2024 Bahreyn Grand Prix'sinde öğrendiğimiz 10 şey

Formula 1 yarışları, yeni sezonun nihayet 2024 Bahreyn Grand Prix'si ile başlamasıyla geri döndü. Ancak 2023'ün genel hikayesinden o kadar çok benzerlik vardı ki, yaşananlar 57 turluk ana yarışın başından itibaren heyecanı sönükleştirdi. Max Verstappen her zamanki gibi kontrolü elinde tutuyor gibi görünürken, rakipleri kendi mücadelelerini verdi ve takım arkadaşı hiçbir meydan okuma sunmadı.

Yine de Bahreyn etkinliğine bir bütün olarak bakıldığında ortaya çıkması muhtemel daha ilginç bir sezon için bazı teselli kırıntıları ve şu anda F1'in lider takımı üzerinde büyük bir bulut oluşturan büyük pist dışı hikayeye dair daha fazla entrika var.

İşte F1'in 2024 sezon açılışından öğrendiklerimizden seçmeler.

1. F1 2024 şu ana kadar tıpkı F1 2023 gibi

Leclerc'in fren sorunlarıyla geriye düşmesinin ardından Verstappen'in önden çekilmesi tanıdık bir görüntü oluşturdu Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Her şey çok tanıdık geldi. Verstappen üst üste dördüncü yarışında Leclerc'in yanında start alıyor (Monakolu 2023 Brezilya GP'sinin startını hiç görmemiş olsa da), Ferrari'yi açılış virajlarında geride bırakıyor, ardından hızla fark açıyor ve ezici bir zafere doğru ilerliyordu. Yeni sezon, bir önceki sezon nasıl bittiyse öyle başladı.

Ferrari Bahreyn'de de bir araç dramı yaşadı, ancak kuşkusuz 2023'teki kadar kötü değildi. Leclerc, hemen gelecek 2. yarışa erken grid cezasıyla gitmiyor. Ayrıca, Mercedes gerçek aksiyonun başlamasından önce özgüveni biraz yükseldikten sonra yarışta biraz sakinleşti. Perez ise en iyi araçla sıralama turlarında bekleneni veremedi ve yarış içerisinde mücadele etmek zorunda kaldı. Yine, 2023'teki gibi.

Bununla birlikte, önde gidenler arasında oldukça önemli değişiklikler oldu. McLaren, takım patronu Andrea Stella'ya göre Bahreyn sıralamalarında bir önceki yıla "1,8 saniye" kazandı. McLaren pilotları yarışı altıncı ve sekizinci sırada tamamladılar. Bu arada Aston Martin, geçen sezon olduğu gibi podyumdakileri tehdit edecek hıza yarış boyunca sahip değildi.

2. Horner skandalı, henüz umduğu gibi bitmedi

Horner'ın etrafındaki fırtına henüz dinmedi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner skandalı 2024 sezonuna ve testlere damgasını vurmuş, Red Bull takımı ve FOM, FIA ve Red Bull Powertrain'in stratejik ortağı Ford gibi birçok yüksek profilli kuruluş yeni sezon başlamadan bu konunun kapanmasını istemişti.

Red Bull GmbH'nin bağımsız soruşturması Çarşamba günü Horner'ı akladığında bu yönde önemli bir adım atılmış oldu. Ancak ertesi gün Bahreyn'deki 2. antrenman seansının 27. dakikasında F1'in tüm daimi basın mensupları da dahil olmak üzere üst düzey isimlerine gönderilen ve Horner'ın karşı karşıya olduğu davanın merkezinde yer alan, bir kadın meslektaşına uygunsuz davrandığına dair kanıtları gösterdiğini iddia eden isimsiz bir e-posta ile durum başka bir boyuta taşındı.

Horner yine karşı çıktı ve durumu tartışmayı reddetti, ancak bunun spot ışıklarının sert parıltısını tamamen üzerine nasıl geri getirdiğini inkar etmek mümkün değildi. Bu durum, takım içinde yaşandığı söylenen bir güç mücadelesinin arka planında yer alıyordu.

