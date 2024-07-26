2024 Belçika GP 2. antrenman seansı: McLaren zirveye döndü, Norris lider!

Belçika'da 2. antrenman seansı da tıpkı ilk seans gibi kuru zeminde gerçekleşti ve sürücüler -kuru zeminde geçmesi beklenen- pazar günü için hazırlık yapma fırsatı buldular.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadığı için, herkes programını sorunsuz şekilde tamamladı.

Zaman tablosu ilk seansa göre daha gerçekçiydi çünkü hemen hemen herkes hem tek tur hem de yarış temposuna odaklandı.

McLaren pilotu Lando Norris, ilk seansta temsili bir tur atmazken, ikinci seansta 1:42.260 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Oscar Piastri'nin sadece 0.215 saniye geride ikinci olmasının ardından McLaren, ikinci seansı 1-2 tamamlamış oldu.

McLaren'ın yarış temposunda da en hızlı takım olduğu görüldü.

İlk seansın en hızlısı olan Red Bull pilotu Max Verstappen 0.217 saniye geride üçüncü oldu ve bir kez daha McLaren pilotlarının en yakın takipçisi görüntüsü çizdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz, yüksek hızlı Spa pistinde nispeten iyi bir cuma gününü geride bıraktılar. Leclerc seansı 0.5 saniye geride dördüncü bitirirken, Sainz 0.8 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes'te George Russell 1 saniye geride kalmasının ardından altıncı olurken, Lewis Hamilton 1.2 saniye geride 10. oldu.

Bu ikilinin arasında ilk seansı kaçıran Esteban Ocon, bir kez daha güçlü bir cuma günü geçiren Kevin Magnussen ve takım arkadaşının 1 saniye gerisinde kalan Sergio Perez yer aldı.

Aston Martin pilotları bir kez daha ilk onun yakınlarında yer aldılar. 11. olan Lance Stroll'ü sadece 0.006 saniye geriden Fernando Alonso takip etti.

Valtteri Bottas, en iyi Sauber pilotu olarak 13. olurken, kendisini Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Alex Albon ve Logan Sargeant takip etti.

Son iki sırada Zhou Guanyu ve yarış temposuna odaklanan Yuki Tsunoda yer aldı.

3. antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: