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Formula 1 Avustralya GP
Sıralama turları raporu

2024 Avustralya GP sıralama turları: Pole pozisyonu Verstappen'in, Sainz 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Avustralya GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Mark Sutton

Formula 1, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirilen Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinin ardından 3. yarış için çok farklı bir yer olan Avustralya'ya geldi. Antrenman seanslarında Ferrari ve Charles Leclerc'in ön plana çıktığı hafta sonunda, sıralamalarda Red Bull'un tekrar öne dönüp dönemeyeceği merak ediliyordu. 

Sıralamaların ilk seansında Ferrari bariz önde olsa da, ikinci seansta Red Bull hızlanacağının işaretlerini verdi.

Üçüncü seansta ise Max Verstappen bir kez daha ön plana çıktı ve 1:15.915 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Verstappen böylece art arda 4. pole pozisyonunu alırken kariyerinin 35. pole pozisyonunu almış oldu.

İki hafta önce apandisit ameliyatı olduğu için sıralamaları hastaneden izleyen Carlos Sainz, Avustralya'da Ferrari ile önde yer alan isimdi. Sainz, son turunda ikinci sırayı ele geçirdi ve Ferrari'ye bir kez daha ilk çizgiyi kazandırdı.

Sergio Perez, son hızlı turunda ikinci sıraya yükselmişti ancak Sainz'ın kendisini geçmesinin ardından 3. sırada günü noktaladı.

Sezonun 3. yarışı olan Avustralya GP, Pazar sabah 07:00'da başlayacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'15.915

   250.290
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.270

1'16.185

 0.270 249.403
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.359

1'16.274

 0.089 249.112
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.400

1'16.315

 0.041 248.978
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.520

1'16.435

 0.120 248.587
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.657

1'16.572

 0.137 248.142
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.809

1'16.724

 0.152 247.651
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.873

1'16.788

 0.064 247.444
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+1.157

1'17.072

 0.284 246.533
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.637

1'17.552

 0.480 245.007
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3. Seans: Verstappen son seansta öne geçti, Sainz 2. oldu

Son seansın başlamasıyla birlikte Sainz, Leclerc, Alonso ve Russell hemen piste yöneldiler. Onları Tsunoda ve Piastri takip ederken Verstappen piste geç çıkan isimlerden oldu. Bu bölümde Russell, Alonso ve Tsunoda'da kullanılmış, diğerlerinde sıfır set yumuşak lastikler vardı. Stroll, rakiplerinin aksine son seansın ilk bölümünde piste çıkmadı. 

Son bölümde atılan ilk turlarda Verstappen ön plana çıktı. 1:16.048 ile hafta sonunun en hızlı turunu atan Verstappen, ilk hakların ardından zirveye çıktı ve geçici olarak pole pozisyonunu kazandı. Verstappen, ilk ve üçüncü sektörlerde en hızlı turu atarak Ferrari pilotlarının 0.3 sn önünde iyi bir tur elde etti.

Perez, Leclerc'in arkasında 4. olurken onu McLaren pilotları Norris ve Piastri takip ediyorlardı. İlk turların ardından Russell 7, Tsunoda ise 8. sırada yer aldı.

Alonso, 6. virajda pist dışına çıkmasının ardından aracını korumayı başardı ancak tur zamanı kaydedemedi. Böylece son bölümün ilk yarısının ardından Aston Martin pilotlarının bir derecesi yoktu.

Stroll, son seansın ilk yarısı geride kalırken farklı bir stratejiyle piste çıktı. 9. virajdan sonra hafifçe aracını kaydıran Stroll, 1:17.201 ile ancak Tsunoda'yı geçerek 8. olabildi.

Sıralamaların son bölümünde atılan son turların ardından Verstappen, 1:15.915 elde ederek pole pozisyonunu sağlamlaştırdı. Verstappen, 1.16 altına inebilen tek isimdi.

