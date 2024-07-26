2024 Belçika GP 1. antrenman seansı: Verstappen, Piastri'nin 0.5 saniye önünde lider!

Belçika'da tüm gün yağmur beklenmesine rağmen ilk antrenman seansı tamamen kuru şartlarda gerçekleştirildi ve takımlar önemli testler yapma fırsatı buldular.

Büyük takımların tamamı seansın başında çeşitli testler yaptılar ve araçlarını piste en iyi şekilde uyarlamaya çalıştılar.

Spa pistinin zorluğu, büyük düzlüklerle, yüksek hızlı virajlar arasında iyi bir denge yakalamak gibi görünüyor ve ilk seansın odağı da büyük oranda buydu.

Seansın ilk dakikalarında Daniel Ricciardo, ilk virajda aracının kontrolünü kaybederek spin attı ancak bir yere çarpmadan seansa döndü.

Seans içerisinde başka bir olay yaşanmadı ve bu da sürücülere istediği testleri yapma fırsatı sundu.

Red Bull'da Max Verstappen, seansın ikinci yarısına girerken 1:43.372'lik bir tur zamanı yakaladı ve liderliği ele geçirdi.

Seansın son bölümünde derecelerde değişiklik yaşanmadı ve Verstappen ilk seansta zirvede yer aldı.

Hollandalı pilotun en yakın takipçisi McLaren ile Macaristan'da galibiyete ulaşan Oscar Piastri oldu. Fakat Avustralyalı pilot, lider Verstappen'in 0.531 saniye gerisindeydi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alex Albon, Williams'ın güçlü olması beklenen pistte 0.727 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes'te yeni parçaları test eden George Russell ve Lewis Hamilton ilk beşi tamamlayan isimler oldular.

İlk seansı zıplama sorunu olup olmadığını anlamakla geçiren Ferrari'de Charles Leclerc 0.9 saniye geride altıncı olurken, Carlos Sainz 1.2 saniye geride 9. sırada yer aldı. Bu iki ismin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve McLaren'la uzun sürüşlere odaklanan Lando Norris yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll ilk onu tamamlarken, onu Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ricciardo ve Valtteri Bottas tkaip etti.

Logan Sargeant 15. olurken, Tsunoda 16., Nico Hulkenberg 17., Kevin Magnussen 18. ve Zhou Guanyu 19. oldu.

Bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışan Alpine'de Esteban Ocon, su sızıntısı nedeniyle zaman turu kaydedemedi ve sonuncu oldu.

İkinci antrenman seansı bugün TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: