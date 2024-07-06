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Antrenman raporu
Formula 1 Britanya GP

2024 Britanya GP 3. antrenman seansı: Yağmur altında Russell lider, Hamilton takipte!

2024 Britanya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Silverstone pistinin olduğu bölgede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle pist 3. antrenman seansının tamamında ıslaktı.

İlk başta çok fazla yağmur olduğu için sürücüler yoğun yağmur lastikleriyle piste çıktılar; daha sonra geçiş lastiklerine geçtiler.

Seans içerisinde birkaç önemli olay vardı; Pierre Gasly henüz ilk dakikalarda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Bu olay kırmızı bayrağa neden olurken, Gasly seansın kalan kısmını garajdan seyretti.

Ayrıca Max Verstappen ve Valtteri Bottas da seans içerisinde spin attılar fakat bir yere çarpmadan yola devam ettiler.

Tüm bunların yaşandığı seansta George Russell, Mercedes'iyle 1:37.529 yaptı ve zirvede yer aldı.

Lewis Hamilton'ın sadece 0.035 saniye geride ikinci olmasıyla Alman üretici, sıralama turları öncesi 1-2 yapmış oldu.

Lando Norris, McLaren ile üçüncü antrenman seansını 0.185 saniye geride üçüncü bitirirken, ilk beşi Carlos Sainz ve Max Verstappen tamamladı.

Charles Leclerc, 0.9 saniye geride altıncı olurken, Oscar Piastri 1.1 saniye geride yedinci ve Fernando Alonso 1.4 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Sergio Perez ve Nico Hulkenberg tamamlarken, Alex Albon ve Lance Stroll sırasıyla 11. ve 12. oldular.

13. olan Logan Sargeant'ı Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu takip etti.

Gasly attığı spin nedeniyle zaman kaydedemeyen tek isim oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını geçiş lastiğiyle kaydettiler.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

1'37.529

   217.449
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 28

+0.035

1'37.564

 0.035 217.371
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 20

+0.185

1'37.714

 0.150 217.037
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23

+0.610

1'38.139

 0.425 216.097
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 20

+0.864

1'38.393

 0.254 215.539
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.925

1'38.454

 0.061 215.406
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.125

1'38.654

 0.200 214.969
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+1.411

1'38.940

 0.286 214.348
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 18

+1.755

1'39.284

 0.344 213.605
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 16

+1.811

1'39.340

 0.056 213.485
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.074

1'39.603

 0.263 212.921
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 23

+2.171

1'39.700

 0.097 212.714
13 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 22

+2.173

1'39.702

 0.002 212.709
14 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 26

+2.291

1'39.820

 0.118 212.458
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 22

+2.713

1'40.242

 0.422 211.564
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25

+2.901

1'40.430

 0.188 211.167
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+3.010

1'40.539

 0.109 210.939
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 28

+3.294

1'40.823

 0.284 210.344
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 23

+4.256

1'41.785

 0.962 208.356
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 2

 

    
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