Jos Verstappen'in Cumartesi gecesi "o görevdeyken burada bir gerilim olduğu" ve "takımın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu" yönündeki iddiaları, bu durumun gerçekten çözülmekten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

3. Perez şampiyonluk mücadelesinde şimdiden baskı altında

İkinci bitirmek için toparlanmasına rağmen, Perez sıralama turlarında yine bekleneni veremedi Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Yine, tıpkı 2023'te olduğu gibi, Verstappen'in şu anda sahip olmadığı şampiyonluk savaşına hayat vermek tek bir sürücüye bağlı gibi görünüyor: Perez.

Ancak Meksikalı pilot sıralama turlarının son bölümünde "1. virajı alamayıp onda bir ve biraz daha fazla kaybedince" Bahreyn yarışını çok daha zor bir hale getirdi. Perez; "Bu da beni muhtemelen P2 ya da P3'ten almaya yetti. Aradaki farkı gördük." diye ekledi.

Perez, Sainz'ı hemen geçerek ve ilk baştaki hafif temaslarından etkilenmeyerek beşinci sıradan yarışa harika bir başlangıç yaptı, ardından ikinci stintin başlarında 4. virajda Russell'a harika bir atak yapmadan önce sıkıntı yaşayan Leclerc'i rahatça geçti.

Ancak bu noktada Verstappen gitmişti. Pozisyonu o kadar güçlüydü ki, takım arkadaşından beş tur sonra pite girebildi ve ardından büyük bir lastik ömrü ile nihai galibiyet farkını çok hızlı ve hakim bir şekilde oluşturdu.

Yine de, iki Red Bull pilotu aynı stratejilere sahip olsalar da, tam olarak aynı şekilde kullanmadılar çünkü Perez erkenden savaşa girdi ve Sainz'ın erken pitinden kaçınmak için sondan bir önceki stintte istediğinden daha erken pite girmek zorunda kaldı.

Bu bir açıdan Verstappen'in gururunu okşasa da, Perez'in 2024'te takım arkadaşına karşı mücadele edecekse neler yapamayacağını göstermiş oldu.

4. Ferrari'nin fren sorunu, lastiklerdeki ilerlemesini maskeledi

Ferrari'nin lideri Sainz, Red Bull'lara bir yıl öncesine göre çok daha yakındı, ancak kırmızı araçlar fren sorunları sayesinde tamamen temiz bir yarış geçirmedi Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari testlerde Red Bull'un 'en yakın' rakibi gibi görünürken, Bahreyn antrenmanlarında Mercedes'in güçlü başlangıcıyla bir nevi gasp edilmişti. Ancak sıralama turlarında geri döndü ve Leclerc'in Q2'deki hızını tekrarlayabilmesi halinde pole pozisyonuna sahip olması gerekiyordu.

Yarışta ise neler yapabileceğini gösterme şansı bulamadı. Lider Ferrari sürücüsü Leclerc "ön sağ ve ön sol arasında 100 dereceden fazla [sıcaklık] bölünmesi" nedeniyle aksamaya başladı. Bu durum Leclerc'in sürekli olarak kilitlenmesine ve 9/10. virajlardaki çift sol kompleksinde düzenli olarak yoldan çıkmasına ve sonunda Sainz'in mükemmel bir şekilde üstlendiği podyum mücadelesinin dışında kalmasına neden oldu.

Ancak İspanyol pilot da aynı zamanda fren titreşimi ile mücadele ediyordu. Trafikte sürerken bu durumun daha da kötüleştiğini öne sürdü ve buna sebep olarak, "testlerde 4 aracı 10 tur boyunca takip etmemelerini" gösterdi.

Bu, Ferrari'nin fren soğutması konusunda çok agresif davrandığını, bunun kendilerine pahalıya mal olduğunu ve sonuçta yarış hızı potansiyelini maskelediğini gösteriyor.

