2024 Britanya GP 2. antrenman seansı: Norris lider, McLaren 1-2!

Yağmur tehdidi altında kuru zeminde başlayan ikinci antrenman seansı, son beş dakikaya kadar yağmurdan etkilenmedi.

Seans içerisinde zaman zaman pist dışına taşan sürücüler olsa da, herhangi bir spin veya kaza yaşanmadı.

Sürücülerin büyük çoğunluğu tek tur temposundan ziyade farklı çalışmalara odaklanırken, McLaren pilotu Lando Norris seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Norris, 1:26.549'luk bir zaman turu yakaladı ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 0.331 saniye önünde zirvede yer aldı.

Böylelikle McLaren cuma gününü zirvede kapatmış oldu.

Red Bull'da eski tabanla sürüş yapan ve ilk seansta aracını Isack Hadjar'a bırakan Sergio Perez, 0.434 saniye geride üçüncü oldu.

Haas'ın güncellenmiş aracıyla sürüş yapan Nico Hulkenberg bir ara liderliği aldığı seansta 0.441 saniye geride dördüncü olarak hafta sonunun kalanı için umut verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, out of the pit lane Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotları parça testlerine odaklandıkları günde ilk beşin dışında kaldılar; Charles Leclerc 0.6 saniye geride beşinci olurken, Carlos Sainz 0.7 saniye geride sekizinci oldu.

Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde 0.653 saniye geride altıncı olurken, yeni tabanı test etmeye odaklanan ve son bölümde en hızlı tur denemesi yapmayan Max Verstappen 0.684 saniye geride yedinci oldu.

Sekizinci olan Sainz'ın ardında Lance Stroll ve son yarış Avusturya GP'nin galibi George Russell yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin'iyle 11. olurken, Sauber pilotu Valtteri Bottas 12. oldu.

13. olan Alex Albon'u Alpine'den Pierre Gasly ve Esteban Ocon, RB'den Yuki Tsunoda ve Williams'tan Logan Sargeant takip etti.

Son üç sırada Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo ve Kevin Magnussen yer aldı.

20 ismin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle atarken, tüm grid 1.5 saniye içerisinde dizildi.