2024 Avustralya GP sıralama turları: Pole pozisyonu Verstappen'in, Sainz 2.!

Formula 1, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirilen Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinin ardından 3. yarış için çok farklı bir yer olan Avustralya'ya geldi. Antrenman seanslarında Ferrari ve Charles Leclerc'in ön plana çıktığı hafta sonunda, sıralamalarda Red Bull'un tekrar öne dönüp dönemeyeceği merak ediliyordu.

Sıralamaların ilk seansında Ferrari bariz önde olsa da, ikinci seansta Red Bull hızlanacağının işaretlerini verdi.

Üçüncü seansta ise Max Verstappen bir kez daha ön plana çıktı ve 1:15.915 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Verstappen böylece art arda 4. pole pozisyonunu alırken kariyerinin 35. pole pozisyonunu almış oldu.

İki hafta önce apandisit ameliyatı olduğu için sıralamaları hastaneden izleyen Carlos Sainz, Avustralya'da Ferrari ile önde yer alan isimdi. Sainz, son turunda ikinci sırayı ele geçirdi ve Ferrari'ye bir kez daha ilk çizgiyi kazandırdı.

Sergio Perez, son hızlı turunda ikinci sıraya yükselmişti ancak Sainz'ın kendisini geçmesinin ardından 3. sırada günü noktaladı.

Sezonun 3. yarışı olan Avustralya GP, Pazar sabah 07:00'da başlayacak.

3. Seans: Verstappen son seansta öne geçti, Sainz 2. oldu

Son seansın başlamasıyla birlikte Sainz, Leclerc, Alonso ve Russell hemen piste yöneldiler. Onları Tsunoda ve Piastri takip ederken Verstappen piste geç çıkan isimlerden oldu. Bu bölümde Russell, Alonso ve Tsunoda'da kullanılmış, diğerlerinde sıfır set yumuşak lastikler vardı. Stroll, rakiplerinin aksine son seansın ilk bölümünde piste çıkmadı.

Son bölümde atılan ilk turlarda Verstappen ön plana çıktı. 1:16.048 ile hafta sonunun en hızlı turunu atan Verstappen, ilk hakların ardından zirveye çıktı ve geçici olarak pole pozisyonunu kazandı. Verstappen, ilk ve üçüncü sektörlerde en hızlı turu atarak Ferrari pilotlarının 0.3 sn önünde iyi bir tur elde etti.

Perez, Leclerc'in arkasında 4. olurken onu McLaren pilotları Norris ve Piastri takip ediyorlardı. İlk turların ardından Russell 7, Tsunoda ise 8. sırada yer aldı.

Alonso, 6. virajda pist dışına çıkmasının ardından aracını korumayı başardı ancak tur zamanı kaydedemedi. Böylece son bölümün ilk yarısının ardından Aston Martin pilotlarının bir derecesi yoktu.

Stroll, son seansın ilk yarısı geride kalırken farklı bir stratejiyle piste çıktı. 9. virajdan sonra hafifçe aracını kaydıran Stroll, 1:17.201 ile ancak Tsunoda'yı geçerek 8. olabildi.

Sıralamaların son bölümünde atılan son turların ardından Verstappen, 1:15.915 elde ederek pole pozisyonunu sağlamlaştırdı. Verstappen, 1.16 altına inebilen tek isimdi.

Son yarış Suudi Arabistan'da apandisit ameliyatı olan Sainz, mükemmel bir geri dönüşle Ferrari'de en hızlı isim olmayı başardı ve Verstappen'in 0.270 sn gerisinde 2. olarak ilk çizgiyi kazandı.

Perez, son hızlı turunda ikinci sıraya yükselse de Sainz'ın kendisini geçmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Hafta sonuna ilk antrenman liderliğiyle başlayan McLaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonunun 0.4 sn gerisinde 4. olurken onu sıralamalarda hayal kırıklığı yaşayan Leclerc takip etti. Leclerc sıralamalarda ikinci seansa kadar oldukça hızlıydı ancak seanslar ilerledikçe rakipleri kadar hızlanamadı ve son hızlı turundaki hatayla birlikte erken havlu attı ve sıralamaları 5. sırada tamamladı.

Yerel kahraman Piastri 6. olurken onu Tsunoda ve Stroll takip ettiler. Alonso, ilk turundaki hatanın ardından çok geride kaldı ve 10. sırada seansı tamamladı.

