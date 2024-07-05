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Antrenman raporu
Formula 1 Britanya GP

2024 Britanya GP 1. antrenman seansı: Norris, Stroll'ün önünde lider!

2024 Britanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38, sensörler takılı

Lando Norris, McLaren MCL38, sensörler takılı

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Britanya'da yağmur tehdidi altında gerçekleştirilen 1. antrenman seansı tamamen kuru zeminde geçti ve bu da sürücülere çeşitli parça testleri yapma imkanı tanıdı.

Ferrari temel olarak Barselona'ya getirilen güncelleme paketiyle önceki paketleri kıyaslarken, Red Bull'da Max Verstappen yeni tabanı denedi.

Red Bull'da Sergio Perez'in yerini ilk seansta Isack Hadjar alırken, Williams'ta Logan Sargeant'ın yerine Franco Colapinto geçti.

Ayrıca Oliver Bearman, Kevin Magnussen'in aracını sürerken, Jack Doohan da Esteban Ocon yerine piste çıktı.

Seans içerisindeki ana olaylar Yuki Tsunoda'nın henüz ilk dakikalarda spin atarak çakıl havuzuna gömülmesi ile Oscar Piastri'nin son bölümde yavaşlayarak pit yolu girişinde kalmasıydı.

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Sürücülerin çok fazla tur zamanına odaklanmadığı seansta Lando Norris yumuşak hamurla 1:27.420 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Lance Stroll, yeni ön kanada sahip Aston Martin ile 0.134 saniye geride ikinci olurken, Piastri yolda kalmasına rağmen 0.211 saniye geride üçüncü oldu.

Orta hamuru tercih eden Max Verstappen, 0.3 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Vertappen'in sadece 0.0093 saniye gerisinde kalan Avusturya GP galibi George Russell tamamladı.

0.374 saniye geride altıncı olan Aston Martin pilotu Fernando Alonso'yu orta hamur kullanan Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip etti.

İlk onu 0.5 saniye geride dokuzuncu olan Carlos Sainz ve Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı.

Güncellenmiş Haas ile Nico Hulkenberg 11. olurken, Valtteri Bottas 12., Daniel Ricciardo 13. ve Oliver Bearman 14. oldu.

Zhou Guanyu'nun 15. olduğu seansta son beş sırada Alex Albon, Jack Doohan, Franco Colapinto, Hadjar ve Tsunoda yer aldı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 26

1'27.420

   242.594
2 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.134

1'27.554

 0.134 242.223
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.211

1'27.631

 0.077 242.010
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 25

+0.309

1'27.729

 0.098 241.739
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.318

1'27.738

 0.009 241.715
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 27

+0.374

1'27.794

 0.056 241.560
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26

+0.438

1'27.858

 0.064 241.384
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.483

1'27.903

 0.045 241.261
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+0.505

1'27.925

 0.022 241.201
10 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 24

+0.554

1'27.974

 0.049 241.066
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 22

+0.662

1'28.082

 0.108 240.771
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 26

+0.834

1'28.254

 0.172 240.301
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 24

+1.057

1'28.477

 0.223 239.696
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 25

+1.116

1'28.536

 0.059 239.536
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+1.170

1'28.590

 0.054 239.390
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.229

1'28.649

 0.059 239.231
17 Australia J. Doohan Alpine 61 Alpine Renault 22

+1.315

1'28.735

 0.086 238.999
18 Argentina F. Colapinto Williams 45 Williams Mercedes 24

+1.658

1'29.078

 0.343 238.078
19 France I. Hadjar Red Bull Racing 37 Red Bull Red Bull 15

+1.850

1'29.270

 0.192 237.566
20 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 5

+2.444

1'29.864

 0.594 235.996
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