Son yarış Suudi Arabistan'da apandisit ameliyatı olan Sainz, mükemmel bir geri dönüşle Ferrari'de en hızlı isim olmayı başardı ve Verstappen'in 0.270 sn gerisinde 2. olarak ilk çizgiyi kazandı.

Perez, son hızlı turunda ikinci sıraya yükselse de Sainz'ın kendisini geçmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Hafta sonuna ilk antrenman liderliğiyle başlayan McLaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonunun 0.4 sn gerisinde 4. olurken onu sıralamalarda hayal kırıklığı yaşayan Leclerc takip etti. Leclerc sıralamalarda ikinci seansa kadar oldukça hızlıydı ancak seanslar ilerledikçe rakipleri kadar hızlanamadı ve son hızlı turundaki hatayla birlikte erken havlu attı ve sıralamaları 5. sırada tamamladı.

Yerel kahraman Piastri 6. olurken onu Tsunoda ve Stroll takip ettiler. Alonso, ilk turundaki hatanın ardından çok geride kaldı ve 10. sırada seansı tamamladı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'15.915

   250.290
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.270

1'16.185

 0.270 249.403
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.359

1'16.274

 0.089 249.112
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.400

1'16.315

 0.041 248.978
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.520

1'16.435

 0.120 248.587
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.657

1'16.572

 0.137 248.142
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.809

1'16.724

 0.152 247.651
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.873

1'16.788

 0.064 247.444
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+1.157

1'17.072

 0.284 246.533
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.637

1'17.552

 0.480 245.007
Tüm sonuçları görüntüle  

2. Seans: Red Bull hızlandı, Sainz lider, Hamilton elendi!

Sıralamaların ilk seansında Ferrari zirvedeydi ancak ikinci seansında tablo çok hızlı bir şekilde değişti. Verstappen, seansın hemen başında, yeni yumuşak lastiklerle piste çıktı ve 1:16.387 ile ilk sırayı ele geçirdi. Onun 0.2 sn arkasında kendisi gibi yeni lastiklerle piste çıkan Piastri takipteydi.

Kullanılmış lastiklerle çıkan Ferrari'de Sainz 3. olurken onu Leclerc, Norris, Perez, Russell, Hamilton, Stroll ve Alonso takip ediyordu. 

İkinci turlar tamamlandığında Sainz 1:16.189 ile ilk sıraya yükselirken Verstappen kullanılmış lastiklerle 2. sıraya geriledi. Leclerc ise Piastri'yi geçerek 3. sıraya yükseldi. İlk hakların ardından eleme potasında yer alan isimler Albon, Tsunoda, Magnussen, Bottas ve Ocon'du.

Son dakikalarda ilk iki sıradaki Sainz ve Verstappen haricinde diğer pilotlar piste çıktılar. 

Atılan son turlarda Leclerc, Verstappen'i geçerek ilk sıraya yükselse de Sainz 1:16.189'luk derecesiyle ilk sırada kalmayı başardı. Piastri Q2'yi 4. sırada tamamlarken onu Perez, Alonso, Norris, Stroll, Tsunoda ve Russell takip ettiler.

Q2'de elenen isimler Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen ve Ocon oldular. Mercedes'in zayıf kaldığı seansta Russell kıl payı elenmekten kurtulsa da, Hamilton özellikle son iki virajdaki minik hatalarının ardından 11. olarak elenmekten kurtulamadı. Böylece sıralamalarda ilk 5 takım sürücüleri arasına girebilen isim, bir kez daha Tsunoda oldu. Tsunoda, Suudi Arabistan'da da sıralamalarda son bölüme geçmeyi başarmıştı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

