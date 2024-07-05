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Antrenman raporu
Formula 1 Britanya GP

2024 Britanya GP 2. antrenman seansı: Norris lider, McLaren 1-2!

2024 Britanya Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38, with sensor rig attached

Lando Norris, McLaren MCL38, with sensor rig attached

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yağmur tehdidi altında kuru zeminde başlayan ikinci antrenman seansı, son beş dakikaya kadar yağmurdan etkilenmedi.

Seans içerisinde zaman zaman pist dışına taşan sürücüler olsa da, herhangi bir spin veya kaza yaşanmadı.

Sürücülerin büyük çoğunluğu tek tur temposundan ziyade farklı çalışmalara odaklanırken, McLaren pilotu Lando Norris seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Norris, 1:26.549'luk bir zaman turu yakaladı ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 0.331 saniye önünde zirvede yer aldı.

Böylelikle McLaren cuma gününü zirvede kapatmış oldu.

Red Bull'da eski tabanla sürüş yapan ve ilk seansta aracını Isack Hadjar'a bırakan Sergio Perez, 0.434 saniye geride üçüncü oldu.

Haas'ın güncellenmiş aracıyla sürüş yapan Nico Hulkenberg bir ara liderliği aldığı seansta 0.441 saniye geride dördüncü olarak hafta sonunun kalanı için umut verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, out of the pit lane

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, out of the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari pilotları parça testlerine odaklandıkları günde ilk beşin dışında kaldılar; Charles Leclerc 0.6 saniye geride beşinci olurken, Carlos Sainz 0.7 saniye geride sekizinci oldu.

Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde 0.653 saniye geride altıncı olurken, yeni tabanı test etmeye odaklanan ve son bölümde en hızlı tur denemesi yapmayan Max Verstappen 0.684 saniye geride yedinci oldu.

Sekizinci olan Sainz'ın ardında Lance Stroll ve son yarış Avusturya GP'nin galibi George Russell yer aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin'iyle 11. olurken, Sauber pilotu Valtteri Bottas 12. oldu.

13. olan Alex Albon'u Alpine'den Pierre Gasly ve Esteban Ocon, RB'den Yuki Tsunoda ve Williams'tan Logan Sargeant takip etti.

Son üç sırada Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo ve Kevin Magnussen yer aldı.

20 ismin tamamı en hızlı turunu yumuşak lastikle atarken, tüm grid 1.5 saniye içerisinde dizildi.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 26

1'26.549

   245.035
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.331

1'26.880

 0.331 244.102
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 25

+0.434

1'26.983

 0.103 243.813
4 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 26

+0.441

1'26.990

 0.007 243.793
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27

+0.601

1'27.150

 0.160 243.345
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26

+0.653

1'27.202

 0.052 243.200
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21

+0.684

1'27.233

 0.031 243.114
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 31

+0.700

1'27.249

 0.016 243.069
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

+0.725

1'27.274

 0.025 243.000
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.745

1'27.294

 0.020 242.944
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.823

1'27.372

 0.078 242.727
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 16

+0.832

1'27.381

 0.009 242.702
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+1.096

1'27.645

 0.264 241.971
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+1.183

1'27.732

 0.087 241.731
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19

+1.194

1'27.743

 0.011 241.701
16 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 26

+1.196

1'27.745

 0.002 241.695
17 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 24

+1.260

1'27.809

 0.064 241.519
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 19

+1.264

1'27.813

 0.004 241.508
19 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 25

+1.367

1'27.916

 0.103 241.225
20 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 20

+1.573

1'28.122

 0.206 240.661
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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