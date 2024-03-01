2024 Bahreyn GP sıralamalar: Sezonun ilk pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2!

Lansman ve kış testi süreçlerinin ardından 24 yarış içeren 2024 Formula 1 sezonu Bahreyn GP ile resmen başlıyor.

Türkiye saati ile 19:00'da başlayan sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Verstappen ve Red Bull, sıralamaların son seansına kadar herhangi bir seansı lider tamamlamamıştı ancak günün en önemli seansında zirveye dönerek pole pozisyonunu kazandılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.228 sn gerisinde 2. olurken George Russell pole pozisyonunun 0.306 sn geride 3. oldu. Böylece gridde ilk üç sırayı farklı takımların sürücüleri kazanmış oldu.

3. Seans: Verstappen ve Red Bull son seansta kanatlandı

Sezonun ilk Q3 seansı mücadelesi başladığında Ferrari ve Red Bull arasında gerçek bir mücadele olup olmayacağı büyük merak konusuydu. Pilotlar kısa son seans için çok beklemeden piste çıktılar.

Üçüncü seansın ilk haklarının ardından en hızlı isim, 1:29.421'lik derecesiyle Verstappen'di ancak Leclerc sadece 0.059 sn arkasında 2., Russell ise 0.182 sn arkada 3. sıradaydı. Bu isimlerin arkasında Sainz, Noris ve Perez varken 7. sıradaki Hamilton 1 sn gerideydi.

Alonso, diğerlerinin hızlı turunu atıp yeni lastikler için pite döndüğü esnada ilk hızlı turu için piste çıktı. Alonso, 2. sektörde pistin en hızlı turunu attı ve turu tamamladığında Verstappen ve Leclerc'in arkasında 3. sıraya yükseldi. Böylece ilk turların ardından ilk 4'te 4 farklı araç vardı ve bu araçlar sadece 0.182 sn içinde yer alıyordu.

Alonso, farklı stratejisiyle turunu tamamlarken diğer pilotlar son hakları için piste çıktılar.

Bahreyn'de sıralamaların son seansına kadar hiç bir seansta ilk sırayı ele geçiremeyen Verstappen, son bölümde hızlanmasının ardından 1:29.179'luk turu ile pole pozisyonunu kazandı. Son turunda ilk düzlükte aldığı hava koridorunu iyi kullanarak en hızlı sektör zamanını elde eden Verstappen, turun sonunda yerini korudu ve sezonun ilk pole pozisyonunu kazandı. Verstappen ayrıca kariyerinin 33. pole pozisyonunu almış oldu.

Leclerc, son bölümdeki ilk turunda Verstappen'e çok yakın olsa da 2. turunda derecesini çok fazla geliştiremedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Russell, ilk hakkının ardından ikinci hakkında da derecesini geliştirerek yerini korumayı başardı. Sıralamaların bitmesiyle, Russell'ın incelemesi için ekstra bir yaptırım uygulanmayacağı açıklandı. Böylece gridde ilk 3 sırada 3 farklı araç yer alacak.

Sıralamalara lider olarak başlayan Sainz, sıralamaların sonunda ancak 4. olabildi.

Sergio Perez, pole pozisyonunu kazanan takım arkadaşı Verstappen'in 0.358 sn gerisinde 5. olurken onu McLaren pilotları Norris ve Piastri takip ettiler.

İstediği gibi bir sıralama geçiremeyen Hamilton 0.5 sn geride 9. olurken Hulkenberg, son bölüme geçmesine rağmen pozisyonunu geliştiremedi ve 10. sırada kaldı.

Son bölümde Hulkenberg haricinde diğer 5 takımın sürücüsü sadece 0.5 sn içerisinde dizildiler.

2. Seans: Red Bull vanayı açtı ancak lider Leclerc

İkinci seansın başlamasıyla pilotlar piste çıkma konusunda acele etmediler ancak çok geçmeden ilk hakları için piste çıktılar.

2. seanstaki ilk hakların ardından lideri 1:29.374'lük derecesiyle Verstappen olurken onun 0.5 sn arkasında takım arkadaşı Perez vardı. Red Bull pilotlarının ikinci seanstaki gelişimi, gücün daha fazla açılmasıyla diğerlerinden daha fazla görünüyordu.

