2024 Çin GP: Sprint yarışı öncesinde pole pozisyonu Norris'in, Hamilton ikinci!

2024 Formula 1 sezonunun ilk sprint hafta sonu, uzun zaman sonra takvime geri dönen Çin'de yapıldı ve bugün gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında Red Bull'un üstünlüğü vardı.

Fakat ıslak zeminde harika bir performans sergileyen Lando Norris pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Lewis Hamilton güçlü performansıyla ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Norris pole pozisyonunda, Hamilton ikinci!

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, McLaren, Ferrari ve Sauber pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ile Fernando Alonso kaldı.

Son bölüm öncesinde yağan yağmurun ardından pist slaktı ve yenilenen asfalt nedeniyle her yer çok kaygandı.

Seansın henüz ilk dakikalarında Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ön kanada hasar verdi. Ayrıca Lando Norris ve Max Verstappen gibi bazı isimler çeşitli noktalarda pist dışına taştı.

Verstappen bir diğer denemesinde tekrar pist dışına uçtu ve yine geride kaldı.

Son anlarda çok yoğun bir mücadele vardı. Fernando Alonso harika bir tur atak ilk sırayı aldı, ardından liderlik piste geç çıkan Lewis Hamilton'a geçti.

Lando Norris çok iyi bir tur atarak liderliği Hamilton'dan aldı fakat sonrasında bu turun silindiği açıklandı.

Hamilton'ın pole pozisyonu aldığı belirtilmişti fakat FIA, Norris'e turunu geri verdi ve böylelikle pole pozisyonu Norris'in oldu.

Bu kararın ardından Hamilton ikinci olurken, Fernando Alonso üçüncü sırada yer aldı.

Max Verstappen, neredeyse tüm turlarında sorun yaşamasının ardından 2 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz bu yıl bir kez daha Charles Leclerc'i geçerek beşinci oldu.

Sergio Perez bir ara liderliğe yükselmesine rağmen altıncı olurken, kaza yapan Leclerc yedinci, Oscar Piastri sekizinci ve Valtteri Bottas dokuzuncu oldu.

Yerel kahraman Guanyu Zhou ise pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak.

Üçüncü bölüm sonucu:

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen zirveye çıktı, son bölümde yağmur geldi

Sıralama turlarının ikinci bölümü için yağmur ihtimali iyice yükseldi ve son bölümde yağmur yağacağı belirtildi.

Sürücüler hemen piste çıkarak zamna turu kaydetmeye baladılar ve Max Verstappen 1:35.606 yaparak zaman tablosunda liderliğe yükseldi.

Son bölümde pisti beklenen yağmurun vurmasıyla Hollandalı pilot seansı lider tamamlayan isim oldu.

Charles Leclerc 0.1 saniye geride ikinci olurken, Sergio Perez de hemen ardında üçüncü oldu.

Mercedes tıpkı ilk bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de zorlanırken, George Russell pisti yağmurun da vurmasıyla 11. oldu ve son bölüme kalamadı.

Kevin Magnussen 12. olurken, Nico Hulkenberg 13. oldu.

Son iki sırada Daniel Ricciardo ve Lance Stroll yer alırken, Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu son bölüme kaldılar.

Zhou böylelikle ilk kez yarıştığı Çin'de son bölüme kalmış oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Perez zirvede, Tsunoda elendi

Sıralama turlarının ilk bölümü yağmur tehdidi altında başladı ve sürücüler piste çıktıktan hemen sonra bazı noktalarda ufak yağmur damlaları gördüklerini söylediler.

Soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta büyük bir olay ya da sürpriz yoktu. Seansın sonunda, tıpkı antrenmanlarda olduğu gibi kısa bir süreliğine yangın çıktı. Sonrasında bu yangın kontrol altına alındı.

Sürücüler kurallar gereği orta hamurla piste çıkmak durumunda kalırken, Red Bull pilotu Sergio Perez 1:36.110'luk turuyla seansı lider tamamlayan isim oldu.

Onu 0.2 saniye geriden McLaren pilotu Lando Norris ve 0.3 saniye geriden Max Verstappen takip etti.

Yerel kahraman Zhou Guanyu ufak bir farkla 15. olarak ikinci bölüme kalırken, bu hafta sonu yeni güncellemeler deneyen Alpine ilk bölümde havlu attı.

Pierre Gasly, güncellenmiş araçla yarışan Esteban Ocon'un önünde 16. olurken, son üç sırada Alex Albon, Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant yer aldı.

Böylelikle Tsunoda, uzun zaman sonra Daniel Ricciardo'ya geçilerek ilk bölümde elendi.

İlk bölüm sonucu: