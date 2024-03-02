2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

Sezonun ilk yarışı, kış testlerinden sonra kimin hangi seviyede olacağını öğrenme açısından büyük heyecan uyandırdı. Özellikle sıralamalarda yakın mücadele olmasının ardından herkes, Red Bull ve Max Verstappen'e karşı yeni bir rakip olup olmayacağını merak ediyordu.

Yarışın başlamasıyla birlikte güç dengelerinde büyük bir değişikliğin olmadığını gördük. Max Verstappen, tüm yarışı ilk sırada götürerek 20 sn'nin üzerinde farkla damalı bayrağı ilk sırada görürken, Sergio Perez, 5. sıradan başlamasına rağmen iyi bir yükselişle ikinci olmayı başardı.

Max Verstappen kariyerinin 55. yarış zaferini alırken, Red Bull 29. duble sonucunu aldı ve 2023 İtalya'dan sonra ilk dublesini elde etti. Verstappen ayrıca pole pozisyonunu kazanmasının ardından tüm turları lider götürüp, en hızlı turu atıp yarışı kazanarak kazanabileceği her şeyi kazanmış oldu.

Bahreyn'de podyumu tamamlayan isim, Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. Ferrari pilotu yarışa 4. sıradan başlayıp ilk turda 5. sıraya gerilese de, sezonu podyumla açmayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışa ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc, yarışın ilk yarısında yaşadığı lastik sorunlarının ardından gerileyince podyum şansını kaçırdı ancak günü takım arkadaşının arkasında 4. sırada tamamladı.

Yarışın başında 2. sıraya kadar yükselen George Russell, Red Bull ve Ferrari pilotlarının performansına ayak uyduramadı ve onların gerisinde 5. olabildi.

Sıralamalarda istediğini elde edemeyen ve 7 ile 8. sıralardan başlayan McLaren'da Lando Norris, Russell'ın 1.6 sn gerisinde 6. olurken takım arkadaşı Oscar Piastri 8. oldu.

Yarışa 9. sıradan başlayan ve yarışın ilk bölümünde yükseliş sergileyemeyen Lewis Hamilton, 2. pitten sonra biraz hızlandı ve 7. sırada yarışı tamamladı.

Sezona büyük umutlarla başlayan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yarış içerisinde önündeki takımların pilotlarıyla pek fazla mücadele edemedi. Oldukça geç bir şekilde 2. pite giren Alonso, 9. sırada yarışı tamamladı.

İlk turda geçirdiği kaza nedeniyle daha erken pite giren Lance Stroll, 2. pitte taktığı sert lastikleri 30 tur kullanmasının ardından puan potasına girdi ve 10. sırada yarışı tamamlayan isim oldu. Böylece Bahreyn'de McLaren ve Mercedes pilotları haricinde diğer 3 takımın pilotları peş peşe yarışı tamamlamış oldu.

Yarışın ilk bölümünde Guanyu Zhou ve Yuki Tsunoda son puan için mücadele etse de günün sonunda o puanı kazanan isim Stroll oldu. Zhou 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken, onu Haas'tan Kevin Magnussen ve RB pilotları Daniel Ricciardo ve Tsunoda takip ettiler.

Tsunoda'nın arkasında yarışı tamamlayan isimler sırasıyla Alex Albon, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas ve Logan Sargeant oldular.

Hulkenberg, ilk virajda Stroll ile yaşadığı kazaya rağmen ön kanadını değiştirerek yola devam ederken, Sargeant pist üstünde Bottas ise pitte yaşadığı soruna rağmen devam edebildi. Böylece tüm pilotlar yarışı tamamlamış oldu.

Verstappen, ilk yarışı kazanması ve en hızlı tur puanı ile sezonu 26 puanla lider olarak açtı.

Sezonun 2. yarışı olan Suudi Arabistan GP, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan GP, Bahreyn GP hafta sonunda olduğu gibi Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Yarış Raporu

Türkiye saati ile 18:00'da başlayan Bahreyn GP, nispeten sorunsuz bir ilk tura sahne oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen ilk virajda yerini korurken Charles Leclerc de onun arkasında yer aldı. Bu bölümde ilk 10 Verstappen, Leclerc, Russell, Perez, Sainz, Alonso, Norris, Piastri, Hamilton ve Tsunoda şeklindeydi. Yarışın ilk virajında Nico Hulkenberg, önündeki Lance Stroll'e dokundurunca Aston Martin pilotu spin atarak geriye düştü.

Yarışın 2. turunun başlamasıyla DRS açıldı ve pilotlar birbirleriyle mücadele etmeyi sürdürdüler. Ancak bu mücadele ikinci sıradan itibaren oldu. Verstappen liderlikte rahat bir şekilde ilerlerken arkasındaki pilotlar ona ayak uyduramadı.

