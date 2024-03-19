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Formula 1 Avustralya GP

2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?

2024 Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Avustralya GP, bu hafta sonu Melbourne'de gerçekleştirilecek. Avustralya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda diye merak edenler için 2024 Avustralya GP yarış programını sizler için hazırladık.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the restart

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the restart

Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonu, Orta Doğu'da gerçekleştirilen ilk iki yarışın ardından Avustralya GP ile çok farklı bir coğrafyaya gidiyor. Uzun yıllar Formula 1'in açılış yarışlarına ev sahipliği yapan Avustralya, 2024 Formula 1 sezonunun 3. yarışına ev sahipliği yapacak.

Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinin Ramazan ayı nedeniyle bir gün öne çekilerek Cumartesi günü gerçekleştirilmelerinin ardından Avustralya GP ile normal programa dönüş yapıyoruz. Bu kapsamda antrenmanlar 22 Mart Cuma günü başlayacak, sıralamalar 23 Mart'ta gerçekleştirilecek, yarış ise 24 Mart Pazar sabahı koşulacak.

Bu hafta sonu dikkat etmemiz gereken şey, yarışın gününden ziyade saatleri olacak çünkü Avustralya GP seansları Türkiye saati ile oldukça erken başlayacak.

 

2024 Avustralya GP 1. antrenman seansı 22 Mart Cuma günü 04:30'da, 2. antrenman seansı 08:00'da, 3. antrenman seansı 23 Mart Cumartesi günü 04:30'da, sıralama seansı 08:00'da, yarış ise 24 Mart Pazar günü 07:00'da başlayacak.

2024 Avustralya GP ve bundan sonraki tüm yarışlar beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.

Bu hafta sonu Avustralya'da destek yarışı olarak Formula 2 ve Formula 3 yarışları gerçekleştirilecek.

Formula 1 dışında MotoGP (Moto2, Moto3) Portekiz, Superbike Barcelona, IndyCar ve NASCAR yarışları da olacak.

2024 Avustralya GP Yarış Programı

ETKİNLİK TARİH
FORMULA 1
AVUSTRALYA GP
24 MAR
07:00
22 MAR
04:30
22 MAR
08:00
23 MAR
04:30
23 MAR
08:00
24 MAR
07:00

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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