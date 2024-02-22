2024 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünün lideri Leclerc, seans kerb sorunuyla erken bitirildi!

Test için güzel şartların olduğu ikinci gün sabahında Ferrari ile piste çıkan Charles Leclerc, hızlı turlarla ilk sıraya çıktı ve 1:31.750'lik derecesiyle erken bitirilen sabah bölümünü zirvede tamamladı.

Seans, 12:20 gibi pist üstünde yaşanan bir sorun nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Bir süre sonra bu duraksamanın nedeninin 11. virajda bordürlerde yaşanan sorun olduğu anlaşıldı.

Pistin 11. virajda Leclerc bordürlerin üzerinden geçerken bir parça gevşiyor. Daha sonra aynı noktadan Hamilton geçiyor ve bordür yerinden çıkıyor. Leclerc bir sonraki turunda aynı yerden geçerken parçaya denk geliyor. Bu temas, Leclerc'in Ferrari aracının tabanına hasar verdi. Yapılan kontrollerin ardından sorun tam olarak çözülemeyince, seansın yeniden başlatılmayacağı açıklandı. Normalde öğleden sonra seansı 15:00'da başlıyordu ancak sabah kaybedilen zamanın ardından seansın 14:00'da başlayacağı duyuruldu. Bu, öğleden sonra seansının 5 saat süreceği manasına geliyor.

Leclerc, aracında aldığı hasar öncesinde C3 lastiklerle elde ettiği 1:31.750'lik derecesiyle liderdi. O ana kadar 36 tur atan Leclerc'in bugün sadece sabah bölümünde çalışması planlanıyordu. Leclerc'in aldığı hasarın ardından Ferrari'nin seansa devam edip etmeyeceği, devam edebilecekse programında bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

McLaren'da Oscar Piastri, 1:32.328 ile ikinci hızlı zamanı kaydederken onu Williams ile Logan Sargeant takip etti. Sargeant dün akşam seansını dağınık geçirdikten sonra bu sabah daha iyi çalıştığı söylenebilir.

Red Bull'da RB20 ile çalışmaları devralan Sergio Perez, ilk dakikalarda arka frende çıkan ufak yangına rağmen sonrasında sorun yaşamadı ve 20 tur ile 4. sırada yer aldı. Perez dördüncülüğe rağmen çok fazla pistte turlayamadı. Aralıklarla piste çıkıp tek turun ardından tekrar pite döndü.

Güne biraz geç başlayan Aston Martin ile Fernando Alonso, 31 turun ardından 5. olurken onu W15 ile ilk kez çalışmalara başlayan Lewis Hamilton takip etti. Hamilton'ın arkasında Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve Yuki Tsunoda takip ettiler.

Leclerc, Ferrari ile düne göre hızlanmış olsa da Max Verstappen'in ilk günkü 1:31.344'lük derecesinin gerisinde kaldı.

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