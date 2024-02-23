2024 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc lider tamamladı, Russell son anda yaklaştı!

Gelecek hafta başlayacak 2024 Formula 1 sezonu öncesinde takımlar ve pilotlar pist üstü hazırlıklarını Bahreyn'de gerçekleştirilen 3 günlük testlerle tamamladılar.

Testlerin ilk gününe Red Bull ve Max Verstappen'in damgasını vurmasının ardından ikinci gün Ferrari ve Carlos Sainz ön plana çıkmıştı. Testlerin üçüncü gününde takımların büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığını gördük.

Bahreyn'deki testlerin üçüncü gün sonunda en hızlı takım Ferrari olurken, lider pilot 1:30.322'lik derecesiyle Charles Leclerc oldu. Leclerc'in en hızlı turu C4 lastiklerle gelirken, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın aynı lastiklerle 1:29.921'lik derecesinin gerisinde kaldı. Gün boyu atılan turlara ve pistin gelişmesine rağmen testlerin üçüncü gününde ikinci günkü hızlı turun geçilememesi, takımların performanslarını gizlediğinin bir ölçütü olarak görüldü.

Testlerin üçüncü günü, ikinci gününde olduğu gibi 11. virajda yerinden çıkan drenaj kapağı nedeniyle bir kez daha kırmızı bayraklarla durduruldu. Sabah henüz ilk yarım saat geçtiğinde yaşanan bu sorun nedeniyle seans yaklaşık 1 saat 15 dk durduruldu. Pistin tamir edilmesinin ardından seans yeniden başladı ve saat 19'a kadar aralıksız bir şekilde çalışmalar devam etti.

Çalışmaların sona ermeye yakın olduğu dakikalarda birkaç hızlı tur denemesi gördük. Böylece sıralamada değişiklik oldu. Mercedes'te öğleden sonra görevi devralan George Russell, son bölümde önce C3 lastiklerle derecesini iyileştirdi ancak 4. sırada kaldı. Son olarak daha yumuşak olan C4 lastiğe geçen Russell, 1:30.368'lik derecesiyle 2. sıraya yükseldi. Russell'ın derecesi, Leclerc'in en hızlı derecesinin 0.046 sn gerisinde kaldı.

Son bölümde Russell gibi derecesini iyileştiren bir başka isim Sauber'den Zhou Guanyu oldu. Çinli pilot, C4 lastiklerle 1:30.647 elde ederek testleri üçüncü sırada tamamlayan isim oldu. Zhou'nun hızlı turunu atmasının ardından Sanal Güvenlik Aracı devreye girdi ve FIA, sistem kontrollerini yaptığı süreci başlattı. Böylece daha fazla hızlı tur görmedik.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'da öğleden sonra görevi devralan son üçü sezonun şampiyonu Max Verstappen, C3 lastiklerle elde ettiği 1:30.755'lik derecesiyle günü 4. sırada tamamladı ancak C3 lastiklerle en hızlı isimdi. Verstappen, çalışmasının başında hızlı turlar atarken sonrasında uzun sürüşlere geçti. Verstappen'in C3 lastiklerle derecesi, takım arkadaşı Perez'in dünkü turunun gerisinde kaldı.

Son bölümde derecesini geliştiren isimlerden RB pilotu Yuki Tsunoda 5. olurken, Williams pilotu Alex Albon 6. oldu. İkisi de hızlı turlarını C4 lastiklerle attılar. Albon, gün boyu attığı 121 turla en çok çalışan pilot oldu.

McLaren'dan Oscar Piastri ve Aston Martin'den Fernando Alonso, en hızlı turlarını C3 lastiklerle attılar ve gün sonunda 7 ve 8. sıralarda kendilerine yer buldular.

Bugünkü çalışmalarda ara verilmedi ancak 14:00'ı öğle arası olarak baz aldığımızda Ferrari pilotu Carlos Sainz sabah bölümündeki en hızlı isimdi. Onu Red Bull'dan Sergio Perez takip ediyordu. Bu iki isim, gün sonunda 9 ve 10. sıralarda kendilerine yer buldular.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas'ta öğleden sonra görevi devralan Nico Hulkenberg 11. olurken onu sabah bölümünde piste çıkan Lewis Hamilton, Lance Stroll ve Lando Norris takip ettiler.

Alpine pilotları günün hangi saatinde saatinde çalışırlarsa çalışsın pek fark olmadı. Pierre Gasly ve Esteban Ocon, hızlı tur çalışmasından uzakta günü 15 ve 17. sıralarda tamamladılar. Testlerin son saati içerisinde Gasly'nin aracının ön tekerlek çamurluğunun koptuğu ekranlara yansıdı.

Bahreyn'deki testler, kanalizasyon mazgalının çıkardığı sorunlar dışında oldukça sorunsuzdu. Bu sayede takımlar ve pilotlar, bu bölümler haricinde büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde çalışmalarını uyguladılar.

Testleri bu şekilde tamamlamış olduk. Testlere dair açıklamalar ve analizler için Motorsport.com Türkiye internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

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2024 Bahreyn testleri 3. gün sonuçları

Poz Pilot Takım Derece Fark Tur Lastik 1 Charles Leclerc Ferrari 1:30.322 74 C4 2 George Russell Mercedes 1:30.368 +0.046s 67 C4 3 Zhou Guanyu Sauber 1:30.647 +0.325s 85 C4 4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.755 +0.433s 66 C3 5 Yuki Tsunoda RB 1:30.775 +0.453s 53 C4 6 Alexander Albon Williams 1:30.984 +0.662s 121 C4 7 Oscar Piastri Mclaren 1:31.030 +0.708s 91 C3 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.159 +0.837s 75 C3 9 Carlos Sainz Ferrari 1:31.247 +0.925s 71 C3 10 Sergio Perez Red Bull Racing 1:31.483 +1.161s 53 C3 11 Nico Hulkenberg Haas 1:31.686 +1.364s 89 C3 12 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.999 +1.677s 49 C5 13 Lance Stroll Aston Martin 1:32.038 +1.716s 46 C3 14 Lando Norris Mclaren 1:32.108 +1.786s 20 C3 15 Pierre Gasly Alpine 1:32.149 +1.827s 47 C3 16 Kevin Magnussen Haas 1:33.053 +2.731s 80 C3 17 Esteban Ocon Alpine 1:33.079 +2.757s 55 C3 18 Valtteri Bottas Sauber 1:33.528 +3.206s 28 C3 19 Daniel Ricciardo RB 1:37.015 +6.693s 70 C1