Sainz ayrıca şunları söyledi: "Sezonun en fazla arka limitli pistine, en yüksek lastik aşınmasına sahip pistine gelmek ve sollamalar yapmak benim için bir rahatlama."

Bu da Ferrari'nin testlerde elde ettiği uzun vadede lastik aşınmasının gerçek yarışta fark edildiğini gösteriyor ki bu da teorik olarak lastiklerin daha uzun süre kullanılabildiği ve Red Bull'un doğal avantajının en aza indirildiği gelecek yarışlarda Ferrari'yi bir tehdit haline getirebilir.

5. McLaren'in 2024'teki gerçek potansiyeli hâlâ gizli

McLaren yıldan yıla gelişme gösteren bir diğer takım oldu, ancak bu sezon ne kadar tehdit oluşturabileceği belirsizliğini koruyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yıldan farklı değil. Üstesinden gelemediğimiz şeyler, bizi her hafta sonu inişli çıkışlı yapan diğer şeyler, bence bugün bizi çok zorlayan bir şeydi ve rüzgar değişti. Bazı virajlar [sıralama turlarına] kıyasla şok edici derecede kötüydü."

Lando Norris McLaren adına altıncı olduktan sonra her zamanki gibi dürüsttü. Ancak McLaren'in Bahreyn'de, takımın süregelen yavaş viraj zaafının birkaç yerde vurgulandığı pistte direksiyon başında aynı hissi yaşamak ve Stella'nın bahsettiği sıralama kazançlarını elde etmek ve çift puanlı bir finiş elde etmek iyi bir geri dönüş.

McLaren'in sıradaki Cidde ile ilgili çekinceleri var çünkü Norris'e göre "apekste iyi bir öne sahip olmak istersiniz ve bu bizde hiç olmayan bir şey". Ancak yakında Suzuka gibi pistler takımı üstün olduğu yüksek hızlara geri döndürecek.

McLaren 2024'te farklı noktalarda güçlü ve zayıf olursa, sezonun anlatısı yine Red Bull'un arkasındaki savaşın birkaç takım etrafında döndüğüne işaret ediyor. Ancak sonuçta bu, diğerleri birbirlerinden puan alırken lider takımın avantajına katkıda bulunuyor.

6. Mercedes'in soğutma hatası, büyük form değişiminin bir parçası

Soğutma endişeleri nedeniyle kaldırma ve yavaşlama Russell'ın podyum şansını azalttı Fotoğraf: Mark Sutton

Mercedes, Hamilton'ın önde olduğu 2. antrenmanda 1-2'nin keyfini çıkardıktan sonra - sessizce - kendinden emin hissediyordu. Bununla birlikte, tek bir turda iyi olma yolunda çok ileri gittiğini düşündü ve bu nedenle, bu seanstan sonra devreye giren kapalı park öncesindeki gece çalışmasında, Red Bull'un uzun sürüşlerdeki gücünü dikkate alarak değişiklik yapmaya karar verdi.

Russell iyi bir turla üçüncü olurken, Hamilton'ın formu kayboldu ve dokuzuncu sıradan başladı. Yarışta Russell, Leclerc'i geçerek Verstappen'i kovalamayı planlıyordu ancak ikinci sıraya yükseldikten sonra bunu yapamadı.

Takım patronu Wolff, "Ve sonra, ne yazık ki, motoru beklediğimizden daha fazla soğutmaya başlamak zorunda kaldık." diyerek Russell'ın durumunu özetledi.

Russell'a göre bunun nedeni motorun etrafındaki "kaportanın çok sıkı" olmasıydı. Ve o andan itibaren Wolff, Mercedes'in motorlarını kısmak ve pilotlarına çok fazla lift - coast (ayağını gazdan erken çekerek yapılan tasarruf) yaptırmak zorunda kaldığı için tur başına yaklaşık 0,5 saniye kaybettiğini tahmin ediyor. Sonuçta takım Sainz'ın üçüncülüğünün 22sn, kazananın 47s gerisinde kaldı.

