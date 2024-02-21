2024 Bahreyn testleri 1. gün: Sabah bölümünde Verstappen ve Red Bull lider, Leclerc ikinci

Formula 1 geri döndü!

Formula 1'de uzun kış arası sona erdi ve pilotlar, Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle aksiyona geri döndü. Yeni F1 araçlarını ilk kez pistte izleyebildik.

Ayrıca okuyun : Formula 1 Galeri: 2024 F1 araçlarına dair ilk pist üstü fotoğrafları

10 takımın tamamının da katıldığı testlerin ilk günü, TSİ 10.00'da başladı ve pilotların 4 saatleri vardı.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sabah seansında George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon ve Alexander Albon araçtaydı.

Seansın hemen başında Mercedes'te George Russell, piste çıkmak için oldukça sabırsızdı nitekim kendisini pit yolunun sonundaki sıranın başında gördük.

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle pist hızlıca doldu, tüm takımlar araçlarını aero sensörleri ile doldurdu ve piste yolladı.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yeni araçlarını ilk gerçek pist üstü çalışması için piste çıkaran takımlar, aero sensörleri sayesinde hava akımına dair veriler topladılar. Bu gerçek veriler; kış aylarında rüzgar tüneli, simülasyon ve CFD'de elde edilen verilerle karşılaştırılıyor.

Simülasyon ile pist arasındaki korelasyonun sorunsuz olduğunu görmek takımlar için çok önemli olduğundan, aero sensörleri ile bolca sürüş yapıldı.

Ayrıca Sakhir Pisti de performans sürüşü için en ideal koşullarda değildi. Sıcak hava ve kum, pisti oldukça kaygan yapıyordu. Dolayısıyla ilk 2 saat nispeten daha yavaş ve sakin sürüşler, programlar gördük.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lansmanlarda tasarımını saklayan takımların gerçek araçları da ortaya çıkmış oldu, özellikle Red Bull ve McLaren dikkat çekti.

Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pilotlar pistte daha çok zaman geçirdikçe, pist daha da temizlendi ve -her ne kadar önemsiz olsalar da- dereceler gelişti.

Oldukça sakin ve olaysız geçen seansta spin ya da kaza görmedik, sadece seansın son 30 dakikasında Alexander Albon yolda kaldı. Onun aracı da kırmızı bayrak çıkmasına gerek kalmadan kaldırıldı.

Böylelikle Williams ve Albon dışında herkes planladığı sürüşleri kesintisiz ve istediği bir şekilde yapabilmiş oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dört saatin sonuna geldiğimizde ise zaman tablolarının en üstünde Max Verstappen vardı. Dört saatlik seansta 66 tur tamamlayan Verstappen, 1:32.548 ile en hızlı isim oldu ve sezonun ilk resmi seansını zirvede tamamladı.

Ferrari'de Leclerc, 0.699 saniye geride ikinci sırayı aldı. Aston Martin'de Alonso onun 0.1 saniye gerisinde üçüncüydü. İspanyol sürücü, 77 tur ile bu alanda ilk sırada yer aldı ve verimli bir seansı arkasında bıraktı.

McLaren'da Oscar Piastri dördüncüydü, VCARB'den Yuki Tsunoda ise ilk 5'i tamamladı.

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'te Russell altıncı sırayı aldı. İngiliz pilot, sabah sadece 19 tur tamamlamasının ardından garaja geldi ve uzun bir süre garajda kaldı. Bu süreçte W15'in hibrit sisteminde bir sorun olduğuna yönelik haberler öne sürüldü ama Mercedes, sadece ayar değişiklikleri yaptığını söyledi.

Sauber'da Valtteri Bottas yedinci olurken, yolda kalan tek isim olan Alexander Albon sekizinciydi. Esteban Ocon ve Kevin Magnussen ilk 10'u tamamladılar.

Bahreyn'de pist üstü çalışmaları TSİ 15.00'te yeniden başlayacak ve 19.00'da bitecek.

Seans sonucu: