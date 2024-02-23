2024 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc lider tamamladı, Russell son anda yaklaştı!
2024 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin üçüncü ve son gününde en hızlı isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Gelecek hafta başlayacak 2024 Formula 1 sezonu öncesinde takımlar ve pilotlar pist üstü hazırlıklarını Bahreyn'de gerçekleştirilen 3 günlük testlerle tamamladılar.
Testlerin ilk gününe Red Bull ve Max Verstappen'in damgasını vurmasının ardından ikinci gün Ferrari ve Carlos Sainz ön plana çıkmıştı. Testlerin üçüncü gününde takımların büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığını gördük.
Bahreyn'deki testlerin üçüncü gün sonunda en hızlı takım Ferrari olurken, lider pilot 1:30.322'lik derecesiyle Charles Leclerc oldu. Leclerc'in en hızlı turu C4 lastiklerle gelirken, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın aynı lastiklerle 1:29.921'lik derecesinin gerisinde kaldı. Gün boyu atılan turlara ve pistin gelişmesine rağmen testlerin üçüncü gününde ikinci günkü hızlı turun geçilememesi, takımların performanslarını gizlediğinin bir ölçütü olarak görüldü.
Testlerin üçüncü günü, ikinci gününde olduğu gibi 11. virajda yerinden çıkan drenaj kapağı nedeniyle bir kez daha kırmızı bayraklarla durduruldu. Sabah henüz ilk yarım saat geçtiğinde yaşanan bu sorun nedeniyle seans yaklaşık 1 saat 15 dk durduruldu. Pistin tamir edilmesinin ardından seans yeniden başladı ve saat 19'a kadar aralıksız bir şekilde çalışmalar devam etti.
Çalışmaların sona ermeye yakın olduğu dakikalarda birkaç hızlı tur denemesi gördük. Böylece sıralamada değişiklik oldu. Mercedes'te öğleden sonra görevi devralan George Russell, son bölümde önce C3 lastiklerle derecesini iyileştirdi ancak 4. sırada kaldı. Son olarak daha yumuşak olan C4 lastiğe geçen Russell, 1:30.368'lik derecesiyle 2. sıraya yükseldi. Russell'ın derecesi, Leclerc'in en hızlı derecesinin 0.046 sn gerisinde kaldı.
Son bölümde Russell gibi derecesini iyileştiren bir başka isim Sauber'den Zhou Guanyu oldu. Çinli pilot, C4 lastiklerle 1:30.647 elde ederek testleri üçüncü sırada tamamlayan isim oldu. Zhou'nun hızlı turunu atmasının ardından Sanal Güvenlik Aracı devreye girdi ve FIA, sistem kontrollerini yaptığı süreci başlattı. Böylece daha fazla hızlı tur görmedik.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull'da öğleden sonra görevi devralan son üçü sezonun şampiyonu Max Verstappen, C3 lastiklerle elde ettiği 1:30.755'lik derecesiyle günü 4. sırada tamamladı ancak C3 lastiklerle en hızlı isimdi. Verstappen, çalışmasının başında hızlı turlar atarken sonrasında uzun sürüşlere geçti. Verstappen'in C3 lastiklerle derecesi, takım arkadaşı Perez'in dünkü turunun gerisinde kaldı.
Son bölümde derecesini geliştiren isimlerden RB pilotu Yuki Tsunoda 5. olurken, Williams pilotu Alex Albon 6. oldu. İkisi de hızlı turlarını C4 lastiklerle attılar. Albon, gün boyu attığı 121 turla en çok çalışan pilot oldu.
McLaren'dan Oscar Piastri ve Aston Martin'den Fernando Alonso, en hızlı turlarını C3 lastiklerle attılar ve gün sonunda 7 ve 8. sıralarda kendilerine yer buldular.
Bugünkü çalışmalarda ara verilmedi ancak 14:00'ı öğle arası olarak baz aldığımızda Ferrari pilotu Carlos Sainz sabah bölümündeki en hızlı isimdi. Onu Red Bull'dan Sergio Perez takip ediyordu. Bu iki isim, gün sonunda 9 ve 10. sıralarda kendilerine yer buldular.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Haas'ta öğleden sonra görevi devralan Nico Hulkenberg 11. olurken onu sabah bölümünde piste çıkan Lewis Hamilton, Lance Stroll ve Lando Norris takip ettiler.
Alpine pilotları günün hangi saatinde saatinde çalışırlarsa çalışsın pek fark olmadı. Pierre Gasly ve Esteban Ocon, hızlı tur çalışmasından uzakta günü 15 ve 17. sıralarda tamamladılar. Testlerin son saati içerisinde Gasly'nin aracının ön tekerlek çamurluğunun koptuğu ekranlara yansıdı.
Bahreyn'deki testler, kanalizasyon mazgalının çıkardığı sorunlar dışında oldukça sorunsuzdu. Bu sayede takımlar ve pilotlar, bu bölümler haricinde büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde çalışmalarını uyguladılar.
Testleri bu şekilde tamamlamış olduk. Testlere dair açıklamalar ve analizler için Motorsport.com Türkiye internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.
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2024 Bahreyn testleri 3. gün sonuçları
|Poz
|Pilot
|Takım
|Derece
|Fark
|Tur
|Lastik
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:30.322
|74
|C4
|2
|George Russell
|Mercedes
|1:30.368
|+0.046s
|67
|C4
|3
|Zhou Guanyu
|Sauber
|1:30.647
|+0.325s
|85
|C4
|4
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:30.755
|+0.433s
|66
|C3
|5
|Yuki Tsunoda
|RB
|1:30.775
|+0.453s
|53
|C4
|6
|Alexander Albon
|Williams
|1:30.984
|+0.662s
|121
|C4
|7
|Oscar Piastri
|Mclaren
|1:31.030
|+0.708s
|91
|C3
|8
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:31.159
|+0.837s
|75
|C3
|9
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1:31.247
|+0.925s
|71
|C3
|10
|Sergio Perez
|Red Bull Racing
|1:31.483
|+1.161s
|53
|C3
|11
|Nico Hulkenberg
|Haas
|1:31.686
|+1.364s
|89
|C3
|12
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:31.999
|+1.677s
|49
|C5
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:32.038
|+1.716s
|46
|C3
|14
|Lando Norris
|Mclaren
|1:32.108
|+1.786s
|20
|C3
|15
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:32.149
|+1.827s
|47
|C3
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:33.053
|+2.731s
|80
|C3
|17
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:33.079
|+2.757s
|55
|C3
|18
|Valtteri Bottas
|Sauber
|1:33.528
|+3.206s
|28
|C3
|19
|Daniel Ricciardo
|RB
|1:37.015
|+6.693s
|70
|C1
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