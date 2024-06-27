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Formula 1 Avusturya GP

2024 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı bu hafta sonu (28-30 Haziran) Avusturya'da gerçekleştirilecek. Peki Avusturya GP’de seanslar kaçta gerçekleşecek ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Rümeysa Öztürk
Güncel:
The Red Bull Ring

The Red Bull Ring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışları devam ediyor. Bu hafta sonu Avusturya'daki Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilecek olan yarışta bizi neler bekliyor?

Red Bull Ring pisti başka serilere de ev sahipliği yapıyor. 4,318 km uzunluğunda olan pistte bu hafta sonu düzenlenecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'si 71 tur sürecek.

A scenic view of the Red Bull Ring

A scenic view of the Red Bull Ring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Ring'de koşulacak olan Avusturya Grand Prix'sinde geçen yarışta zaferi göğüsleyen Red Bull evinde kupayı kazanabilecek mi? Yoksa galibiyet rekabete dahil olan diğer takımlara mı gidecek?

Hafta sonu programı

28 Haziran Cuma

  • 1. Antrenman Seansı: 13:30 F1 TV /  beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Sprint Sıralama Turu: 17:30 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

29 Haziran Cumartesi

  • Sprint Yarışı: 13:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )
  • Sıralama Seansı: 17:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

30 Haziran Pazar

  • Yarış: 16:00 F1 TV / beIN SPORTS 4 ( Türkçe )

beIN SPORTS'a ek olarak tüm seanslar F1 TV'den canlı olarak yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralardan takip edebilirsiniz. Ancak F1 TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

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