Norris, lider Verstappen'in 0.567 sn gerisinde 3. olurken onu Leclerc, Alonso, Hamilton ve ilk seansın lideri Sainz takip ediyordu. İlk turların ardından elenme potasında yer alan isimler; Hulkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Albon ve Magnussen'di. Bu bölümde Russell'ın, piste çıkış turunda maksimum delta süresine uymadığı için sıralamalardan sonra hakemler tarafından inceleneceği bilgisi ekranlara yansıdı.

İkinci turların başlamasıyla birlikte Hulkenberg bir anda 2. sıraya yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu, derecelerin çok iyileşeceğini işaret ediyordu. Peş peşe gelen hızlı turlarla klasman değişirken ilk turlarda en hızlı isim olan Verstappen, Perez ve Norris, ikinci haklarda derecelerini iyileştiremediler.

Leclerc, 1:29.165'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı ancak Verstappen son hakkında derecesini geliştiremediği için gerçekçi bir kıyaslama göremedik. Sainz 3. olurken, son anda elenme potasına düşen Mercedes pilotlarından Hamilton 4., Russell 7. oldular. Onların arasında Alonso ve Hulkenberg yer aldılar.

İkinci bölümde elenen isimler Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alex Albon, Daniel Ricciardo ve Kevin Magnussen oldular.

İlginç bir şekilde, 2023 Bahreyn GP 2. sıralama seansında da ilk iki sıra Leclerc ve Verstappen şeklindeydi ve aralarında yine 0.2 sn fark vardı.

1. Seans: Sainz lider, Alpine'ler en geride!

Sıralamaların başlamasıyla birlikte Ferrari ve Alpine pilotları ilk dakikalarda piste çıktılar. Orta lastiklerle atılan ilk turların ardından Sainz, Leclerc, Ocon sıralaması olurken Gasly'nin turu pist sınırlarını aştığı için silindi.

1. seansta ilk yarı geride kalırken tüm pilotlar yumuşak lastiklerle gerçek turları için piste çıkmaya başladılar.

Seansın bitmesine 6 dakika varken tüm sürücüler, yumuşak lastiklerle ilk hızlı turlarını attılar. Bu, sürücülerin gerçek manada güçlerini gösterdiği ilk andı ve lider isim 1:29.909 ile Ferrari'den Carlos Sainz'di. Sainz'ı 0.1 sn geriden Max Verstappen, 0.23 sn geriden Lando Norris, 0.270 sn geriden Fernando Alonso ve 0.3 sn geriden Sergio Perez takip ediyordu. Mercedes'te en iyi isim 7. sıradaki George Russell (7) olurken Lewis Hamilton 12. sıradaydı. Bu bölümde en yavaş isimler Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly oldular. Elenme potasındaki diğer isimler Zhou, Bottas ve Magnussen'di.

Son dakikalara girerken pilotlar, yumuşak lastiklerle son kez piste yöneldiler. Lider Sainz haricinde tüm pilotlar son hak için piste çıktı.

Son haklarda Sainz'ı geçebilen olmadı ve böylece Sainz, 1:29.909'luk derecesiyle sezonun ilk sıralama seansının lideri oldu. Derecesini geliştiren isimlerden Lance Stroll, Sainz'ın 0.056 sn gerisinde 2. sıraya yükselirken Verstappen 3. sırada kaldı. Onu Norris, Alonso, Perez, Leclerc, Russell ve Albon takip ettiler.

İlk turunda geride kalan Hamilton, son hakkında derecesini geliştirdi ancak 10. olabildi. Seans o kadar yakındı ki, sonuncu olan Gasly ile lider Sainz arasındaki tüm pilotlar 1 sn içerisinde sıralandılar. İlginç bir şekilde geçen sene de sıralamaların birinci seansında Sainz liderken, Gasly yine 1.1 sn geride 20. sıradaymış.

İlk bölümde elenen isimler Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Guanyo Zhou, Williams'tan Logan Sargeant ve çok kötü bir başlangıç yapan Alpine'den Ocon ve Gasly oldular.