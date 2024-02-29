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Formula 1 Bahreyn GP
Antrenman raporu

2024 Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Erik Junius

İlk seansın güneş altında gerçekleşmesinin ve takımların çoğunun gücünü gizlemesinin ardından pilotlar, ikinci antrenman seansında güneş battıktan sonra çalışmalara başladılar. Hava sıcaklığının 17, pist sıcaklığının ise 23 derece civarında olduğu seans, başlangıç saati itibariyle sıralamalar ve yarış için daha temsili seanstı.

İlk seansın aksine sürücülerin çoğu, seans başlar başlamaz piste çıktılar ve yumuşak lastiklerle hızlı turlar atmaya başladılar. İlk seansta en hızlı tur 1:32.869 olurken, ikinci antrenman seansının henüz ilk 10 dakikasında en hızlı tur 1:30.751 oldu. Bu, Hamilton'ın bu turuyla geçen seneki ikinci antrenmanda elde edilen en hızlı turu geçtiği manasına geliyordu.

Hamilton'un 1:30.751'lik derecesi seansın ilk bölümünde zirvede kalırken seansın orta noktasında hızlı tur zamanı iyileşti. Yine Hamilton, 1:30.374'lük derecesiyle en hızlı isimdi. İlk yarım saat geride kalırken lider Hamilton'ı George Russell, Carlos Sainz, Oscar Piastri ve Max Verstappen takip ediyordu. 

Seansın orta bölümündeki hızlı turların ardından sürücüler yeniden daha uzun sürüşlere geçiş yaptılar ve seansın sonuna kadar tur dereceleri pek fazla iyileşmedi.

Son 10 dakikaya girerken ilk 10'da sıralama Hamilton, Russell, Alonso, Sainz, Piastri, Verstappen, Hulkenberg, Stroll, Leclerc ve Perez şeklindeydi.

Seansın ilk bölümünde, George Russell'ın aracının altında aracın sürüş yüksekliğini ölçen optik sürüş yüksekliği sensörü vardı ancak Mercedes daha sonra bu sensörü çıkardı. Takım, dalgalanma sorunu yaşadığı 2022'de de zaman zaman bu sensörü kullanmıştı.

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Seansın kalan bölümünde pilotlar uzun sürüş çalışmalarına devam ettiler ve tur zamanları gelişmedi.

Böylece Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim 1:30.374'lük derecesiyle Lewis Hamilton oldu.

Russell'ın Hamilton'ın 0.2 sn gerisinde ikinci olmasıyla Mercedes ikinci antrenman seansını ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Mercedes pilotlarının arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso3. oldu. Alonso'nun derecesi Hamilton'ın derecesinden 0.286 sn daha yavaştı.

Ferrari'de Carlos Sainz 4. olurken onu McLaren'dan Oscar Piastri ve Red Bull'dan Max Verstappen takip ettiler. Verstappen bir ara kaskının içine çok fazla hava girdiğinden şikayet ederken, hızlı turunda Hamilton'a yaklaşamadı. Ancak uzun sürüşlerde Verstappen, Russell ve Alonso'nun 1:36'nın üst seviyelerinde turladıkları görüldü.

Haas'ta Nico Hulkenberg, bir kez daha tek turda hızlı olduğunu gösterdi ve Verstappen'in gerisinde 7. oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler Lance Stroll, Charles Leclerc ve Sergio Perez oldular.

Williams ikilisi Alex Albon ve Logan Sargeant puan barajına yakın göründü. Albon liderin 0.9 saniye ardında 11. olurken, Sargeant 13. sırada yer aldı.

Bu iki pilotun arasında, ilk seansı lider tamamlayan isim ise Daniel Ricciardo oldu. Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Yuki Tsunoda da Kevin Magnussen'in ardında 15. oldu.

Son beş sırada Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Zhou Guanyu ve temsili bir zaman turu kaydetmeyen Lando Norris yer aldı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
 
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 25

1'30.374

   215.584
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.206

1'30.580

 0.206 215.093
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 22

+0.286

1'30.660

 0.080 214.904
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.395

1'30.769

 0.109 214.645
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.410

1'30.784

 0.015 214.610
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 25

+0.477

1'30.851

 0.067 214.452
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 23

+0.510

1'30.884

 0.033 214.374
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.517

1'30.891

 0.007 214.357
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.739

1'31.113

 0.222 213.835
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 26

+0.741

1'31.115

 0.002 213.830
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+0.959

1'31.333

 0.218 213.320
12 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 26

+1.142

1'31.516

 0.183 212.893
13 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 27

+1.341

1'31.715

 0.199 212.431
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 27

+1.390

1'31.764

 0.049 212.318
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 29

+1.507

1'31.881

 0.117 212.048
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+1.577

1'31.951

 0.070 211.886
17 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.627

1'32.001

 0.050 211.771
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25

+1.653

1'32.027

 0.026 211.711
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 28

+1.674

1'32.048

 0.021 211.663
20 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+2.234

1'32.608

 0.560 210.383
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Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Abdullah Çelik
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