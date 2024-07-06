2024 Britanya GP 3. antrenman seansı: Yağmur altında Russell lider, Hamilton takipte!
2024 Britanya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Silverstone pistinin olduğu bölgede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle pist 3. antrenman seansının tamamında ıslaktı.
İlk başta çok fazla yağmur olduğu için sürücüler yoğun yağmur lastikleriyle piste çıktılar; daha sonra geçiş lastiklerine geçtiler.
Seans içerisinde birkaç önemli olay vardı; Pierre Gasly henüz ilk dakikalarda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.
Bu olay kırmızı bayrağa neden olurken, Gasly seansın kalan kısmını garajdan seyretti.
Ayrıca Max Verstappen ve Valtteri Bottas da seans içerisinde spin attılar fakat bir yere çarpmadan yola devam ettiler.
Tüm bunların yaşandığı seansta George Russell, Mercedes'iyle 1:37.529 yaptı ve zirvede yer aldı.
Lewis Hamilton'ın sadece 0.035 saniye geride ikinci olmasıyla Alman üretici, sıralama turları öncesi 1-2 yapmış oldu.
Lando Norris, McLaren ile üçüncü antrenman seansını 0.185 saniye geride üçüncü bitirirken, ilk beşi Carlos Sainz ve Max Verstappen tamamladı.
Charles Leclerc, 0.9 saniye geride altıncı olurken, Oscar Piastri 1.1 saniye geride yedinci ve Fernando Alonso 1.4 saniye geride sekizinci oldu.
İlk onu Sergio Perez ve Nico Hulkenberg tamamlarken, Alex Albon ve Lance Stroll sırasıyla 11. ve 12. oldular.
13. olan Logan Sargeant'ı Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu takip etti.
Gasly attığı spin nedeniyle zaman kaydedemeyen tek isim oldu.
Tüm sürücüler en hızlı turlarını geçiş lastiğiyle kaydettiler.
Seans Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
1'37.529
|217.449
|2
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.035
1'37.564
|0.035
|217.371
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.185
1'37.714
|0.150
|217.037
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.610
1'38.139
|0.425
|216.097
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.864
1'38.393
|0.254
|215.539
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.925
1'38.454
|0.061
|215.406
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.125
1'38.654
|0.200
|214.969
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+1.411
1'38.940
|0.286
|214.348
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+1.755
1'39.284
|0.344
|213.605
|10
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.811
1'39.340
|0.056
|213.485
|11
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.074
1'39.603
|0.263
|212.921
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|
+2.171
1'39.700
|0.097
|212.714
|13
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|22
|
+2.173
1'39.702
|0.002
|212.709
|14
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|26
|
+2.291
1'39.820
|0.118
|212.458
|15
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|22
|
+2.713
1'40.242
|0.422
|211.564
|16
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|25
|
+2.901
1'40.430
|0.188
|211.167
|17
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|21
|
+3.010
1'40.539
|0.109
|210.939
|18
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|28
|
+3.294
1'40.823
|0.284
|210.344
|19
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|23
|
+4.256
1'41.785
|0.962
|208.356
|20
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|2
|
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