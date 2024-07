2024 Britanya GP 2. antrenman seansı: Norris lider, McLaren 1-2!

Yağmur tehdidi altında kuru zeminde başlayan ikinci antrenman seansı, son beş dakikaya kadar yağmurdan etkilenmedi.

Seans içerisinde zaman zaman pist dışına taşan sürücüler olsa da, herhangi bir spin veya kaza yaşanmadı.

Sürücülerin büyük çoğunluğu tek tur temposundan ziyade farklı çalışmalara odaklanırken, McLaren pilotu Lando Norris seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Norris, 1:26.549'luk bir zaman turu yakaladı ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin 0.331 saniye önünde zirvede yer aldı.

Böylelikle McLaren cuma gününü zirvede kapatmış oldu.

Red Bull'da eski tabanla sürüş yapan ve ilk seansta aracını Isack Hadjar'a bırakan Sergio Perez, 0.434 saniye geride üçüncü oldu.

Haas'ın güncellenmiş aracıyla sürüş yapan Nico Hulkenberg bir ara liderliği aldığı seansta 0.441 saniye geride dördüncü olarak hafta sonunun kalanı için umut verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, out of the pit lane

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images