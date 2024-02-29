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Formula 1 Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP: Yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalamaları - Red Bull lider, McLaren 2.

2024 Bahreyn GP öncesinde Cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yapılan yarış simülasyonlarında Red Bull güçlü görünürken, arkasında oldukça yakın bir grup olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
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Bahreyn'de Cuma günkü ilk antrenman seansında pilotların çoğu güçlerini saklarken, yarış koşullarını daha iyi temsil eden ikinci antrenman seansında ise pilotların hızlandığını gördük.

Mercedes seansı ilk iki sırada tamamlarken onları Aston Martin'den Fernando Alonso, Ferrari'den Carlos Sainz ve McLaren'dan Oscar Piastri takip ettiler.

Güçlü olması beklenen Red Bull'da Max Verstappen ise ancak 6. olabilmişti. Ancak ikinci antrenman seansında atılan uzun sürüşlerdeki yumuşak lastik ortalamalarında, Red Bull'un rakiplerinden daha güçlü olduğu görülüyor.

Max Verstappen'in 16 turluk ortalaması 1:36.715 olurken takım arkadaşı Sergio Perez'in ortalaması 1:36.819 oldu. Onlara en yakın isim ise 1:36.868 ile McLaren'dan Oscar Piastri oldu.

Görüntüleyemeyenler için uzun stint ortalamaları >>

 

Bu tabloya göre 2024 F1 sezonunun başında geçen sezonun sonunda olduğu gibi Red Bull ve McLaren ilk iki sırada denebilir ancak daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, bu tür sürüşlerde kimin ne kadar yakıtla piste çıktığını bilmiyoruz.

Geçen senelerde de Cuma günkü uzun sürüşlerde oldukça güçlü görünen ancak yarışlarda gerileyen, tam tersi kötü görünüp yarışta daha güçlü olan takımlar gördük.

Bu açıdan bu ortalamalar belirleyici değil ancak en azından yarış öncesinde bize takımların hızları, lastik kullanımları hakkında bir fikir verecektir.

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Abdullah Çelik
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