Ferrari pilotu Leclerc, frenlemelerde zaman zaman lastiklerini kilitliyordu ve 3. turda arkasındaki Russell'a geçilmekten kurtulamadı. Russell'ın önü açıldıktan sonra Verstappen'e ayak uydurup uyduramayacağı merak ediliyordu ancak o da ayak uyduramadı ve Verstappen turlar ilerledikçe farkı açmayı sürdürdü.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın 10. turuna geldiğimizde lider Verstappen ile arkasındaki Russell arasındaki fark 7.6 sn'ye ulaşırken Leclerc, arkasındaki Perez'e de geçilmişti. McLaren pilotları Norris ve Piastri ile Mercedes'ten Hamilton Alonso'yu geride bırakmışlardı. Bu bölümde sıralama Verstappen, Russell, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso ve Tsunoda şeklindeydi.

11. tur tamamlanırken Russell ve Leclerc'in pite gelmesiyle pit stoplar başlamış oldu. Onları Magnussen ve Sargeant da takip ettiler.

12. turun sonunda Piastri, Hamilton, Gasly ve Bottas pite gelirken 15. turda Sainz, 16. turda Alonso ve Albon pite geldiler. Pit stoplar tamamlanırken Red Bull'un diğer pilotu Perez ikinci sıraya kadar yükseldi.

İlk bölümde pite gelen son isim, yarış lideri Verstappen oldu. Lider pilot 17. turun sonunda pite gelirken, pite girmeden önce Perez'le arasında 30 sn fark olmuştu. Pitten sonra bu fark 5 sn'ye düştü ancak Verstappen tüm rakiplerine karşı büyük avantaj yakaladı.

İlk pit stoplarda tüm pilotlar sert lastiklere geçiş yaptılar. Pitlerden sonra Ferrari'de Sainz güçlendi. İspanyol pilot önce takım arkadaşı Leclerc'i, ardından Mercedes'te Russell'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Sainz aracında daha kontrollü görünürken takım arkadaşı Leclerc, fren kilitlemeye devam etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 and Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarışın 20. turuna geldiğimizde Verstappen ile takım arkadaşı arasındaki fark 6.3 sn olurken Sainz, Perez'in 2.6 sn gerisindeydi ancak Russell ve Leclerc ile 2.5 sn kadar fark açmayı başarmıştı. 5. sıradaki Leclerc'in arkasında Norris, Piastri, Hamilton, Alonso ve Zhou ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. Tsunoda, bu noktada bir sıra kaybederek puan potasının dışına düştü.

Yarışın başında yaşadığı kaza nedeniyle pite erken girmek zorunda kalan Hulkenberg, 22. turda pite geldi. Bu, onun sert lastiklerle 21 tur gittiği manasına geliyordu ve diğer takımlar için bir ön veri oldu.

Turlar ilerledikçe pilotlar arasındaki farklar büyük ölçüde açıldı. 25. tura geldiğimizde lider Verstappen, takım arkadaşı Perez ile farkı 11 sn'nin üzerine çıkarmayı başarırken Sainz Perez'in temposuna ayak uydurabildi ve Perez'in 2 sn kadar arkasında takibi sürdürüyordu. Onun arkasında Russell ise 5.5 sn geriye düşmüştü. Aracının sağa çektiğinden şikayet eden Leclerc, Russell'ın 1.5 sn kadar gerisinde devam ederken 6. sıradaki Norris, Leclerc ile farkı 3.7 sn'den 2.5 sn'ye düşürmüştü. İlk 10'u tamamlayan isimler Piastri, Hamilton, Alonso ve Zhou olurken Tsunoda ilk 10 mücadelesine tutunmaya devam ediyordu. Onun arkasında ise sıralama Stroll, Magnussen, Albon, Ricciardo, Ocon, Bottas, Gasly, Hulkenberg ve Sargeant şeklindeydi.

Hamilton, yarışın 26. turunda telsizden koltuğunun kırık olduğunu bildirdi. Sıralamalarda 9. olan Hamilton, yarışa yönelik ayar yaptığını söylemişti ancak bu ayarlar, yarış içerisinde kendisine pek fazla avantaj getirmedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

29. turda Zhou, ilk 10 içerisinde ikinci pite gelen ilk isim oldu. Zhou yarışa 17. sırada geri döndü. Aynı tur içerisinde Leclerc'e, lastiklerinin ömrünün beklenenden daha iyi olduğu bilgisini verdi.

30. tura geldiğimizde lider Verstappen'le ikinci sıradaki Perez arasındaki fark 15 sn'yi aşarken Sainz, Perez'in 2.5 sn kadar arkasında takibi sürdürüyordu. Russell, turlar ilerledikçe öndeki Sainz'ın gerisine düştü. Bu bölümde fark 9 sn'ye yaklaşmıştı. Norris, Leclerc'le farkı kapatmayı sürdürse de ancak 2.1'e kadar düşürebildi. Onu Piastri, Hamilton, Alonso takip ederken Tsunoda, Zhou'nun daha erken piti sayesinde yeniden ilk 10 potasına girdi.

31. turun sonunda Russell'ın pite gelmesiyle ön bölümde pit stoplar başlamış oldu. Aynı turda bir tur gerideki Bottas da pite geldi ancak sol ön lastikte yaşanan sorun nedeniyle çok ciddi zaman kaybetti. Russell yarışa Alonso'nun 2.3 sn arkasında 9. sırada döndü.

