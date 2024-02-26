Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri

24 yarışa ev sahipliği yapması planlanan 2024 Formula 1 sezonu, 29 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.

2023 sonu itibariyle Formula 1'in eski yayıncısı S Sport ile anlaşmanın bitmesinin ardından 2024 F1 yarışlarının hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacağı konusundaki belirsizlik hâlâ devam ediyor. Evet, her yeni yayıncı açıklaması öncesinde olduğu gibi Formula 1 taraftarları, Türkiye'de F1 yarışlarının hangi kanalda yayınlanacağını, sezonun başlamasına birkaç gün kalmasına rağmen henüz öğrenemedi.

Bu konuda resmi açıklama henüz yapılmadı ancak daha önceden Bein Sports kanalında yapılan programlarda dile getirilen ve içeriden alınan bilgiler doğrultusunda 2024 F1 yarışlarının Bein Sports bünyesinde olması bekleniyor ancak tekrarlamamız gerekirse bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan 2024'te F1 yarışları Bein Sports'ta yayınlansa bile hangi kanal ya da pakette olacağı da henüz netlik kazanmadı.

Bir diğer konu ise 2024'te Formula 1 yarışlarını kimin sunacağı. Bildiğiniz üzere Formula 1 yarışları uzun zamandır ülkemizde Serhan Acar tarafından sunuluyor. Bir ara Serhan Acar ve Bein Sports'un yarışların sunumu konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu söylense de son iddialar Serhan Acar'ın 2024 F1 yarışlarını en azından ilk dönemde sunmayacağı yönünde. Ama tekrarlamam gerekirse bunlar hâlâ iddia düzeyinde bilgiler. Resmi doğrulanan bir şey yok.

2024 Bahreyn GP öncesinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus daha bulunuyor. Sezonun ilk iki yarışı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'leri Pazar günü yerine Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan'daki yarış Ramazan ayına uyum sağlamak için bir gün erkene alınmıştı. Kurallara göre iki yarış arasında en az 7 gün olması gerektiği için, bu yüzden bu hafta sonu yapılacak olan Bahreyn GP de bir gün öne çekildi. Dolayısıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan GP hafta sonlarında pist üstü çalışmaları Perşembe günü başlayacak.

Bu hafta sonu aynı zamanda Formula 2 ve Formula 3 serileri de Bahreyn'de başlayacak.

2024 Bahreyn GP hafta sonu programı