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Antrenman raporu
Formula 1 Belçika GP

2024 Belçika GP 2. antrenman seansı: McLaren zirveye döndü, Norris lider!

2024 Belçika Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Belçika'da 2. antrenman seansı da tıpkı ilk seans gibi kuru zeminde gerçekleşti ve sürücüler -kuru zeminde geçmesi beklenen- pazar günü için hazırlık yapma fırsatı buldular.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadığı için, herkes programını sorunsuz şekilde tamamladı.

Zaman tablosu ilk seansa göre daha gerçekçiydi çünkü hemen hemen herkes hem tek tur hem de yarış temposuna odaklandı.

McLaren pilotu Lando Norris, ilk seansta temsili bir tur atmazken, ikinci seansta 1:42.260 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Oscar Piastri'nin sadece 0.215 saniye geride ikinci olmasının ardından McLaren, ikinci seansı 1-2 tamamlamış oldu.

McLaren'ın yarış temposunda da en hızlı takım olduğu görüldü.

İlk seansın en hızlısı olan Red Bull pilotu Max Verstappen 0.217 saniye geride üçüncü oldu ve bir kez daha McLaren pilotlarının en yakın takipçisi görüntüsü çizdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz, yüksek hızlı Spa pistinde nispeten iyi bir cuma gününü geride bıraktılar. Leclerc seansı 0.5 saniye geride dördüncü bitirirken, Sainz 0.8 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes'te George Russell 1 saniye geride kalmasının ardından altıncı olurken, Lewis Hamilton 1.2 saniye geride 10. oldu.

Bu ikilinin arasında ilk seansı kaçıran Esteban Ocon, bir kez daha güçlü bir cuma günü geçiren Kevin Magnussen ve takım arkadaşının 1 saniye gerisinde kalan Sergio Perez yer aldı.

Aston Martin pilotları bir kez daha ilk onun yakınlarında yer aldılar. 11. olan Lance Stroll'ü sadece 0.006 saniye geriden Fernando Alonso takip etti.

Valtteri Bottas, en iyi Sauber pilotu olarak 13. olurken, kendisini Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Alex Albon ve Logan Sargeant takip etti.

Son iki sırada Zhou Guanyu ve yarış temposuna odaklanan Yuki Tsunoda yer aldı.

3. antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 19

1'42.260

   246.571
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.215

1'42.475

 0.215 246.054
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 26

+0.217

1'42.477

 0.002 246.049
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+0.577

1'42.837

 0.360 245.188
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.838

1'43.098

 0.261 244.567
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+1.030

1'43.290

 0.192 244.112
7 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 23

+1.141

1'43.401

 0.111 243.850
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+1.225

1'43.485

 0.084 243.652
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+1.244

1'43.504

 0.019 243.607
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 25

+1.259

1'43.519

 0.015 243.572
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

+1.272

1'43.532

 0.013 243.542
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+1.278

1'43.538

 0.006 243.527
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.415

1'43.675

 0.137 243.206
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 21

+1.563

1'43.823

 0.148 242.859
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+1.569

1'43.829

 0.006 242.845
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+1.586

1'43.846

 0.017 242.805
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+1.632

1'43.892

 0.046 242.698
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 24

+1.966

1'44.226

 0.334 241.920
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 23

+2.042

1'44.302

 0.076 241.744
20 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 24

+2.088

1'44.348

 0.046 241.637
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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