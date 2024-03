2024 Avustralya GP: Sainz hastaneden gelip kazandı, Russell son turda büyük kaza yaptı!

Sıralamalarda Red Bull ve Ferrari'nin birbirine yakın göründüğü yarışa pole pozisyonundan başlayan isim şu ana kadar sezonu domine eden Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Hava sıcaklığının 20, pist sıcaklığının 39 derece olduğu şartlarda başlayan yarış, güneşli koşullarda gerçekleştirildi. Pirelli'nin en yumuşak üç lastiğini getirmesi nedeniyle, lastiklerin yarış içerisinde etkili olması bekleniyordu. Diğer taraftan geniş kaçış alanları olan pistlerden çakıl kaçış alanlarının olduğu daha geleneksel bir piste dönülmesiyle, bol olaylı bir yarış bekleniyordu.

Yarışın içerisinde kaza ve güvenlik aracı gibi durumlar açısından pek beklenen olaylar olmadı ancak sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

Şampiyona lideri ve pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen, ilk turda yerini korusa da aracında bazı tuhaflıklar olduğunu söylemişti. Verstappen 2. turda Carlos Sainz'a geçildi, 4. turda sağ arka freninden alevlerin yükselmesiyle yarışa veda etti.

Smoke spills from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, as he retires from the race Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla liderlikte rahatlayan Sainz, yarışın kalan bölümünün tamamını kontrol altında götürüp hiç baskıya maruz kalmadan galibiyete ulaşan isim oldu.

Sainz, böylece 2022 Britanya ve 2023 Singapur GP'lerinin ardından kariyerinin 3. zaferini kazandı ve son iki sene içerisinde Red Bull pilotları dışında kazanabilen tek isim olma unvanını korudu. Sainz, bir önceki yarış Suudi Arabistan GP'yi, apandisit ameliyatı olması gerektiği için yarıda bırakmıştı. Sainz böylece geri dönüşündeki ilk yarışta zafere ulaştı.

Charles Leclerc, yarış içerisinde galibiyet mücadelesine ortak olamasa da arkasındaki isimlerin uzağında 2. oldu. Ferrari böylece 2022 Bahreyn GP'den sonra ilk defa duble yaparken kariyerinin 86. 1-2 sonucunu aldı. Diğer taraftan Ferrari, 2004'ten sonra ilk defa Avustralya'da duble yapmış oldu.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, the Ferrari trophy delegate, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, on the podium with the trophies Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Ferrari pilotlarının arkasında podyumu tamamlayan isim McLaren'dan Lando Norris oldu. Norris, son pitine geç girip Leclerc'e karşı lastik ömrü avantajı elde etse de, onu yakalayamadı ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Yerel kahraman Oscar Piastri'nin 4. olmasıyla McLaren yarışı Ferrari pilotlarının arkasında 3. ve 4. sırada tamamlamış oldu.

Verstappen'in yarış dışı kaldığı Avustralya'da, Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ancak 5. olabildi. Yarışın başında Russell'a geçilerek 7. sıraya gerileyen Meksikalı pilot, lastikleri koruma konusunda aşırıya gittiklerini, bu yüzden yol tutuşu konusunda eksiklik yaşadıklarını söyledi.

Yarışın son bölümünde George Russell'ın baskısı altına giren Fernando Alonso, iyi bir şekilde savunarak 6.lığını korumayı başarsa da Russell'la olan kazada suçlu bulunduğu için 20 sn zaman cezası aldı ve 8. sıraya geriledi.

Alonso'nun cezasının ardından Lance Stroll yarışı 6. sırada tamamlarken onu RB'den Yuki Tsunoda takip etti. Haas, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'in 9 ve 10. olmasıyla Avustralya'da önemli puanlar kazandı.

Williams'ta Logan Sargeant'ın şasisini ödünç alan Alex Albon, 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken yarışı tamamlayabilen diğer isimler Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu ve Esteban Ocon oldular.

Yarışa erken veda eden isimler Mercedes pilotu George Russell ve Lewis Hamilton ile şampiyona lideri Max Verstappen oldular.

Yarışın en hızlı turunu 1:19.813 ile Charles Leclerc atarken, günün pilotu yarışın galibi Carlos Sainz oldu.

