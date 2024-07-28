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Formula 1 Belçika GP

2024 Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2024 Belçika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

Ezel Tan
İlk üç sıralama Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Red Bull)

 1

 Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

 3

 Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

 5

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 7

 Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 Alexander Albon

(Williams)

 9

 Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 11

 Max Verstappen  (P)  (+10)
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Stake)

 13

 Daniel Ricciardo
(VCARB)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Haas)

 15

 Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Logan Sargeant
(Williams)

 17

 Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Yuki Tsunoda (P)  (+60)
(VCARB)

 19

 Zhou Guanyu (P)  (+3)
(Stake)



 

 

 

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