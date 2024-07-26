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Antrenman raporu
Formula 1 Belçika GP

2024 Belçika GP 1. antrenman seansı: Verstappen, Piastri'nin 0.5 saniye önünde lider!

2024 Belçika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Belçika'da tüm gün yağmur beklenmesine rağmen ilk antrenman seansı tamamen kuru şartlarda gerçekleştirildi ve takımlar önemli testler yapma fırsatı buldular.

Büyük takımların tamamı seansın başında çeşitli testler yaptılar ve araçlarını piste en iyi şekilde uyarlamaya çalıştılar.

Spa pistinin zorluğu, büyük düzlüklerle, yüksek hızlı virajlar arasında iyi bir denge yakalamak gibi görünüyor ve ilk seansın odağı da büyük oranda buydu.

Seansın ilk dakikalarında Daniel Ricciardo, ilk virajda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa döndü.

Seans içerisinde başka bir olay yaşanmadı ve bu da sürücülere istediği testleri yapma fırsatı sundu.

Red Bull'da Max Verstappen, seansın ikinci yarısına girerken 1:43.372'lik bir tur zamanı yakaladı ve liderliği ele geçirdi. 

Seansın son bölümünde derecelerde değişiklik yaşanmadı ve Verstappen ilk seansta zirvede yer aldı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi McLaren ile Macaristan'da galibiyete ulaşan Oscar Piastri oldu. Fakat Avustralyalı pilot, lider Verstappen'in 0.531 saniye gerisindeydi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alex Albon, Williams'ın güçlü olması beklenen pistte 0.727 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te yeni parçaları test eden George Russell ve Lewis Hamilton ilk beşi tamamlayan isimler oldular.

İlk seansı zıplama sorunu olup olmadığını anlamakla geçiren Ferrari'de Charles Leclerc 0.9 saniye geride altıncı olurken, Carlos Sainz 1.2 saniye geride 9. sırada yer aldı. Bu iki ismin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'la uzun sürüşlere odaklanan Lando Norris yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll ilk onu tamamlarken, onu Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ricciardo ve Valtteri Bottas tkaip etti.

Logan Sargeant 15. olurken, Tsunoda 16., Nico Hulkenberg 17., Kevin Magnussen 18. ve Zhou Guanyu 19. oldu.

Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışan Alpine'de Esteban Ocon, su sızıntısı nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve sonuncu oldu.

İkinci antrenman seansı bugün TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

1'43.372

   243.919
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.531

1'43.903

 0.531 242.672
3 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 21

+0.727

1'44.099

 0.196 242.215
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.853

1'44.225

 0.126 241.922
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 21

+0.907

1'44.279

 0.054 241.797
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.934

1'44.306

 0.027 241.734
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 22

+0.957

1'44.329

 0.023 241.681
8 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 24

+1.043

1'44.415

 0.086 241.482
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+1.202

1'44.574

 0.159 241.115
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 20

+1.327

1'44.699

 0.125 240.827
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22

+1.461

1'44.833

 0.134 240.519
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 19

+1.549

1'44.921

 0.088 240.317
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 23

+1.578

1'44.950

 0.029 240.251
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+1.783

1'45.155

 0.205 239.783
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 20

+1.939

1'45.311

 0.156 239.427
16 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 23

+2.192

1'45.564

 0.253 238.854
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 19

+2.273

1'45.645

 0.081 238.671
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 19

+2.440

1'45.812

 0.167 238.294
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 23

+2.623

1'45.995

 0.183 237.882
20 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 1

 

    
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George Russell, Mercedes F1 W15, kilitlendi

George Russell, Mercedes F1 W15, kilitlendi

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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