Sezonun sıradaki yarışı olan Japonya GP, 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yarış raporu

Cuma günü Williams takımında yaşanan değiş tokuşun ardından Logan Sargeant yarışa katılamadı. Bu yüzden 19 sürücü pistteydi. Diğer taraftan Guanyu Zhou, sıralamalarda yeni ön kanadına hasar verdiği ve aynı versiyon kanattan bir tane daha olmadığı için, farklı versiyon bir parçaya geçmesi nedeniyle yarışa pit yolundan başladı.

Max Verstappen yarışa pole pozisyonundan başlarken onun arkasında sırasıyla Sainz, Norris, Leclerc, Piastri, Perez, Russell, Tsunoda, Stroll ve Alonso ilk 10'u tamamladılar. Alonso'nun hemen arkasında ise Hamilton vardı.

Startta Alonso ve Hulkenberg'de sert, Hamilton, Ricciardo ve Zhou'da yumuşak, diğer isimlerde ise orta lastikler vardı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 2024 Avustralya GP başladı. Max Verstappen, iyi bir kalkışla Carlos Sainz'ın önünde yerini korurken ilk 5 sürücünün yerleri değişmedi ve temiz, kazasız bir start oldu.

Russell, Perez'i, Stroll Tsunoda'yı geçerek birer sıra yükseldiler. 2. turla birlikte DRS'nin açıldığı bilgisi ekranlara yansıdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen, ilk turda yeteri kadar fark açamamıştı ve Sainz, 2. turda Verstappen'i geçerek liderliğe yükseldi! Verstappen, devamında telsizinden "Aracının kontrolünü tuhaf bir şekilde kaybettiğini" söyledi. Derecelere bakıldığında, Verstappen'in 2. turunun Sainz'dan 1.5 sn daha yavaş olduğu görüldü.

DRS'nin erkenden açılmasına rağmen ilk turlarda arka taraflarda pek bir mücadele olmadı.

Yarışın 4. turundayken Verstappen'in aracının arkasından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun neden kaynaklandığı ilk başta belli değildi. Verstappen sonunda yavaşlayarak diğerlerinin geçmesine izin verdi ve frenlerinde sorun olduğunu söyledi. Verstappen 5. turda pite geldi ancak sorun çözülemeyince yarışa veda etti. Evet, Verstappen 2022 Avustralya GP'den sonra ilk defa bir yarışa veda etmiş oldu!

Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından Sainz ön tarafta rahatladı. 7. turda Norris 2, Leclerc 2.3, Piastri 2.7 sn arkadaydı ve bu isimler yarış galibiyeti mücadelesine ortak oldular. 5. sıradaki Russell ile 4. sıradaki Piastri arasında 3.5 sn fark vardı.

7. turda Albon, Ricciardo ve Zhou, 8. turda ise Hamilton ve Magnussen, 9. turda Russell, Stroll ve Bottas pite girdiler. Pit stoplar beklenenden erken başladı. 10. tur tamamlanmadan yarış dışı kalan tek isim Verstappen olurken 8 araç pite gelmiş oldu.

10. tura girerken Leclerc, Piastri, Tsunoda ve Ocon pite geldiler. Bu bölümde Sainz, Norris'in 3.5 sn farkla önünde liderliğini pekiştirmişti.

11. turda Hamilton'ın yeni sert lastikleriyle ilk virajda pist dışına çıktığı görüldü.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Sainz için pit stop aralığı yaklaşırken, Ferrari pilotunun gazı iyice açtığı görüldü. 12. turun sonunda Norris'le fark 5.4 sn olmuştu. Aynı tur içerisinde Leclerc ve Piastri, henüz pite gelmeyen Hulkenberg'i ve Gasly'i geçerek 5 ve 6. sıralara yükseldiler.

13. turdayken lider Sainz ile ikinci Norris arasındaki fark 6.8 sn'ydi. 3. sıradaki Perez ise liderin 14 sn gerisine düşmüştü. Perez, o esnada telsizden "lastik aşınmasını engellemek için aşırıya gittiklerini çünkü arka lastiklerde yol tutuşu bulamadığını" söyledi. Pite girmeyen diğer isimler 4. sıradaki Alonso, 7. sıradaki Hulkenberg, 8. sıradaki Gasly'di.

15. turda ön tarafta Norris ve Perez pite geldiler. Norris, takım arkadaşı Piastri'nin arkasında 5. sırada, Perez ise Hamilton'ın önünde 10. sırada yarışa döndü. Bu iki ismin pite gelmesinin ardından, pite gelmeyen isimler Sainz, Alonso, Hulkenberg ve Gasly oldular.

