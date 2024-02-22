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Formula 1 Sezon öncesi testi
Test raporu

2024 Bahreyn testleri 2. gün: Yumuşak lastikle turlayan Sainz lider, Perez ve Hamilton takipte

2024 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin ikinci gününde en hızlı derece Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Andy Hone / Motorsport Images

F1'de Bahreyn testleri Çarşamba günü başlamıştı ve Perşembe günü devam etti. Testlerin 2. gününde daha olaylı seansları arkamızda bıraktık. 

Perşembe günü 4 saatlik sabah seansı ile başladı. Ferrari ile piste çıkan Charles Leclerc, hızlı turlarla ilk sıraya çıktı ve 1:31.750'lik derecesiyle erken bitirilen sabah bölümünü zirvede tamamladı.

Seans, 12:20 gibi pist üstünde yaşanan bir sorun nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Bir süre sonra bu duraksamanın nedeninin 11. virajda bordürlerde yaşanan sorun olduğu anlaşıldı.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pistin 11. virajda Leclerc bordürlerin üzerinden geçerken bir parça gevşemiş, daha sonra aynı noktadan Lewis Hamilton'ın geçmesiyle bordür yerinden çıkmıştı.

Seansın en hızlısı Leclerc ise bir sonraki turunda aynı yerden geçerken parçaya denk gelip tabanına hasar almıştı. 

Bahreyn testleri 2. gün - Sabah raporu:

Olayın yaşandığı bölgede yapılan kontrollerin ardından sorun tam olarak çözülemeyince, seansın yeniden başlatılmayacağı açıklandı. Böylelikle sabah seansı erken bitmiş oldu.

Normalde öğleden sonra seansı 15:00'da başlayacaktı ancak sabah kaybedilen zamanın ardından seansın 14:00'da başlayacağı duyuruldu. 

Böylelikle öğleden sonra seansı 5 saat uzunluğunda oldu.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sabah seansında 1 saat kaybeden Leclerc, öğleden sonra seansında 1 saatlik sürüş yapmasının ardından aracı takım arkadaşı Carlos Sainz'a bıraktı. 

Sainz, beklenmedik bir şekilde en yumuşak hamur olan C4 lastikerini seansın orta bölümünde kullanarak peş peşe en hızlı turlar attı ve zirveyi de ele geçirdi. 

Seans sonuna kadar İspanyol pilotun C4 lastikle kaydettiği 1:29.921 saniyelik dereceyi geçebilen olmadı ve günün en hızlısı Sainz oldu. 

Sabah bölümünde fren sorunu yaşadığından sadece 20 tur tamamlayabilen Sergio Perez, öğleden sonra bölümünde ise bolca tur atabildi ve liderden 0.758 saniye geride ikinci sırayı aldı. 

W15'i ilk kez gerçekten test etme şansı bulan ve tüm gün araçta olan Lewis Hamilton, günü 1.1 saniye kadar geride üçüncü sırada tamamladı. İngiliz pilot, kendisi için sorunsuz geçen günde 123 tur tamamlamayı da başardı ve yeni aracıyla bolca mesafe kat etti. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren da sorunsuz bir günü arkasında bıraktı ve öğleden sonra seansında araca oturan Lando Norris, 52 tur tamamladığı seansı 4. sırada noktaladı. 

Dün gösterdiği güçlü performansı bugüne de taşıyan RB'de Daniel Ricciardo ilk 5'i tamamladı, sabah seansının en hızlısı Charles Leclerc ise daha hızlı zamanların gelmesiyle 6. sıraya kadar geriledi.

Lance Stroll, Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladılar. 

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aracında yine bir sorun yaşayan Logan Sargeant günü bir kez daha erken kapattı ve 11. oldu. Onun arkasında Fernando Alonso, Guanyu Zhou, Pierre Gasly ve Kevin Magnussen yer aldılar. 

Bugün piste çıkanlar arasında son 2 sıra ise Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda'ya gitti. 

F1 sezon öncesi testlerinin üçüncü ve son günü, 23 Şubat Cuma TSi 10.00'da başlayacak ve takımların araçlarını test etmesi için yine 8 saatleri olacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Pilot Takım Süre Fark Tur Lastik
1 Carlos Sainz Ferrari 1:29.921   84 C4
2 Sergio Perez Red Bull Racing 1:30.679 +0.758s 129 C3
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.066 +1.145s 123 C3
4 Lando Norris Mclaren 1:31.256 +1.335s 52 C3
5 Daniel Ricciardo RB 1:31.361 +1.440s 88 C4
6 Charles Leclerc Ferrari 1:31.750 +1.829s 54 C3
7 Lance Stroll Aston Martin 1:32.029 +2.108s 96 C3
8 Esteban Ocon Alpine 1:32.061 +2.140s 78 C3
9 Valtteri Bottas Sauber 1:32.227 +2.306s 97 C3
10 Oscar Piastri Mclaren 1:32.328 +2.407s 35 C3
11 Logan Sargeant Williams 1:32.578 +2.657s 117 C3
12 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.053 +3.132s 31 C3
13 Zhou Guanyu Sauber 1:33.715 +3.794s 38 C3
14 Pierre Gasly Alpine 1:33.804 +3.883s 33 C3
15 Kevin Magnussen Haas 1:36.611 +6.690s 93 C3
16 Nico Hulkenberg Haas 1:37.509 +7.588s 31 C3
17 Yuki Tsunoda RB 1:38.074 +8.153s 40 C3

 

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