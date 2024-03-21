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Formula 1 Avustralya GP

2024 Avustralya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

2024 Avustralya GP öncesinde, Giorgio Piola ve Sutton Images'ın arşivinden öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.

Matt Somerfield
Matt Somerfield
Mercedes W15 detail

Mercedes W15 detail

Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Mercedes W15 detail

Mercedes W15 detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W15'in güç ünitesi kurulumunun yanı sıra sidepodların içindeki radyatörler ve motorun üstüne ve arkasına monte edilmiş soğutucu gibi yardımcı bileşenlere bir bakış.

Williams FW46 detail

Williams FW46 detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Williams FW46 hazırlanırken çekilen bu fotoğrafta, ön fren tertibatının iç yapısını görebiliyoruz. Frenler ve jant arasında ısı alışverişini kontrol etmek için bir disk kaplaması kullanılmış. Bu, lastiğin kütle sıcaklığını etkiliyor. Ayrıca, fren kaliperinin genişliği boyunca yatay kanatçıkların kullanıldığına ve ana gövdeden ağırlık kaldırıldığı için ısıyı yönetmeye yardımcı olmak üzere üst bölümde tüp benzeri kanatçıkların kullanıldığına dikkat edin.

RB F1 Team VCARB 01 detail

RB F1 Takımı VCARB 01 detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

VCARB01'in güç ünitesinin ve yardımcı parçalarının kurulumuna, aracın merkez hattında kullanılan büyük bir sele soğutucusuyla birlikte bir bakış.

Red Bull Racing RB20 detail

Red Bull Racing RB20 detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

RB20'nin geniş açılı bir çekimi bize önlük ve damper düzenlemesinin bir görüntüsünü veriyor. Ayrıca, takımın bu yıl ön fren diski kaportasında, üretilen ısının bir kısmının kampana kapağının altındaki iç hacmin geri kalanına bir koridor açmasını sağlamak için nasıl bir pencere kullandığını da görebiliyoruz.

RB F1 Team VCARB 01 detail

RB F1 Takımı VCARB 01 detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

VCARB01'in henüz araca bağlanmamış zemini, bize zemin çitlerinin ve zeminin ön kenarının bir görüntüsünü sağlıyor.

Mercedes W15 detail

Mercedes W15 detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

W15'in kaportasının altı, bize iç arka süspansiyon elemanlarının bazılarını görmemizi sağlarken, metal bir dayanağa bağlı kama şeklindeki zemin montajı da dikkat çekiyor.

Stake F1 Team Kick Sauber C44 technical detail

Stake F1 Team Kick Sauber C44 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Sauber bu hafta sonu yeni bir ön kanada sahip.

Haas VF-24 technical detail

Haas VF-24 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-24'ün ön kanat uç plakası, görmeye alışık olduğumuz daha basit geometriye sahip olmak yerine dalgalı tasarıma sahip. Bu arada Haas, Mercedes'in bu kural seti boyunca kullandığına benzer bir alt uç plakası arka kesiğe ve yarı müstakil kanat düzenlemesine de sahip.

Aston Martin AMR24'ün Avustralya Grand Prix'si için revize edilmiş üst planyalara sahip ön kanadının yukarıdan aşağıya genel görünümü. Takım sıralama ve yarış hızını daha iyi dengelemeye çalışıyor.

RB20'nin ön süspansiyonu ve şasi düzenine yakından bakış; zemin ve şasi kesişme kabarcığı dikkat çekici bir özellikken, bu yan görünümde sidepoddaki hava girişi paneli net bir şekilde görülebiliyor.

Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın arkasında, takımın bu pist için tercih ettiği soğutma düzenini görebilirken, aynı zamanda arka süspansiyon detaylarını ve kullanılan arka kanat yere basma kuvveti seviyesini de görebiliyoruz.

Mercedes W15'in ön süspansiyonun üst salıncağı modüler sistemde daha yüksek konumda olacak şekilde ayarlanmış ancak bildiğiniz üzere hafta sonunda süspansiyon kolu daha aşağı alınabiliyor. Bu görüntü aynı zamanda P-şeklindeki sidepod girişini ve ardından gelen alttan kesilmiş karoseri de güzel bir şekilde görmemizi sağlıyor.

W15 ayrıca Bahreyn'de kullanılan ve Lewis Hamilton tarafından Suudi Arabistan'da 3. antrenmanda denenen daha yüksek yere basma kuvvetine sahip arka kanatla donatılmış. Bununla birlikte, üst kanadın arka kenarına henüz Gurney takılmamış ve kenar da hafifçe kesilmiş gibi görünüyor.

C44'ün uç plakasının üst kısmına ve dış yüzey kanadına yakından bakış.

Ferrari SF-24, motor kapağının değiştirilebilir soğutma panelinde sadece tek bir çıkış kullanılmış.

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Matt Somerfield
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Matt Somerfield
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