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Formula 1 Sezon öncesi testi
Test raporu

2024 Bahreyn testleri 1. gün: Sabah bölümünde Verstappen ve Red Bull lider, Leclerc ikinci

2024 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin ilk gününün sabah bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen zirvede yer aldı.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1 geri döndü! 

Formula 1'de uzun kış arası sona erdi ve pilotlar, Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle aksiyona geri döndü. Yeni F1 araçlarını ilk kez pistte izleyebildik. 

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10 takımın tamamının da katıldığı testlerin ilk günü, TSİ 10.00'da başladı ve pilotların 4 saatleri vardı. 

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sabah seansında George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon ve Alexander Albon araçtaydı. 

Seansın hemen başında Mercedes'te George Russell, piste çıkmak için oldukça sabırsızdı nitekim kendisini pit yolunun sonundaki sıranın başında gördük. 

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle pist hızlıca doldu, tüm takımlar araçlarını aero sensörleri ile doldurdu ve piste yolladı. 

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yeni araçlarını ilk gerçek pist üstü çalışması için piste çıkaran takımlar, aero sensörleri sayesinde hava akımına dair veriler topladılar. Bu gerçek veriler; kış aylarında rüzgar tüneli, simülasyon ve CFD'de elde edilen verilerle karşılaştırılıyor. 

Simülasyon ile pist arasındaki korelasyonun sorunsuz olduğunu görmek takımlar için çok önemli olduğundan, aero sensörleri ile bolca sürüş yapıldı. 

Ayrıca Sakhir Pisti de performans sürüşü için en ideal koşullarda değildi. Sıcak hava ve kum, pisti oldukça kaygan yapıyordu. Dolayısıyla ilk 2 saat nispeten daha yavaş ve sakin sürüşler, programlar gördük. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lansmanlarda tasarımını saklayan takımların gerçek araçları da ortaya çıkmış oldu, özellikle Red Bull ve McLaren dikkat çekti. 

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Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pilotlar pistte daha çok zaman geçirdikçe, pist daha da temizlendi ve -her ne kadar önemsiz olsalar da- dereceler gelişti. 

Oldukça sakin ve olaysız geçen seansta spin ya da kaza görmedik, sadece seansın son 30 dakikasında Alexander Albon yolda kaldı. Onun aracı da kırmızı bayrak çıkmasına gerek kalmadan kaldırıldı. 

 

Böylelikle Williams ve Albon dışında herkes planladığı sürüşleri kesintisiz ve istediği bir şekilde yapabilmiş oldu. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dört saatin sonuna geldiğimizde ise zaman tablolarının en üstünde Max Verstappen vardı. Dört saatlik seansta 66 tur tamamlayan Verstappen, 1:32.548 ile en hızlı isim oldu ve sezonun ilk resmi seansını zirvede tamamladı. 

Ferrari'de Leclerc, 0.699 saniye geride ikinci sırayı aldı. Aston Martin'de Alonso onun 0.1 saniye gerisinde üçüncüydü. İspanyol sürücü, 77 tur ile bu alanda ilk sırada yer aldı ve verimli bir seansı arkasında bıraktı. 

McLaren'da Oscar Piastri dördüncüydü, VCARB'den Yuki Tsunoda ise ilk 5'i tamamladı. 

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'te Russell altıncı sırayı aldı. İngiliz pilot, sabah sadece 19 tur tamamlamasının ardından garaja geldi ve uzun bir süre garajda kaldı. Bu süreçte W15'in hibrit sisteminde bir sorun olduğuna yönelik haberler öne sürüldü ama Mercedes, sadece ayar değişiklikleri yaptığını söyledi. 

Sauber'da Valtteri Bottas yedinci olurken, yolda kalan tek isim olan Alexander Albon sekizinciydi. Esteban Ocon ve Kevin Magnussen ilk 10'u tamamladılar. 

Bahreyn'de pist üstü çalışmaları TSİ 15.00'te yeniden başlayacak ve 19.00'da bitecek. 

Seans sonucu: 

Poz.  Pilot Takım Süre Ara Tur
1 Max Verstappen Red Bull 1:32.548   66
2 Charles Leclerc Ferrari 1:33.247 +0.699s 64
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.385 +0.837s 77
4 Oscar Piastri Mclaren 1:33.658 +1.110s 57
5 Yuki Tsunoda RB 1:34.136 +1.588s 64
6 George Russell Mercedes 1:34.230 +1.682s 48
7 Valtteri Bottas Sauber 1:34.431 +1.883s 68
8 Alexander Albon Williams 1:34.587 +2.039s 40
9 Esteban Ocon Alpine 1:34.677 +2.129s 60
10 Kevin Magnussen Haas 1:35.692 +3.144s 66

 

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