2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Bahreyn GP hazırlıklar, her zamandan bir gün önce yani Çarşamba günü başladı. Böylece yeni araçlara dair ilk detaylı fotoğraflar ortaya çıktı.

Red Bull Racing RB20 detayı Fotoğraf: Uncredited

Karoserin çıkarıldığı bu fotoğrafta, Red Bull'un RB20'nin sidepod içindeki bileşenleri nasıl yerleştirdiğini görebiliyoruz; radyatörler ve soğutucular v şeklinde bir konfigürasyonda eğimli ve birbirinden uzak. Bunun üzerinde üst halo giriş soğutucusu düzenlemesi için çıkışları da görebiliyoruz.

Mercedes F1 W15 detayı Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W15 aksiyona hazırlanırken çekilen bu fotoğraf, ön fren kaliperini soğutmak için kullanılan iç kanalları görmemizi sağlıyor. Diğer taraftan radyatör düzeni de arka planda görülebilir.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ferrari SF-24'ün sidepod içine yakından bir bakış. En alttaki yan darbe spar'ı (SIS) için yeni alt konuma dikkat edin, hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için radyatör ve soğutucu yığınının üzerine bir üst bölme de eklenmiş.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL38'in garajda üzerinde çalışılırken yakından çekilmiş bir görüntüsü. Bu fotoğrafta, tabanın uç kısmında yer alan önlük amortisörü görülebiliyor. Aynı zamanda arka karoser yerinde olmadan sidepod girişinin boyutunu ve şeklini daha iyi anlayabiliyoruz. Ayrıca, girişin ön üstünde yer alan ve dışarı doğru açılan kanadı da görebilirsiniz.

Aston Martin AMR24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin AMR24, taşıma tapaları hâlâ yerindeyken çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğraf, sidepod girişinin ne kadar sığ olduğunu da gösteriyor.

Aston Martin AMR24 detay Fotoğraf: Uncredited

Aston'un ön fren kanalı tertibatının ana dış kampana yerinde olmadan yakından görünümü, hava akışını çeşitli bileşenlere taşımak ve jant ile lastiğe aktarılan sıcaklıkları kontrol etmek için hava akışından en iyi şekilde yararlanmak üzere ne kadar çok farklı kanal kullanıldığını gösteriyor.

Aston Martin AMR24 detay Fotoğraf: Uncredited

AMR24'ün burun ve ön kanat aksamı. Alttaki kanadın burnunda sürücü soğutma kanalı yer alırken üsttekinde bu bölüm kapatılmış.

Mercedes F1 W15 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, W15'in üst salıncak kemiğinin uyarlanabilir arka ayağı, beyaz ok ile göreceğiniz üzere başlangıç için yukarıda konumlandırılmış.

Red Bull Racing RB20 detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

RB20'nin tabanı, yerde araca montaj edilmek üzere beklerken çekilen bir görüntü; bu da bize zemin çitlerinin, şasi ve güç ünitesinin etrafından yukarı itilecek merkezi gövdenin şeklinin ve 2023'te olduğu gibi belirgin bir merkezi rampa ve etrafında yoğun konturlara sahip difüzör tavanının şeklinin harika bir görüntüsünü veriyor.

Red Bull Racing RB20 detay Fotoğraf: Uncredited

Red Bull RB20'nin kanal sisteminin iç yapısı, 2023'te kullanılan düzenlemeye dayanıyor; çünkü artık disk kaportasında, tambura daha kolay geçebilmesi için üretilen ısının bir kısmının serbest kalmasına yardımcı olan bir pencere var. Bu ısı aktarımı, daha sonra jant ve lastikle nasıl etkileşime gireceği açısından önemlidir.

Red Bull Racing RB20 detayı Fotoğraf: Uncredited

Hava kanalı içindeki dikey çitin diğer tarafında, Red Bull'un RB19'dan devraldığı ve optimize ettiği bir tasarım olan, iç ve dış hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için lale şeklinde arka çıkışa kadar uzanan bölümlü b şeklindeki giriş ve çıkış yer alıyor.

Red Bull Racing RB20 detayları Fotoğraf: Uncredited

Red Bull RB20, selefleri tarafından belirlenen V-şekilli şasiye sahip olma eğilimini sürdürüyor, bu da aşağı akıştaki önemli alanlara akışı iyileştiriyor. Ayrıca, sürücüye soğuk hava sağlamak için burun ucundaki giriş kepçesine bağlanan fren hidroliği rezervuarının üzerine monte edilmiş şnorkele de dikkat.

Red Bull Racing RB20 detay Fotoğraf: Uncredited

RB20'nin arka fren düzeni selefininkine benziyor ancak takım, disk kaplamasının şeklini optimize etti ve sıcaklık yönetimine yardımcı olmak için bir kaplama ekledi.

Red Bull Racing RB20 detayları Fotoğraf: Uncredited

Bu görüntüde, güç ünitesini ve yardımcılarını soğutmaya yardımcı olmak üzere hava akışı için ek bir rota sağlayan halo girişini görebiliyoruz.

