2024 Bahreyn testleri 1. gün: Sezonun ilk gününü Verstappen zirvede tamamladı, Norris ikinci

Formula 1'de uzun kış arası sona erdi ve pilotlar, Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle aksiyona geri döndü.

10 takımın tamamının da katıldığı testlerin ilk gününde takımların pist üstü çalışmaları için 8 saatleri vardı ve hiç kırmızı bayrak çıkmayan -1. gün standartlarına göre- sakin günde, sadece Williams pilotları olaylar yaşadılar.

Sabah seansının son dakikalarında Alexander Albon bir yakıt pompası sorunuyla yolda kalırken öğleden sonra bölümünde araca oturan Logan Sargeant da sorunsuz bir gün geçiremedi.

Sargeant, ilk olarak 10. viraja gelirken spin attığı bir an yaşadı. Amerikalı pilot herhangi bir şeye çarpmadan aracı durdurabilse de bundan birkaç dakika sonra aracın tahrik milinde bir sorun yaşanmasıyla garaja gelmek zorunda kaldı ve günü erken noktalandı.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bahsettiğimiz gibi Williams dışında tüm takımlar olaysız bir günü geride bıraktılar, bu da yeni araçların olgunluğunu gözler önüne seriyor.

Kırmızı bayrak çıkmaması sayesinde tüm takımlar programlarını sorunsuz bir şekilde tamamlayabildiler ve verimli bir günü arkalarında bıraktılar.

Sürücülerin bir kısmı sabah, diğer kısmı ise öğleden sonra direksiyona geçti. Sabah bölümünde en hızlı isim Max Verstappen'di.

Öğleden sonra bölümünde de zirvedeki isim değişmedi ve Verstappen, sezonun ilk gününü ilk sırada tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Öğleden sonra bölümünde güneşin batmasıyla özellikle de sonlara doğru yapay ışıklandırmalar altında sürüş yapıldı. Sıcaklıkların düşmesi ve araçlar turladıkça pistin kauçuk tutarak hızlanmasıyla, koşullar sürüş için daha ideal geldi ve neredeyse herkes, sabaha kıyasla daha iyi dereceler yaptı.

Seans sonunda yumuşak lastik ve boş depo ile turlayan olmadı, herkes elini fazlasıyla sakladı ve bahsettiğimiz gibi, Verstappen en hızlı isim oldu.

Bütün gün araçta olan Verstappen, öğlen seansında derecesini 1:31.344'e çekti ve günü lider kapattı.

Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kovalayan Hollandalı pilot, 142 tur tamamladığı 1. günde RB20'de oldukça rahat gözüktü ve tur zamanı bulmak için araçla savaşmak zorunda kalmadı. Nispeten büyük bir tasarım değişikliğine gidilen RB20 dengeli bir görüntü çizdi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Öğleden sonra seansında aracı takım arkadaşından devralan Lando Norris, Verstappen'in 1.1 saniye kadar gerisinde ikinciydi. McLaren böylelikle oldukça sağlam bir günü arkasında bırakmış oldu ve son 2 yılın aksine dayanıklılık sorunları ile mücadele etmeden sadece veri toplamaya odaklanabildi.

Tıpkı Norris gibi öğleden sonra araca oturan Carlos Sainz ise 3. sırayı aldı. VCARB'de Daniel Ricciardo, lacivert aracın temposunu bizlere biraz da olsa gösterdi ve dördüncü oldu. Red Bull'dan alınan parçalarla birlikte, VCARB bu sezon büyük bir adım atmış gibi duruyor. Alpine'de Gasly ilk 5'i tamamlarken, Aston Martin'de Lance Stroll altıncıydı.

Sabah seansında pistte olan Charles Leclerc, Fernando Alonso ve Oscar Piastri onu takip ettiler. Öğleden sonra aracı süren Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladı.

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Günü erken biten Logan Sargeant 11. olurken, tüm gün boyunca W15'i kullanma şansı bulan George Russell 12. sırada yer aldı. İngiliz pilot yeni Mercedes ile 115 tur tamamladı.

Sabah seansında piste çıkan Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ise klasmanı tamamladılar. Sergio Perez ve Lewis Hamilton bugün sürüş yapmadılar, yarın tüm gün araçta olacaklar.

2024 Bahreyn sezon öncesi testlerinin 2. günü, 22 Şubat Perşembe TSİ 10.00'da başlayacak.

1. gün sonucu:

Sıra Pilot Takım Zaman Fark Tur Lastik 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.344s 142 C3 2 Lando Norris Mclaren 1:32.484s +1.140s 72 C3 3 Carlos Sainz Ferrari 1:32.584s +1.240s 69 C3 4 Daniel Ricciardo RB 1:32.599s +1.255s 51 C3 5 Pierre Gasly Alpine 1:32.805s +1.461s 60 C3 6 Lance Stroll Aston Martin 1:33.007s +1.663s 53 C3 7 Charles Leclerc Ferrari 1:33.247s +1.903s 64 C3 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.385s +2.041s 77 C3 9 Oscar Piastri Mclaren 1:33.658s +2.314s 57 C3 10 Zhou Guanyu Sauber 1:33.871s +2.527s 62 C3 11 Logan Sargeant Williams 1:33.882s +2.538s 21 C3 12 George Russell Mercedes 1:34.109s +2.765s 121 C2 13 Yuki Tsunoda RB 1:34.136s +2.792s 64 C3 14 Valtteri Bottas Sauber 1:34.431s +3.087s 68 C3 15 Alexander Albon Williams 1:34.587s +3.243s 40 C3 16 Esteban Ocon Alpine 1:34.677s +3.333s 60 C2 17 Kevin Magnussen Haas 1:35.692s +4.348s 66 C3 18 Nico Hulkenberg Haas 1:35.906s +4.562s 82 C3