1'36.537

 0.081 203.275
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.432

1'36.542

 0.005 203.264
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.609

1'36.719

 0.177 202.892
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.773

1'36.883

 0.164 202.549
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.814

1'36.924

 0.041 202.463
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+0.851

1'36.961

 0.037 202.386
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.923

1'37.033

 0.072 202.236
11 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

+1.002

1'37.112

 0.079 202.071
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+1.071

1'37.181

 0.069 201.928
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+1.200

1'37.310

 0.129 201.660
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+1.211

1'37.321

 0.011 201.637
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 7

+1.434

1'37.544

 0.223 201.176
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.522

1'37.632

 0.088 200.995
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+1.610

1'37.720

 0.088 200.814
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.702

1'37.812

 0.092 200.625
19 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+1.782

1'37.892

 0.080 200.461
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+1.813

1'37.923

 0.031 200.398
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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