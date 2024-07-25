2024 Belçika GP Ne zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası bu hafta sonu ara vermeden devam ediyor. Serinin 14. ayağı olan Belçika GP'si bu hafta sonu 26-28 Temmuz arası düzenlenecek.

Yarış, 7.004 kilometre uzunluğunda olan Circuit de Spa-Francorchamps'de gerçekleştirilecek. 1950 yılından beri faaliyet gösteren bu meşhur pistte 44 tur koşulacak.

Spectators, Spa-Francorchamps Fotoğraf: Honda GP

Geçtiğimiz hafta sonu Macaristan'da beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. McLaren takımının gittikçe hızlanması ve Red Bull'un güncellemelerde düşüşe geçmesiyle bu hafta sonu Belçika GP'sinde bizi neler bekliyor?

Hafta sonu programı:

26 Temmuz Cuma

1. Antrenman Seansı: 14:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

2. Antrenman Seansı: 18:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

27 Temmuz Cumartesi

3. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

Sıralama Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

28 Temmuz Pazar

Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.