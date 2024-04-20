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Formula 1 Çin GP
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2024 Çin GP öncesi: Yarış gridi

2024 Çin Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

Ezel Tan
Top three Qualifiers Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Red Bull)

3

 Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

5

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

7

 Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

9

 Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Stake)

11

 Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Daniel Ricciardo
(VCARB)

13

 Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

15

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Zhou Guanyu
(Stake)

17

 Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Mercedes)

19

 Yuki Tsunoda
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Logan Sargeant
(Williams)

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