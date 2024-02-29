2024 Bahreyn GP 1. antrenman: Sezonun ilk antrenman seansında lider Ricciardo!

24 ayakla tarihteki en çok yarışa ev sahipliği yapacak olan 2024 F1 sezonu, Bahreyn GP 1. antrenman seansıyla başladı. 1. antrenman seansı yeni yayıncısı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı.

Hava sıcaklığının 19, pist sıcaklığının ise 33 derece civarında olduğu seans, gündüz koşullarında gerçekleştirildiği için tam olarak sıralamalar ve yarış için temsili koşullarda gerçekleştirilmedi. Buna rağmen takımlar, yeni araçlarını anlama ve sıralamalarla yarışa hazırlama açısından testlerde başlattıkları çalışmaları sürdürdüler.

14:30'da başlayan ve 1 saat süren antrenmanların başından itibaren dereceler gelişmeye devam etti. Büyük takımlar başlangıçta yumuşak lastiklerle hızlı tur atarak ellerini göstermekten kaçındılar ve daha çok orta lastiklerle uzun sürüşlerin yapıldığını gördük.

Seansın orta noktasında yumuşak lastiklerle atılan hızlı turlarda en hızlı isim olan Ricciardo, kendisini geçen başka bir pilot olmayınca açılış seansında en hızlı isim oldu. Ricciardo,1:32.869'luk derecesiyle birinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ricciardo'nun gerisinde McLaren pilotları kendilerine yer buldular. Testlere göre daha sorunsuz bir seans geçiren takımda Lando Norris, Ricciardo'nun 0.032 sn gerisinde ikinci olurken onu takım arkadaşı Oscar Piastri takip etti.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın dördüncü olmasıyla RB, sezona oldukça güçlü başlangıç yapmış oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seans boyunca aerodinamik ve mekanik verileri inceleyerek aracı daha fazla anlamaya odaklandığını açıklayan Aston Martin'de Fernando Alonso 5. hızlı zamanın sahibi oldu.

Son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, aracından bolca şikayet ederken seansı 0.3 sn geride 6. sırada tamamladı. Verstappen, seansın başında aracının dengesinin çok geride olmasından şikayet etti ve bunun üzerine pitte ön kanat açısından ayar değişiklikleri yapıldı.

Zirvedeki takım pilotlarının büyük ölçüde orta lastikler ve ağır depoyla turladığı seansta ilk 10'u George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tamamladılar. Bottas son bölümde iki defa yumuşak lastiklerle hızlı tur atmayı denedi. Bu denemelerde ilk sektörde derecesini geliştirse de devamını getiremedi.

Ferrari'de Carlos Sainz 11. olurken onu Red Bull'dan Sergio Perez takip etti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Birkaç küçük olay haricinde ilk antrenman seansında sorun yaşayan olmadı. Diğer taraftan pilotların ellerini göstermek istemediği seansta ilk 15 sürücü 1 sn içerisinde seansı tamamlamış oldu. Öyle ki; 1. antrenman seansının en iyi tur derecesi olan 1:32.869, geçen sene aynı seansta atılan 1:32.758'den daha yavaştı.

Bahreyn GP hafta sonunda sıradaki seans, Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak 2. antrenman seansı olacak.