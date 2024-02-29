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Formula 1 Bahreyn GP
Antrenman raporu

2024 Bahreyn GP 1. antrenman: Sezonun ilk antrenman seansında lider Ricciardo!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansında en hızlı isim RB takımından Daniel Ricciardo oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Mark Sutton / Motorsport Images

24 ayakla tarihteki en çok yarışa ev sahipliği yapacak olan 2024 F1 sezonu, Bahreyn GP 1. antrenman seansıyla başladı. 1. antrenman seansı yeni yayıncısı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlandı.

Hava sıcaklığının 19, pist sıcaklığının ise 33 derece civarında olduğu seans, gündüz koşullarında gerçekleştirildiği için tam olarak sıralamalar ve yarış için temsili koşullarda gerçekleştirilmedi. Buna rağmen takımlar, yeni araçlarını anlama ve sıralamalarla yarışa hazırlama açısından testlerde başlattıkları çalışmaları sürdürdüler.

14:30'da başlayan ve 1 saat süren antrenmanların başından itibaren dereceler gelişmeye devam etti. Büyük takımlar başlangıçta yumuşak lastiklerle hızlı tur atarak ellerini göstermekten kaçındılar ve daha çok orta lastiklerle uzun sürüşlerin yapıldığını gördük.

Seansın orta noktasında yumuşak lastiklerle atılan hızlı turlarda en hızlı isim olan Ricciardo, kendisini geçen başka bir pilot olmayınca açılış seansında en hızlı isim oldu. Ricciardo,1:32.869'luk derecesiyle birinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Ricciardo'nun gerisinde McLaren pilotları kendilerine yer buldular. Testlere göre daha sorunsuz bir seans geçiren takımda Lando Norris, Ricciardo'nun 0.032 sn gerisinde ikinci olurken onu takım arkadaşı Oscar Piastri takip etti.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın dördüncü olmasıyla RB, sezona oldukça güçlü başlangıç yapmış oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seans boyunca aerodinamik ve mekanik verileri inceleyerek aracı daha fazla anlamaya odaklandığını açıklayan Aston Martin'de Fernando Alonso 5. hızlı zamanın sahibi oldu.

Son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, aracından bolca şikayet ederken seansı 0.3 sn geride 6. sırada tamamladı. Verstappen, seansın başında aracının dengesinin çok geride olmasından şikayet etti ve bunun üzerine pitte ön kanat açısından ayar değişiklikleri yapıldı.

Zirvedeki takım pilotlarının büyük ölçüde orta lastikler ve ağır depoyla turladığı seansta ilk 10'u George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tamamladılar. Bottas son bölümde iki defa yumuşak lastiklerle hızlı tur atmayı denedi. Bu denemelerde ilk sektörde derecesini geliştirse de devamını getiremedi.

Ferrari'de Carlos Sainz 11. olurken onu Red Bull'dan Sergio Perez takip etti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Birkaç küçük olay haricinde ilk antrenman seansında sorun yaşayan olmadı. Diğer taraftan pilotların ellerini göstermek istemediği seansta ilk 15 sürücü 1 sn içerisinde seansı tamamlamış oldu. Öyle ki; 1. antrenman seansının en iyi tur derecesi olan 1:32.869, geçen sene aynı seansta atılan 1:32.758'den daha yavaştı.

Bahreyn GP hafta sonunda sıradaki seans, Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak 2. antrenman seansı olacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 23

1'32.869

   209.792
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+0.032

1'32.901

 0.032 209.720
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.244

1'33.113

 0.212 209.242
4 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 24

+0.314

1'33.183

 0.070 209.085
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.324

1'33.193

 0.010 209.062
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21

+0.369

1'33.238

 0.045 208.962
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.382

1'33.251

 0.013 208.932
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.399

1'33.268

 0.017 208.894
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 22

+0.433

1'33.302

 0.034 208.818
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+0.485

1'33.354

 0.052 208.702
11 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 26

+0.516

1'33.385

 0.031 208.633
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+0.544

1'33.413

 0.028 208.570
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+0.714

1'33.583

 0.170 208.191
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 20

+0.999

1'33.868

 0.285 207.559
15 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 16

+1.054

1'33.923

 0.055 207.438
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 19

+1.344

1'34.213

 0.290 206.799
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 21

+1.938

1'34.807

 0.594 205.503
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 24

+2.275

1'35.144

 0.337 204.775
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 25

+4.608

1'37.477

 2.333 199.874
20 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 27

+5.069

1'37.938

 0.461 198.934
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