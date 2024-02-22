2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

Çarşamba günü, yeni sezon öncesinde en son tasarım gelişmelerini ve sırlarını saklayacak hiçbir yeri olmayan tüm araçları bir arada görme şansımız oldu...

Red Bull Racing RB20 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull sadece RB20'deki sidepod giriş düzenini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda aracın iç yapısını da tamamen elden geçirdi, çünkü sidepod V şeklinde bir konfigürasyonda zeminden uzağa yerleştirilmiş iki radyatör içeriyor.

Bu, güç ünitesinin üzerindeki daha büyük sele tarzı soğutucu düzenlemesinin terk edildiği, bunun yerine daha küçük bir soğutucunun buraya yerleştirildiği anlamına geliyor. Aracın karoser olmadan çekilen bu fotoğrafı, halonun yanındaki girişlerin hava akışını motor kapağının omzunun dış yüzündeki kanallara beslediğini gösteriyor.

Red Bull Racing RB20 detayı Fotoğraf: Motorsport Images

Burada, halonun yanındaki girişleri ve o bölgedeki hava akışının bir kısmını alıp motor kapağının yan tarafındaki çıkışlara doğru yönlendirdiğini gösteren bir fotoğraf var.

Mercedes F1 W15 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu yıl zeropod çözümünü tamamen terk ederek çok farklı bir düzenlemeye sahip olan Mercedes W15'in karoserinin altına bakalım. Üst yan darbe barının (SIS) ve radyatörlerin konumunun yanı sıra, zeminin çok fazla esnemesini önlemek için kullanılan iç destekleri de görüyoruz.

Haas VF-24 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas F1 Takımı bu sezon ön kanat dış yüzey kanadı konusunda biraz farklı bir şey tercih etti ve uzunluğu boyunca uzanan dalgalı bir tasarım kullandı.

Haas VF-24 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas ayrıca, planyaların kenar plakaya bağlanmadığı ve her birinin kendi dökülme yüzeyine sahip olduğu, yasal amaçlar için küçük bir bağlantı şeridinin kullanıldığı yarı ayrık kanatçıklar kullanan bir dizi takıma katıldı. Ayrıca, daha fazla dış yıkama yaratmaya yardımcı olmak için son kanadın dikey bölümüne tutturulmuş bir kanatçık daha eklenmiş.

Ayrıca kenar plakasının iç kısmına monte edilen kameranın ön köşede mümkün olduğunca yükseğe kendi kanatçığına monte edildiğine dikkat edin.

Haas VF-24 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

VF-24'ün ön kanadının dış kısmının yukarıdan aşağıya genel görünümü, kanat uçlarının dış yıkama oluşturmaya yardımcı olmak için nasıl dışa doğru çevrildiğini görmemizi sağlıyor.

Mercedes W15 burun ve ön kanat detayı Fotoğraf: Uncredited

Mercedes'in ön kanadında çok konuşulan üst planya düzenlemesi, düzenleyici kriterleri yerine getirmek ve bunun dışındaki daha büyük akor elemanına izin vermek için hareket etmeyen bölgede çok ince bir eleman içeriyor.

Williams FW46'nın alt zemini Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams FW46'nın alt tabanının ve difüzörünün pistten uzaklaştırılırken yakalanan harika bir görüntüsü. Tekne kuyruğu bölümüne doğru arkaya doğru ilerlerken dikey geçişteki eğime dikkat edin.

Aston Martin AMR24 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin AMR24'e ve bu sezon kullandığı çekme çubuklu arka süspansiyon düzenine yakından bir bakış. Ayrıca, takımın geçen sezon tanıttığı çarpışma yapısının altındaki kanatçığın biraz farklı bir biçimde de olsa yeniden eklendiği görülüyor.

Aston Martin AMR24 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin AMR24'ün sidepodunun arka kısmının bir fotoğrafı, kanadın ne kadar yontulmuş olduğunu gösterirken, bükülmüş kenar kanadının zeminin alt tarafına nasıl bağlandığını da görebiliyoruz.

Alpine A524 Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu sezon Alpine A524'teki P-şekilli sidepod girişine yakından bakıldığında, girişe ve alt kesime akışa yardımcı olmak için aşağı doğru bükülmüş bir alt ön kenara sahip olduğunu görüyoruz.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Giorgio Piola

MCL38'de kullanılan daha küçük yuvarlak hava girişine daha yakından bakıldığında, sidepodların genişliğinin geri kalanında farklı açılarla uzanan bir yatay kanat olduğunu görüyoruz.

Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W15'in aşağı doğru eğimli rampa tarzı sidepod gövdesini ve 2023'ün sonlarında kullanılana benzer bir bükülmüş kenar kanadı da kullanan tabanı gösteren bir kare.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull RB20, 2024 yönetmelikleri uyarınca burun ucu yerine şasi üzerinde iki adet şnorkel benzeri sürücü soğutma girişine sahip. Bu girişler iki konumdan birine ya da her ikisine de yerleştirilebilir.

Mercedes F1 W15 ön detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes garajda bazı değişikliklere uğruyor ve bu da bize ağırlık damperi de dahil olmak üzere bazı iç süspansiyon elemanlarının güzel bir görüntüsünü veriyor.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams FW46'nın ön kanadı, burnu ve süspansiyonu, takımın aerodinamik yüzeylerin CFD ve rüzgar tüneli çalışmalarından beklendiği gibi performans gösterdiğini görsel olarak teyit edebilmesi için flow-wis boyayla kaplandı.

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-24'ün motor kapağının yan tarafına takılan bir Kiel sensörü, bu bölgedeki hava akışı verilerini toplarken, ekip muhtemelen halonun etrafındaki yeni düzenle ilgili korelasyon verileriyle ilgileniyor.

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Giorgio Piola

Sabah seansının ilk birkaç turunda Ferrari SF-24'ün ön tekerleklerinin arkasına çok sayıda Kiel sensör takılmış olan aero tırmıklar da yerleştirildi.

Haas VF-24 Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-24'ün bu sezon daha fazla alt ısırığa sahip olan sidepod girişine yakın bir bakış.

Haas VF-24 Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas'ın bu sezon da taban kenarı ve kenar kanat tasarımı konusunda Red Bull'dan ilham aldığı açık; bölümlere ayrılmış ön kısım, yukarı doğru kaydırılmış kenar, kontrol payandaları ve bükülmüş arka kısım, geçen sezon RB19'da görülen tüm tasarım özellikleri.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine, bölgenin beklenen performansı gösterdiğine dair işaretler ararken A524'ün sidepodunu mavi flow-vis boyayla kapladı.

Mercedes W15 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ön fren kanalının bu açısı, uç çitin kampanadan nasıl uzakta durduğunu ve girişin boşluğu nasıl kapattığını göstererek hava akışının çitin dışına ve lastik yanağı arasına alınmasını sağlar.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ferrari teknisyenleri SF-24 üzerinde bazı ayarlamalar yaparken, bazı iç süspansiyon elemanlarının nispeten engelsiz bir görüntüsünü elde ediyoruz.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ferrari, Kiel sensörleriyle birlikte veri toplamak için başka yerlerde görebileceğiniz daha geleneksel merdiven tarzı tırmıklardan bazılarına göre daha organik bir tırmık düzenlemesi kullanıyor.

McLaren MCL38 detayı Fotoğraf: Uncredited

Kenar kanadın kaydırılmış ön kısmının yakın çekimi, hava akışının dış tarafa doğru manevra yapmasına yardımcı olmak için payandalar içerirken, kenar kanat daha sonra uzunluğu boyunca bükülür ve taban kenarındaki benzer bir geometriyle birleştirilir.

Kick Sauber C44 Fotoğraf: Uncredited

Arka kanat, kiriş kanadı, fren kanalı kanatçıkları ve difüzör dahil olmak üzere Sauber C44'ün arkadan görünümü.

VCARB 01 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ekip bazı veriler toplamak için RB01'in arka tekerleğinin arkasına büyük bir Kiel sonda dizisi yerleştirdi ve sidepodların gövde geometrisinde renderlarda gösterdiklerine kıyasla bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Alpine A524 detayı Fotoğraf: Uncredited

Alpine A524'ün arka uç düzeni geçen yıla oldukça benziyor ve ekip bugün iki düzlemli kiriş kanat düzenini kullanmayı tercih ediyor. Ayrıca arka fren kanalı kanatçıklarının yönetmeliklerin izin verdiğinden çok daha kısa kesildiğine dikkat edin.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL38'in bu fotoğrafında Kiel sondası aracın arka bölümüne, arka tekerleklerin önüne ve ayrıca difüzörün içine monte edilmiş. Takım, CFD ve rüzgar tüneli verileriyle ilişkilendirmek için kullanılabilecek gerçek dünya verilerini yakalamaya çalışıyor.

Red Bull Racing RB20 detay Fotoğraf: Uncredited

RB20'nin arkadan çekilmiş bir fotoğrafı, motor kapağındaki olukların soğutma çıkışında sonlanırken nasıl dışa doğru inceldiğini ve kapağın yanında (Honda logosunun etrafında) da çıkışlar olduğunu gösteriyor. Ayrıca alt taban ve difüzör yüzeylerinde de hatırı sayılır miktarda şekillendirme var.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Uncredited

Ferrari SF-24'e önden bir bakış, hava kutusu kamera yuvalarının gidon tarzı bağlantıları, artık onları çevreleyen kanatçıklar olmadığı için artık daha görünüyor. Sidepod girişinin içine monte edilmiş kameralar ön lastiğe bakıyor gibi görünüyor ve muhtemelen kızılötesi görüntü yakalıyor.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL38, arka kanat ve kiriş kanadı üzerine flow-vis boyanın sürüldüğü bir çalışmadan dönüyor.

VCARB 01 detayı Fotoğraf: Uncredited

RB01'in önceki modele benzer şekilde yarı müstakil bir kenar bölümüne sahip arka kanadının yakından görünümü.

Alex Albon, Williams FW46 Fotoğraf: Uncredited

Williams FW46'nın arka kanadı ve kiriş kanadı flow-vis boyayla kaplanırken, ekip aerodinamik açıdan montajın beklendiği gibi performans gösterdiğini görsel olarak teyit etmeye çalışıyor.

Alpine A524 detayı Fotoğraf: Uncredited

Alpine A524'te soğutma panelinin ne kadar büyük olabileceğine bir bakış, bu varyantta panelin arkasında sadece birkaç panjur kullanılmış.

Mercedes W15 detayı Fotoğraf: Uncredited

Güç ünitesini ve şasiyi kontrol eden çeşitli döner düğmeleri, anahtarları ve düğmeleriyle Mercedes direksiyon simidine genel bir bakış. Ayrıca, daha önce sadece burun ucuna yerleştirilebilen, bu sezon yeni düzenlemeler sayesinde mümkün olan, makyaj paneline yerleştirilmiş soğutma girişine de dikkat.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull RB20, arka kanat ve kiriş kanadına uygulanan flow-vis boya ile.