2. Seans: Red Bull hızlandı, Sainz lider, Hamilton elendi!

Sıralamaların ilk seansında Ferrari zirvedeydi ancak ikinci seansında tablo çok hızlı bir şekilde değişti. Verstappen, seansın hemen başında, yeni yumuşak lastiklerle piste çıktı ve 1:16.387 ile ilk sırayı ele geçirdi. Onun 0.2 sn arkasında kendisi gibi yeni lastiklerle piste çıkan Piastri takipteydi.

Kullanılmış lastiklerle çıkan Ferrari'de Sainz 3. olurken onu Leclerc, Norris, Perez, Russell, Hamilton, Stroll ve Alonso takip ediyordu.

İkinci turlar tamamlandığında Sainz 1:16.189 ile ilk sıraya yükselirken Verstappen kullanılmış lastiklerle 2. sıraya geriledi. Leclerc ise Piastri'yi geçerek 3. sıraya yükseldi. İlk hakların ardından eleme potasında yer alan isimler Albon, Tsunoda, Magnussen, Bottas ve Ocon'du.

Son dakikalarda ilk iki sıradaki Sainz ve Verstappen haricinde diğer pilotlar piste çıktılar.

Atılan son turlarda Leclerc, Verstappen'i geçerek ilk sıraya yükselse de Sainz 1:16.189'luk derecesiyle ilk sırada kalmayı başardı. Piastri Q2'yi 4. sırada tamamlarken onu Perez, Alonso, Norris, Stroll, Tsunoda ve Russell takip ettiler.

Q2'de elenen isimler Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen ve Ocon oldular. Mercedes'in zayıf kaldığı seansta Russell kıl payı elenmekten kurtulsa da, Hamilton özellikle son iki virajdaki minik hatalarının ardından 11. olarak elenmekten kurtulamadı. Böylece sıralamalarda ilk 5 takım sürücüleri arasına girebilen isim, bir kez daha Tsunoda oldu. Tsunoda, Suudi Arabistan'da da sıralamalarda son bölüme geçmeyi başarmıştı.

1. Seans: Ferrari hâlâ önde, bu sefer Sainz lider

Albert Park'ta gerçekleştirilen yarış hafta sonunun ilk rekabetçi seansında, antrenmanlarda olduğu gibi Ferrari pilotları güçlü başladılar.

Tüm pilotların yumuşak lastiklerle attıkları ilk hızlı turlarda Charles Leclerc, 1:17.244'lük derecesiyle en hızlı isim olurken onun sadece 0.045 sn arkasında takım arkadaşı Carlos Sainz vardı.Ferrari pilotlarını Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez takip ediyorlardı.

Pilotların ikinci hızlı turlarını tamamlamalarıyla dereceler gelişti ve bir ara Fernando Alonso ilk sıraya yükseldi.

Aynı lastiklerle atılan ikinci hızlı turların ardından Sainz 1:16.731 ile ilk sıraya yükselirken onu Leclerc, Alonso, Verstappen, Perez, Piastri, Norris, Stroll, Russell ve Hamilton takip ediyordu. İlk lastiklerle atılan turların ardından eleme potasında yer alan isimler Albon, Zhou, Gasly ve Ocon'du. Ocon seansın başında bariyerlere dokunarak lastik patlatırken, Gasly, pit çıkışında çizgiyi geçtiği için sıralamalardan sonra inceleme altına alındı.

Sainz, Leclerc ve Alonso ve Hamilton son bölümde bir daha piste çıkmazken Red Bull pilotları normalin aksine piste çıktılar.

Sainz, 1:16.731'lik derecesiyle seansı ilk sırada tamamlarken ekstra lastik kullanan Red Bull pilotları Perez ve Verstappen 2 ve 3. oldular. Onları Leclerc, Alonso, Russell, Albon, Tsunoda, Piastri ve Stroll takip ettiler.

Hamilton, tek set lastikle devam edip 12. sırada seans tamamlarken ilk seansta elenen isimler Hulkenberg, Gasly, Ricciardo ve Zhou oldular. Yerel kahramanlardan Ricciardo aslında Q2'ye geçebilecek bir tur atmıştı ancak o turu, pist sınırlarını aştığı için silindi ve böylece Magnussen Q2'ye geçmiş oldu.

Seans sonunda 6 sürücü maksimum delta süresini aştığı için inceleme altına alınırken Perez'in Hulkenberg'i engellediği için ceza alabileceği konusu gündeme geldi