Ancak Ferrari'de olduğu gibi Mercedes'in motor müşterisi Williams'ta da görülen ancak diğer takımlar McLaren ve Aston'da görülmeyen bu kadar büyük bir sorun, Mercedes takımının temiz bir yarışla çok daha iyisini yapabileceğini gösteriyor.

7. Hulkenberg'in 1. viraj kazası, Haas'ın lastik gelişimini gizledi

Hulkenberg'in Stroll ile çarpışması onu erken pite girmeye zorladı ve olası bir puan finişini engelledi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir başka yerde Nico Hulkenberg, takım arkadaşı Kevin Magnussen ile mücadele ederken Q2'deki üstün çabasıyla Haas'ı Q3'e taşıdı. Ancak Hulkenberg'in 10. sıradan başladığı yarışı, Lance Stroll ve Valtteri Bottas'la 1. virajda yaşadığı temas nedeniyle mahvoldu. Hulkenberg, kazanın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı.

Birinci turun sonunda yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kalması, Hulkenberg'in uzun bir akşam geçireceği anlamına geliyordu. En azından arkadaki Alpineleri geçmeyi başardı. Ancak tüm bunlar Haas'ın 2023'ten itibaren yarış içi aşırı lastik aşınması konusunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin herhangi bir değerlendirmenin eksik kalacağı anlamına geliyor.

Haas'ın yeni takım patronu Ayao Komatsu, Magnussen'in 12. ve Hulkenberg'in 16. sırada yarışı tamamlamasının ardından "Bu pist bu zayıflığı ortaya çıkarıyor, bu yüzden oldukça mutluyum."

"Elbette farklı bir pistte, Suzuka gibi daha orta, yüksek hızlı virajlı pistlerde durum farklı olurdu. Daha fazla mücadele edeceğimizden eminim. Gelecek hafta Cidde'de de daha yüksek hızlı virajlar ve daha düşük yere basma kuvveti var, bu da başka bir zorluk olacaktır."

"Ancak 12 ay önceki rekabetle karşılaştırdığımda, çok daha iyi durumda olduğumuzu görüyorum. Yarışabiliriz. Yani bu çok olumlu." dedi.

8. Alpine'in başı gerçekten ne kadar dertte?

Açılış turu Alpine için büyük bir hayal kırıklığı oldu çünkü araçları sıralama turlarında geride kaldı Fotoğraf tarafından: Alpine

Alpine, Bahreyn'de kötü bir sezon öncesi testi geçirmiş gibi görünüyordu ancak testlerdeki hız saklama unsuru, 2024'e en gerideki takım olarak başlayacağının kesin olarak söylenemeyeceği anlamına geliyordu. Ancak Bahreyn GP'sinin sıralaması tam olarak bunu ortaya koydu.

Esteban Ocon 19. olurken, Pierre Gasly arkasında kaldı; A524 rakiplerine kıyasla yere basma kuvvetinden yoksundu ve görünüşe göre fazla kiloluydu. Cumartesi günü, teknik direktör Matt Harman ve aerodinamik şefi Dirk de Beer'in, yarış ekibi Bahreyn'deki görevine başlamadan önce istifa ettikleri ortaya çıktı.

Takım patronu Bruno Famin, "Sezon başlangıcının zor olacağını biliyorduk ve Bahreyn'de de öyle oldu." diyerek yaşadıklarını özetledi.

Buradan sonrası sadece yukarıya doğru yükselmekle ilgili olacak ancak 2024 onlar için berbat bir başlangıç oldu.

9. RB sürücüleri arasında her şey, güllük gülistanlık değil

Tsunoda, RB ekibinin Ricciardo ile pozisyonlarını değiştirme çağrısı üzerine yaşadığı hayal kırıklığını açıklamaktan çekinmedi Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

RB'nin, her zaman gülümseyen Daniel Ricciardo ve her zaman eğlenceli olan Yuki Tsunoda ile F1'deki en çekici pist dışı sürücü kadrosuna sahip olduğu söylenebilir.

Ancak Bahreyn yarışının sonunda pistte Red Bull'un genç takımında işler çirkinleşti.

Ricciardo sıralama turlarında kötü bir performans sergilemişti ancak son bölümde yeni yumuşak lastiklerle yarışı canlandı. Bu sayede Ricciardo, rakiplerinin erken pitiyle puan mücadelesinde geriye düşen takım arkadaşına yaklaştı. Ricciardo, "bu [kırılgan] lastik üzerindeyken her tur önemlidir" diyerek takım arkadaşının arkasına geldiğinde hızlı bir değişim istedi ancak RB ilk başta tereddetüt ederken ardından Tsunoda başlangıçta pozisyonunu bırakmayı reddetti.

Sürücüler doğal olarak durum hakkında anlaşmazlığa düştüler.

Tsunoda şöyle dedi: "Magnussen'i [12. sırada önde] geçmek üzereydim, ana düzlükte yan yanaydım ve son birkaç tur için sürücü değişimi [çağrısı] aldım - dürüst olmak gerekirse, takımın ne düşündüğünü anlamadım". Ricciardo, "[kullanılmış] yumuşak lastikle başlamam, yarışı yeni bir yumuşak lastikle bitireceğim ve atak bir son stint yapacağım anlamına geliyordu" diyerek "bu çağrının oldukça beklendiğini" iddia etti.

Ancak Tsunoda'nın damalı bayraktan sonra pite dönüş turunda - 8. virajda takım arkadaşının iç tarafına dalıp kilitlenmesi ve ardından aracını gereksiz yere diğer VCARB 01'e yaklaştırması tamamen huysuzcaydı. Her ikisinin de gelecek yıllarda yarışabilecekleri yerler açısından önlerinde büyük kariyer anları olduğu düşünüldüğünde, RB'nin sezonu için kırılgan bir zemin oluştu.

10. Yeni DRS kuralı memnuniyetle karşılandı

Verstappen'in yarışında çok az fark yarattı, ancak DRS'yi yarışta daha erken kullanma fırsatı işleri iyileştirdi Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Verstappen, Bahreyn'deki ilk turda öndeki aksak Leclerc'ten hızla kaçmayı başarmış olabilir ancak yeni sezon için gerçekten önemli olan tek sportif kural değişikliğinin (sprint dışı etkinlikler için) 2024'te yarışların oldukça farklı olabileceğini gösterdiğini söyleyebiliriz.

DRS, geçen yıl sprint yarışlarında bu yaklaşımın denenmesinin ardından artık üçüncü tur yerine ikinci turda devreye giriyor.

Perez yarış sonrası basın toplantısında "Bence bu - özellikle etrafınızdaki araçlarla bir mücadele içindeyseniz ve hemen DRS alıyorsanız - kesinlikle yarış şeklinizi değiştiriyor."

"Öndeki araç doğrudan temiz havaya giriyor, temelde kendi başına gidiyor, lastiklerinin daha fazlasını kullanmak zorunda, bu yüzden biraz dezavantajlı. Bakü ya da Cidde gibi yerlerde mücadele ediyorsanız, yarış farklı olacaktır. İlk birkaç turda öndeki araç için bir fark yaratıyor. Yani, evet, ilginç olacak." dedi.

Perez'le birlikte konuşan Sainz ise "bu şekilde 24 yarışın olduğu bir sezon zorlu olacak" derken DRS konusuna dikkat etmeleri gerektiğini kabul etti. Verstappen ise "bazı pistlerde DRS çok güçlü olabileceği için oldukça zorlayıcı olacağına" inanıyor.

Son dünya şampiyonu sözlerini şöyle noktaladı: "Bu yüzden, bazı ilginç savaşlar ya da durumlar yaratabilir."