Bu bölümde pit stoplar artmaya başladı. 34. turun sonunda Norris ve Hamilton pite geldiler ve yarışa pite gelen Russell ve henüz gelmeyen Alonso'nun gerisinde 8 ve 9. sıralarda döndüler.

35. turun sonunda Leclerc ve Piastri pite geldiler. Bu isimler birbirlerine yakın oldukları için önce pite girenlere cevap vermek zorundaydı. Leclerc, Norris'in önünde 6. sırada dönerken, Piastri Hamilton'un önündeydi ancak daha erken gelip lastiklerini ısıtan Hamilton'ın gerisine düştü.

36. turun sonunda Sainz ve Ricciardo pite geldiler. Sainz girdiği gibi 3. sırada yarışa geri döndü.

37. turun sonunda Perez, Sainz'a cevap vermek için mecburen pite geldi. 2. kez pite gelen tüm sürücülerde sert lastikler olsa da Red Bull Perez'e yumuşak lastikleri taktı. Perez, yarışa Sainz'ın hemen döndü ancak lastikleri sayesinde Sainz'ın atak yapmasını engellemiş oldu.

George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

38. turda yarış lideri Verstappen pite geldi. O da takım arkadaşı gibi yumuşak lastiklere geçti. Yarış öncesinde Red Bull pilotlarının birer set hiç kullanılmamış yumuşak lastikleri vardı. Red Bull yarışın son bölümünde onları kullanmış oldu.

Bu bölümde ikinci pite gelmeyen tek isim Aston Martin'den Alonso'ydu. Alonso, eskiyen lastiklerle etrafındaki pilotlardan yavaştı ve pite girmemesine rağmen 39. turda 8. sırada bulunuyordu.

Yarışın 40. turuna geldiğimizde, Alonso haricinde tüm pilotlar normal şartlarda yarışı tamamlayabilecekleri son lastiklere geçmişti. Verstappen, pitten sonraki en hızlı turlarla birlikte en yakın rakibi Perez'le farkı 16 sn'nin üzerine taşımıştı. Sainz, Perez'in 2.3 sn gerisinde 3., Russell onun 8 sn gerisinde 4., Leclerc Russell'ın 1 sn gerisinde 5.ydi. Leclerc pitlerden sonra Russell'la farkı kapatmıştı. Pit stoplardan sonra hızlanan Hamilton, Piastri'yi geçerken 6. sıradaki Norris'in 5 sn gerisinde kaldı. İlk 10'u tamamlayan isimler Piastri ile henüz son pitlerine gelmeyen Alonso ve Stroll oldular.

9. sıradaki Alonso 42. turda pite geldi ve Zhou'nun arkasında 11. sırada geri döndü. Alonso, lastik konusunda avantaj sağlamıştı ancak ilk 10 içerisinde puan savaşı verebileceği isimlerle fark bayağı açılmış oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın 45. turuna geldiğimizde Verstappen ve Perez arasındaki fark 16 sn civarında devam ediyordu. Red Bull pilotları, yumuşak lastikli olduğu için arkasındaki sert lastikli sürücülere karşı yarışın sonunda lastik sorunu yaşamamak için performansı kontrol altında tutmaya başladılar. Telsizden, "sert lastik ne zaman yumuşak lastikten hızlı olacak?" diye soran Sainz, Perez'in 3.2 sn gerisinde 3.lüğü korurken Russell 10 sn gerisine düşmekle kalmadı, bu bölümde arkasındaki Leclerc'in DRS aralığına girmesi nedeniyle tehdit altındaydı. Onu Norris, Hamilton, Piastri, Stroll ve Alonso takip ediyordu.

İkinci pit stoptan sonra hızlanan Leclerc, Russell ile farkı kapatmasının altından baskı altına aldı. Ancak 47. turda Russell 10. virajda pist dışına çıkınca Leclerc çok rahat bir şekilde dördüncü sıraya yükselmiş oldu. Leclerc hızla, arkasındaki Russell'ın DRS aralığından kaçmayı başardı.

Alonso, yarışın 49. turundayken daha eski lastiklere sahip takım arkadaşı Stroll'ü geçerek 9. sıraya yükseldi ancak önündeki Piastri 25 sn önde olduğu için o andan sonra normal şartlarda daha fazla yükselme şansı kalmadı.

Son turlarda ön bölümde bir mücadele yokken ilk 10 dışında Magnussen, Tsunoda ve Ricciardo arasında 11.lik mücadelesi vardı. RB, telsizden 12. sıradaki Tsunoda'dan Ricciardo'ya yol vermesini istedi. Japon pilot bu talebe "Şaka mı yapıyorsunuz?" dese de sonunda yerini verdi. Tsunoda, ilerleyen turlarda takımının kararını sorgulasa da değişen bir şey olmadı.

Kalan bölümde bir değişiklik olmadı ve Max Verstappen, 2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn GP'de 22 sn farkla zafere ulaştı!