Mercedes W15 detayı Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W15'teki DRS mekanizmasının kapak çıkarılmış haliyle yakından görünümü.

Mercedes W15 detayı Fotoğraf: Uncredited

W15'in altında çalışmalar devam ediyor, ancak sidepod kaportası yerinde olmadan soğutma düzenini, zeminin esnemesini önlemek için kullanılan iç destekleri ve alt SIS'in yerini daha fazla görebiliyoruz.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

SF-24'ün şasisinin altından karoser olmadan bakıldığında, elektronik aksamı yerleştirmek için yapılan bazı paketleme çalışmaları görülürken, önlük amortisörüne de bir bakış atıyoruz.

Aston Martin AMR24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin'in iç arka fren kanalı boru tesisatı, hava akışının dış kampana ile arasındaki geçişini yönlendirmeye yardımcı olmak için yüzeyinde bir dizi çıtaya sahiptir. Bu yeni bir özellik değil, geçen yılki makinede zaten görülmüştü ama yine de dikkate değer.

Williams FW46 fren ve teknik detaylar Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams FW46'nın arka fren diski kaplaması burada tam olarak monte edilmemiştir ancak aksı çevreleyen iç koniyi ve kaliperlerinin yan tarafına oturan kanat tasarımını da görebiliyoruz.

Alpine A524 detayı Fotoğraf: Uncredited

Alpine, A524'te fren kaliperi için ileri ve dikey montaj konumunu korudu ve gözyaşı şeklindeki çıkışlar, ısının tertibat ile fren kampanası arasında akmasına izin verdi.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Uncredited

İşte A524'ün kaliperin soğutulmasına yardımcı olan karbon fiber kılıfla birlikte kurulumu.

VCARB RB01 detayı Fotoğraf: Uncredited

RB01'in zemin çit düzenlemesinin harika bir görünümü, çitlerin her birinin nasıl çok farklı bir geometriye, yüksekliğe ve aralığa sahip olduğunu gösteriyor.

VCARB RB01 detayı Fotoğraf: Uncredited

RB01 ayrıca alt kısımda daha fazla V tarzı bir şekle sahip ancak kardeş takımın RB20'sinde görülen kadar agresif değil.

Williams FW46 teknik detayları Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams da bu sezonki arka kanat tasarımıyla yarı müstakil uç bölümüne sahip kanada geçiş yaptı.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ferrari'nin Bahreyn'deki yarı ayrık uç bölümüne sahip arka kanadı. Ayrıca, arka fren kanalındaki çitin, fren kampanasından ne kadar uzaklaştığına dikkat.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Uncredited

McLaren de Bahreyn'de yarı ayrık uç bölümüne sahip bir arka kanada sahipken, çift düzlemli kiriş kanat düzenlemesini tercih etti. Ayrıca egzoz çıkışını köprüleyen metal desteğin tasarımına da dikkat edin.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

MCL38'in kaportası yerinde olmadan genel bir görünümü. Özellikle radyatör düzenini görebiliyoruz, ancak radyatörün üst yüzeyinde bir bölme de var.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine A524, panjurlu panelde açılan 20 solungaç ile maksimum motor kapağı soğutma konfigürasyonuna sahip.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Rakipleri tarafından kullanılan daha agresif açılardan bazılarına sahip olmayan Alpine A524'ün ön süspansiyon detaylarına bir bakış.

Alpine A524 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine'in arkasında bir kez daha kanatçıksız motor kapağı bulunuyor. Bunun yerine omurga boyunca yükseltilmiş çıkışlar var. Ayrıca, Alpine ile ortaya çıkan ve o zamandan beri birçok rakibi tarafından kopyalanan yarı müstakil arka kanat uç plakası tasarımına da dikkat.

Mercedes F1 W15 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Emme ve radyatör düzeninden, zemin sertliğini artırmak için kullanılan iç payandalara ve içten çekme çubuklu süspansiyon düzenlemesine kadar bu resimde bakılacak çok şey var.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: Giorgio Piola

MCL38'in ön fren kaliperi geçen sezon gördüğümüz küçük pimlere sahip, ancak muhtemelen daha optimize edilmiş. Bunlar ağırlıktan tasarruf etmeye yardımcı olurken aynı zamanda soğutmayı da iyileştiriyor.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Ferrari SF-24 burun ucunun Naca şeklindeki giriş kanalı ile yakın çekimi. Ayrıca üst kanatların henüz takılmadığı görülüyor.

Ferrari SF-24 detayı Fotoğraf: Uncredited

Bir mekaniker SF-24'ün sol ön köşesi üzerinde çalışıyor; kampana yerinde değilken hava akışını kalipere yönlendirmek için kullanılan iç kanalların bir kısmını görebiliyoruz.

McLaren MCL38 detayı Fotoğraf: Uncredited

Araç harekete hazırlanırken MCL38'deki ön fren tertibatının yakından görünümü. Disk ve kaliper henüz yerinde değil.