1'16.189

   249.390
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.115

1'16.304

 0.115 249.014
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.198

1'16.387

 0.083 248.743
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.412

1'16.601

 0.214 248.048
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 7

+0.442

1'16.631

 0.030 247.951
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.521

1'16.710

 0.079 247.696
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.561

1'16.750

 0.040 247.567
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.591

1'16.780

 0.030 247.470
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.602

1'16.791

 0.011 247.435
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.712

1'16.901

 0.110 247.081
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.771

1'16.960

 0.059 246.891
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.978

1'17.167

 0.207 246.229
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+1.151

1'17.340

 0.173 245.678
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+1.238

1'17.427

 0.087 245.402
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 10

+1.508

1'17.697

 0.270 244.549
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1. Seans: Ferrari hâlâ önde, bu sefer Sainz lider

Albert Park'ta gerçekleştirilen yarış hafta sonunun ilk rekabetçi seansında, antrenmanlarda olduğu gibi Ferrari pilotları güçlü başladılar.

Tüm pilotların yumuşak lastiklerle attıkları ilk hızlı turlarda Charles Leclerc, 1:17.244'lük derecesiyle en hızlı isim olurken onun sadece 0.045 sn arkasında takım arkadaşı Carlos Sainz vardı.Ferrari pilotlarını Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez takip ediyorlardı.

Pilotların ikinci hızlı turlarını tamamlamalarıyla dereceler gelişti ve bir ara Fernando Alonso ilk sıraya yükseldi.

Aynı lastiklerle atılan ikinci hızlı turların ardından Sainz 1:16.731 ile ilk sıraya yükselirken onu Leclerc, Alonso, Verstappen, Perez, Piastri, Norris, Stroll, Russell ve Hamilton takip ediyordu. İlk lastiklerle atılan turların ardından eleme potasında yer alan isimler Albon, Zhou, Gasly ve Ocon'du. Ocon seansın başında bariyerlere dokunarak lastik patlatırken, Gasly, pit çıkışında çizgiyi geçtiği için sıralamalardan sonra inceleme altına alındı.

Sainz, Leclerc ve Alonso ve Hamilton son bölümde bir daha piste çıkmazken Red Bull pilotları normalin aksine piste çıktılar.

Sainz, 1:16.731'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlarken ekstra lastik kullanan Red Bull pilotları Perez ve Verstappen 2 ve 3. oldular. Onları  Leclerc, Alonso, Russell, Albon, Tsunoda, Piastri ve Stroll takip ettiler.

Hamilton, tek set lastikle devam edip 12. sırada seans tamamlarken ilk seansta elenen isimler Hulkenberg, Gasly, Ricciardo ve Zhou oldular. Yerel kahramanlardan Ricciardo aslında Q2'ye geçebilecek bir tur atmıştı ancak o turu, pist sınırlarını aştığı için silindi ve böylece Magnussen Q2'ye geçmiş oldu.

Seans sonunda 6 sürücü maksimum delta süresini aştığı için inceleme altına alınırken Perez'in Hulkenberg'i engellediği için ceza alabileceği konusu gündeme geldi

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

1'16.731

   247.628
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 9

+0.074

1'16.805

 0.074 247.390
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.088

1'16.819

 0.014 247.345
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.253

1'16.984

 0.165 246.814
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.260

1'16.991

 0.007 246.792
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.331

1'17.062

 0.071 246.565
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.399

1'17.130

 0.068 246.347
8 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 6

+0.625

1'17.356

 0.226 245.628
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.638

1'17.369

 0.013 245.586
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.645

1'17.376

 0.007 245.564
11 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7

+0.699

1'17.430

 0.054 245.393
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.768

1'17.499

 0.069 245.174
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+0.812

1'17.543

 0.044 245.035
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 11

+0.886

1'17.617

 0.074 244.802
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 7

+0.978

1'17.709

 0.092 244.512
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8

+1.245

1'17.976

 0.267 243.674
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 11

+1.251

1'17.982

 0.006 243.656
18 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 6

+1.354

1'18.085

 0.103 243.334
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.457

1'18.188

 0.103 243.014
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Abdullah Çelik
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