16. turun sonunda lider Sainz pite geldi. Sainz sadece Alonso'ya geçilirken o turun içerisinde Hamilton, yavaşlayarak bir süre ilerledi ve aracını güvenli bir yerde bıraktı. Hamilton'ın duraklamasıyla sanal güvenlik aracı devreye girdi. Bu, o esnada pite gelmeyen Alonso, Hulkenberg ve Gasly için iyi haberdi çünkü diğerleri pist üstünde daha yavaş giderken onlar pit yolunda daha hızlı gidebilecekti. Bu üç isim hemen pite geldiler.

Yarışa sert lastiklerle başlayan Alonso orta lastiklere geçiş yapıp 5. sıraya gerilerken, Hulkenberg de orta lastiklere geçti ve 12. sıraya geriledi. Gasly ise sert lastiklerle 15. sıradaydı.

Hamilton'ın aracının hızlı bir şekilde bariyerlerin arkasına alınmasıyla yarış 18. turda yeniden başladı.

Bu bölümde sıralama Sainz, Leclerc, Piastri, Norris, Alonso, Russell, Perez, Stroll, Tsunoda ve Albon şeklindeydi. Yarışa 10. sıradan başlayan Alonso, ilk pitlerin tamamlanmasının ardından 5 sıra yükselmeyi başarmış oldu.

Leclerc, pit stopların ardından takım arkadaşının hemen arkasına gelmişti ancak aralarında 7 turluk lastik ömrü farkı vardı. Bu bölümde Ferrari pilotlarını galibiyet yolunda rahatsız edebilecek konumdaki tek takım McLaren gibiydi ancak onların da hızı yeterli değil gibiydi. Sezonun en güçlü aracına sahip olan Red Bull'un yola devam edebilen tek pilotu Perez, 22. turda lider Sainz'ın 18 sn gerisinde 6. sıradaydı. Perez, pist üstünde önce Stroll, ardından Russell'ı geçerek yükselmeye çalışmalarını sürdürüyordu.

Sainz'ın pitinden sonra Leclerc ile arasındaki fark 1 sn civarında olsa da, turlar ilerledikçe Sainz hızlandı ve 30. tura girmeden önce farkı 6 saniyeye taşıdı.

Perez, yükselme mücadelesinde 28. turda Alonso'yu geçerek 5. sıraya yükseldi ancak bu süreçte ön grupla fark daha da açılmış oldu.

Williams'ın puan umuduyla Sargeant'ın aracını verdiği Albon, 10. sıraya kadar yükselerek puan alabileceği konuma geldi. Williams, Albon'u 28. turun sonunda 2. kez pite aldı. Pitten sonra Albon 14. sıraya geriledi ancak öndekilerin pitlerini tamamladığında yükselebilecek konumdaydı.

28. turda McLaren, daha yeni lastiklere sahip olduğu için Leclerc'i geçebilmesi umuduyla Norris'i Piastri'nin önüne aldı. Norris, kendisinden bekleneni yaptı ve 2.5 sn'nin üzerindeki farkı 34. turda 1.2 saniyeye düşürdü.

34. turda 11. sıradaki Magnussen pite gelerek Albon'un arkasında 14. sırada yarışa döndü.

35. turda Norris, ön lastiğinin bitmeye başladığını, daha fazla gidemeyeceğini söylerken Ferrari Leclerc'i pite aldı. Leclerc, Perez'in hemen önünde 4. sırada geri döndü ancak ilk anlarda Perez'in baskısına maruz kaldı. Buna rağmen Leclerc, yerini korumayı başardı.

Perez, 35. turun sonunda pite gelerek önündeki isimlerden farklı bir adım attı. Onu arkalarda Hulkenberg ve Zhou takip ettiler. Perez yarışa 9. sırada dönerken Hulkenberg 11., Zhou ise 17. sırada geri döndü. Sauber, Zhou'nun hem ilk hem de ikinci pitinde sol ön lastikte sorun yaşadı... Bu sene bunu birçok kez gördük.

37. turda Tsunoda pite geldi. Tsunoda, 9. sırada pite girmişti, 10. sırada çıktı. RB pilotu böylece normal şartlarda puan alabileceği bir konumdaydı.

38. turda 8. sıradaki Stroll pite geldi ve 9. sırada yarışa döndü.

39. turda ilk 10'da sıralama Sainz, Norris, Piastri, Leclerc, Alonso, Russell, Perez, Stroll, Gasly ve Tsunoda şeklindeydi. Ancak henüz pite gelmeyen isimler vardı.

