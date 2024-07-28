2024 Belçika GP öncesi: Yarış gridi
2024 Belçika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.
|
2
|
Sergio Pérez
|1
|
|
4
|
|3
|
|
6
|
George Russell
|5
|
Oscar Piastri
|
8
|
Fernando Alonso
|7
|
Carlos Sainz
|
10
|
(Williams)
|9
|
|
12
|
Pierre Gasly
|11
|
Max Verstappen (P) (+10)
|
14
|
Valtteri Bottas
|13
|
Daniel Ricciardo
|
16
|
Nico Hülkenberg
|15
|
Lance Stroll
|
18
|
Logan Sargeant
|17
|
Kevin Magnussen
|
20
|
Yuki Tsunoda (P) (+60)
|19
|
Zhou Guanyu (P) (+3)
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar