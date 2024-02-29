2024 Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

İlk seansın güneş altında gerçekleşmesinin ve takımların çoğunun gücünü gizlemesinin ardından pilotlar, ikinci antrenman seansında güneş battıktan sonra çalışmalara başladılar. Hava sıcaklığının 17, pist sıcaklığının ise 23 derece civarında olduğu seans, başlangıç saati itibariyle sıralamalar ve yarış için daha temsili seanstı.

İlk seansın aksine sürücülerin çoğu, seans başlar başlamaz piste çıktılar ve yumuşak lastiklerle hızlı turlar atmaya başladılar. İlk seansta en hızlı tur 1:32.869 olurken, ikinci antrenman seansının henüz ilk 10 dakikasında en hızlı tur 1:30.751 oldu. Bu, Hamilton'ın bu turuyla geçen seneki ikinci antrenmanda elde edilen en hızlı turu geçtiği manasına geliyordu.

Hamilton'un 1:30.751'lik derecesi seansın ilk bölümünde zirvede kalırken seansın orta noktasında hızlı tur zamanı iyileşti. Yine Hamilton, 1:30.374'lük derecesiyle en hızlı isimdi. İlk yarım saat geride kalırken lider Hamilton'ı George Russell, Carlos Sainz, Oscar Piastri ve Max Verstappen takip ediyordu.

Seansın orta bölümündeki hızlı turların ardından sürücüler yeniden daha uzun sürüşlere geçiş yaptılar ve seansın sonuna kadar tur dereceleri pek fazla iyileşmedi.

Son 10 dakikaya girerken ilk 10'da sıralama Hamilton, Russell, Alonso, Sainz, Piastri, Verstappen, Hulkenberg, Stroll, Leclerc ve Perez şeklindeydi.

Seansın ilk bölümünde, George Russell'ın aracının altında aracın sürüş yüksekliğini ölçen optik sürüş yüksekliği sensörü vardı ancak Mercedes daha sonra bu sensörü çıkardı. Takım, dalgalanma sorunu yaşadığı 2022'de de zaman zaman bu sensörü kullanmıştı.

Seansın kalan bölümünde pilotlar uzun sürüş çalışmalarına devam ettiler ve tur zamanları gelişmedi.

Böylece Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim 1:30.374'lük derecesiyle Lewis Hamilton oldu.

Russell'ın Hamilton'ın 0.2 sn gerisinde ikinci olmasıyla Mercedes ikinci antrenman seansını ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Mercedes pilotlarının arkasında Aston Martin'den Fernando Alonso3. oldu. Alonso'nun derecesi Hamilton'ın derecesinden 0.286 sn daha yavaştı.

Ferrari'de Carlos Sainz 4. olurken onu McLaren'dan Oscar Piastri ve Red Bull'dan Max Verstappen takip ettiler. Verstappen bir ara kaskının içine çok fazla hava girdiğinden şikayet ederken, hızlı turunda Hamilton'a yaklaşamadı. Ancak uzun sürüşlerde Verstappen, Russell ve Alonso'nun 1:36'nın üst seviyelerinde turladıkları görüldü.

Haas'ta Nico Hulkenberg, bir kez daha tek turda hızlı olduğunu gösterdi ve Verstappen'in gerisinde 7. oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler Lance Stroll, Charles Leclerc ve Sergio Perez oldular.

Williams ikilisi Alex Albon ve Logan Sargeant puan barajına yakın göründü. Albon liderin 0.9 saniye ardında 11. olurken, Sargeant 13. sırada yer aldı.

Bu iki pilotun arasında, ilk seansı lider tamamlayan isim ise Daniel Ricciardo oldu. Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Yuki Tsunoda da Kevin Magnussen'in ardında 15. oldu.

Son beş sırada Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Zhou Guanyu ve temsili bir zaman turu kaydetmeyen Lando Norris yer aldı.

Seans sonucu: