2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!
2024 Formula 1 sezonunun beşinci yarışı olan Çin Grand Prix'si öncesinde sprint sıralama turlarını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2024 Formula 1 sezonunun ilk sprint hafta sonu, uzun zaman sonra takvime geri dönen Çin'de yapıldı ve bugün gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında Red Bull'un üstünlüğü vardı.
Fakat ıslak zeminde harika bir performans sergileyen Lando Norris pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Lewis Hamilton güçlü performansıyla ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü oldu.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Q3 - Üçüncü bölüm: Norris pole pozisyonunda, Hamilton ikinci!
Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, McLaren, Ferrari ve Sauber pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ile Fernando Alonso kaldı.
Son bölüm öncesinde yağan yağmurun ardından pist slaktı ve yenilenen asfalt nedeniyle her yer çok kaygandı.
Seansın henüz ilk dakikalarında Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ön kanada hasar verdi. Ayrıca Lando Norris ve Max Verstappen gibi bazı isimler çeşitli noktalarda pist dışına taştı.
Verstappen bir diğer denemesinde tekrar pist dışına uçtu ve yine geride kaldı.
Son anlarda çok yoğun bir mücadele vardı. Fernando Alonso harika bir tur atak ilk sırayı aldı, ardından liderlik piste geç çıkan Lewis Hamilton'a geçti.
Lando Norris çok iyi bir tur atarak liderliği Hamilton'dan aldı fakat sonrasında bu turun silindiği açıklandı.
Hamilton'ın pole pozisyonu aldığı belirtilmişti fakat FIA, Norris'e turunu geri verdi ve böylelikle pole pozisyonu Norris'in oldu.
Bu kararın ardından Hamilton ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü sırada yer aldı.
Max Verstappen, neredeyse tüm turlarında sorun yaşamasının ardından 2 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz bu yıl bir kez daha Charles Leclerc'i geçerek beşinci oldu.
Sergio Perez bir ara liderliğe yükselmesine rağmen altıncı olurken, kaza yapan Leclerc yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Valtteri Bottas dokuzuncu oldu.
Yerel kahraman Guanyu Zhou ise pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak.
Üçüncü bölüm sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|5
|
1'57.940
|166.386
|2
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+1.261
1'59.201
|1.261
|164.626
|3
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|5
|
+1.975
1'59.915
|0.714
|163.645
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+2.088
2'00.028
|0.113
|163.491
|5
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+2.274
2'00.214
|0.186
|163.238
|6
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+2.435
2'00.375
|0.161
|163.020
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+2.626
2'00.566
|0.191
|162.762
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+3.050
2'00.990
|0.424
|162.191
|9
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|5
|
+3.104
2'01.044
|0.054
|162.119
|10
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|5
|
+5.597
2'03.537
|2.493
|158.847
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Q2 - İkinci bölüm: Verstappen zirveye çıktı, son bölümde yağmur geldi
Sıralama turlarının ikinci bölümü için yağmur ihtimali iyice yükseldi ve son bölümde yağmur yağacağı belirtildi.
Sürücüler hemen piste çıkarak zamna turu kaydetmeye baladılar ve Max Verstappen 1:35.606 yaparak zaman tablosunda liderliğe yükseldi.
Son bölümde pisti beklenen yağmurun vurmasıyla Hollandalı pilot seansı lider tamamlayan isim oldu.
Charles Leclerc 0.1 saniye geride ikinci olurken, Sergio Perez de hemen ardında üçüncü oldu.
Mercedes tıpkı ilk bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de zorlanırken, George Russell pisti yağmurun da vurmasıyla 11. oldu ve son bölüme kalamadı.
Kevin Magnussen 12. olurken, Nico Hulkenberg 13. oldu.
Son iki sırada Daniel Ricciardo ve Lance Stroll yer alırken, Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu son bölüme kaldılar.
Zhou böylelikle ilk kez yarıştığı Çin'de son bölüme kalmış oldu.
İkinci bölüm sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
1'35.606
|205.254
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|4
|
+0.105
1'35.711
|0.105
|205.029
|3
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.175
1'35.781
|0.070
|204.879
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.247
1'35.853
|0.072
|204.725
|5
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.441
1'36.047
|0.194
|204.312
|6
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|4
|
+0.446
1'36.052
|0.005
|204.301
|7
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|4
|
+0.450
1'36.056
|0.004
|204.293
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.513
1'36.119
|0.063
|204.159
|9
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|4
|
+0.681
1'36.287
|0.168
|203.803
|10
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|4
|
+0.701
1'36.307
|0.020
|203.760
|11
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|4
|
+0.739
1'36.345
|0.038
|203.680
|12
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|4
|
+0.867
1'36.473
|0.128
|203.410
|13
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|4
|
+0.872
1'36.478
|0.005
|203.399
|14
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|3
|
+0.947
1'36.553
|0.075
|203.241
|15
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+1.071
1'36.677
|0.124
|202.981
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Zhou Guanyu, Kick Sauber C44
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Q1 - Birinci bölüm: Perez zirvede, Tsunoda elendi
Sıralama turlarının ilk bölümü yağmur tehdidi altında başladı ve sürücüler piste çıktıktan hemen sonra bazı noktalarda ufak yağmur damlaları gördüklerini söylediler.
Soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta büyük bir olay ya da sürpriz yoktu. Seansın sonunda, tıpkı antrenmanlarda olduğu gibi kısa bir süreliğine yangın çıktı. Sonrasında bu yangın kontrol altına alındı.
Sürücüler kurallar gereği orta hamurla piste çıkmak durumunda kalırken, Red Bull pilotu Sergio Perez 1:36.110'luk turuyla seansı lider tamamlayan isim oldu.
Onu 0.2 saniye geriden McLaren pilotu Lando Norris ve 0.3 saniye geriden Max Verstappen takip etti.
Yerel kahraman Zhou Guanyu ufak bir farkla 15. olarak ikinci bölüme kalırken, bu hafta sonu yeni güncellemeler deneyen Alpine ilk bölümde havlu attı.
Pierre Gasly, güncellenmiş araçla yarışan Esteban Ocon'un önünde 16. olurken, son üç sırada Alex Albon, Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yer aldı.
Böylelikle Tsunoda, uzun zaman sonra Daniel Ricciardo'ya geçilerek ilk bölümde elendi.
İlk bölüm sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|4
|
1'36.110
|204.178
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.274
1'36.384
|0.274
|203.598
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|4
|
+0.346
1'36.456
|0.072
|203.446
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.427
1'36.537
|0.081
|203.275
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.432
1'36.542
|0.005
|203.264
|6
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.609
1'36.719
|0.177
|202.892
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.773
1'36.883
|0.164
|202.549
|8
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.814
1'36.924
|0.041
|202.463
|9
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|5
|
+0.851
1'36.961
|0.037
|202.386
|10
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.923
1'37.033
|0.072
|202.236
|11
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|7
|
+1.002
1'37.112
|0.079
|202.071
|12
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+1.071
1'37.181
|0.069
|201.928
|13
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+1.200
1'37.310
|0.129
|201.660
|14
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.211
1'37.321
|0.011
|201.637
|15
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|7
|
+1.434
1'37.544
|0.223
|201.176
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+1.522
1'37.632
|0.088
|200.995
|17
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|6
|
+1.610
1'37.720
|0.088
|200.814
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.702
1'37.812
|0.092
|200.625
|19
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.782
1'37.892
|0.080
|200.461
|20
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.813
1'37.923
|0.031
|200.398
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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