Küçük bir pist dışı ziyareti yapan Piastri, turun sonunda pite geldi ve Alonso'nun arkasında 5. sırada döndü.

40. turda Norris pite geldi ve kendisinden 6 tur erken pite gelen Leclerc'in 4 sn gerisinde geri döndü.

41. turun sonunda ise lider Sainz ve 5. sıradaki Alonso pite geldiler. Sainz, pite girdiği gibi lider dönerken, Leclerc ile arasında 5.5 sn fark oluştu. Pite girmeden önce Piastri ile mücadele eden Alonso ise Perez'in 11 sn gerisinde 7. sırada geri döndü.

43. turda Tsunoda'ya geçilen Gasly, pite geldi. Alpine pilotu 15. sırada yarışa geri döndü. Bir tur sonra takım arkadaşı Ocon'un pite gelmesiyle Gasly 14. sıraya yükseldi.

Aynı tur içerisinde 12. sıradaki Magnussen ile 11. sıradaki Albon arasında 11.lik mücadelesi başladı. İkinci pite erken gelen Albon, arkasındaki pilotun baskısı altına girmişti ve Magnussen 45. turda geçerek 11. sıraya yükseldi. Haas pilotları o esnada 10 ve 11. sıradaydı. İlk 9'da bir sorun yaşanması halinde iki Haas pilotu puan alabilecek durumdaydı.

46. turda Russell pite gelerek Alonso'nun arkasında 7. sıraya geriledi. Mercedes, sıralamalarda olduğu gibi yarışta da pek varlık gösteremedi.

Bu bölümde McLaren pilotları art arda hızlı turları attılar. Norris, 46. turda 1:19.971'lik derecesiyle yarışın o ana kadarki en hızlı turunu attı. Bu sayede Norris, Leclerc'le farkı 4 saniyenin altına düşürdü ancak henüz ikinciliği zorlayabilecek durumda değildi.

49. turda ekranlara, Gasly'e pit çıkışında çizgiyi erken geçtiği için 5 sn zaman cezası verildiği yansıdı.

Yarışın sonuna doğru ilerlerken pist üstündeki en yakın isimler 6. sıradaki Alonso ile 7. sıradaki Russell'dı. Bu iki isim DRS mesafesinde yarışı sürdürüyorlardı ancak Russell pek atak fırsatı yakalayamadı.

Son turlarda Norris, Leclerc'le farkı 2.5 dk civarına indirmişti ancak Leclerc, 57. turda 1:19.813 ile en hızlı turu atarak cevap verdi.

Son turlarda Alonso'yu geçmek için çok zorlayan Russell, büyük bir kaza yapınca yarış sanal güvenlik aracı altında tamamlandı. Tekrar görüntülerinde Russell'ın 7. virajda çakıl alana çıktığı, sonra bariyerlere vurmasının etkisiyle aracının sürüklenirken yan yattığı görüldü.

58 turluk yarışı ilk sırada tamamlayarak kazanan isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu!!!

Sainz böylece, 2. turda aldığı liderliği çok rahat bir şekilde koruyarak zafere ulaştı ve 2023 Singapur GP'den sonra yine Red Bull haricinde kazanan tek isim oldu.

Leclerc'in 2. olmasıyla Ferrari 2022 Bahreyn GP'den sonra ilk defa duble yaparken podyumu tamamlayan isim McLaren'dan Lando Norris oldu. McLaren, ikinci pit stopta Norris'i Leclerc'ten sonra alınca hem pist üstünde, hem de strateji ile Leclerc'i geçme fırsatını kaçırmış oldu.

Russell'ın son turda yarış dışı kalmasıyla pozisyonlar korunmuş oldu. Kendi evinde yarışan Piastri 4. olurken ilk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Perez, Stroll, Tsunoda, Alonso, Hulkenberg ve Magnussen oldular.

Avustralya GP'de alınan sonuçlarla birlikte Verstappen 51 puanda kalarak şampiyona liderliğini korurken Leclerc 47 puanla, Perez'i 1 puan farkla geçerek 2. sıraya yükseldi. Cidde yarışını kaçıran Sainz 40 puanla dördüncü sıraya yükselirken onun arkasında McLaren pilotları Piastri ve Norris yer alıyorlar.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 97 puanla lider olsa da, onu 90 puanla Ferrari takip ediyor. 55 puanlı McLaren, 27 puanlı Aston Martin ve 26 puanlı Mercedes ile bir miktar fark açmış durumda.

Avustralya GP Sonucu