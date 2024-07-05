2024 Britanya GP 1. antrenman seansı: Norris, Stroll'ün önünde lider!

Britanya'da yağmur tehdidi altında gerçekleştirilen 1. antrenman seansı tamamen kuru zeminde geçti ve bu da sürücülere çeşitli parça testleri yapma imkanı tanıdı.

Ferrari temel olarak Barselona'ya getirilen güncelleme paketiyle önceki paketleri kıyaslarken, Red Bull'da Max Verstappen yeni tabanı denedi.

Red Bull'da Sergio Perez'in yerini ilk seansta Isack Hadjar alırken, Williams'ta Logan Sargeant'ın yerine Franco Colapinto geçti.

Ayrıca Oliver Bearman, Kevin Magnussen'in aracını sürerken, Jack Doohan da Esteban Ocon yerine piste çıktı.

Seans içerisindeki ana olaylar Yuki Tsunoda'nın henüz ilk dakikalarda spin atarak çakıl havuzuna gömülmesi ile Oscar Piastri'nin son bölümde yavaşlayarak pit yolu girişinde kalmasıydı.

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Sürücülerin çok fazla tur zamanına odaklanmadığı seansta Lando Norris yumuşak hamurla 1:27.420 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Lance Stroll, yeni ön kanada sahip Aston Martin ile 0.134 saniye geride ikinci olurken, Piastri yolda kalmasına rağmen 0.211 saniye geride üçüncü oldu.

Orta hamuru tercih eden Max Verstappen, 0.3 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Vertappen'in sadece 0.0093 saniye gerisinde kalan Avusturya GP galibi George Russell tamamladı.

0.374 saniye geride altıncı olan Aston Martin pilotu Fernando Alonso'yu orta hamur kullanan Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip etti.

İlk onu 0.5 saniye geride dokuzuncu olan Carlos Sainz ve Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı.

Güncellenmiş Haas ile Nico Hulkenberg 11. olurken, Valtteri Bottas 12., Daniel Ricciardo 13. ve Oliver Bearman 14. oldu.

Zhou Guanyu'nun 15. olduğu seansta son beş sırada Alex Albon, Jack Doohan, Franco Colapinto, Hadjar ve Tsunoda yer aldı.