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Formula 1 Avustralya GP
Antrenman raporu

2024 Avustralya GP 1. antrenman seansı: Albon'un kırmızı bayrak çıkarttığı seansta Norris lider

2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, Arap yarım adasında düzenlenen iki yarışın ardından Avustralya GP ile Asya turuna devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 30 C'ydi. Pirelli, Avustralya'ya daha yumuşak hamurları getirmeyi tercih etmiş ve C3(sert), C4(orta) ve C5 (yumuşak) lastikleri getirmiş.

Pilotlar seans boyunca orta ve yumuşak lastikleri kullandılar.

Alex Albon'un 6. ve 7. viraj bölümünde kaza yapıp kırmızı bayrak çıkarttığı seansta pilotlar zaman zaman 9. ve 10. viraj bölümünde pist dışı ziyaretlerinde bulundu.

Albon kırmızı bayrak çıkartmadan önce en hızlı turu atmış olan Norris 1:18.564 ile seansı lider tamamladı.

Alex Albon, Williams choque

Alex Albon, Williams choque

Kırmızı bayrak sonrası seans tekrar başladığında attığı turlarla Verstappen ikinci, Russell ise üçüncü sırada seans tamamladı.

Seans başlar başlamaz pilotlar zaman kaybetmeden piste çıktılar. Hamilton 1:20.866 ie ilk sırayı aldıktan sonra pilotlar daha hızlı zamanlar atmaya başladı ve Perez ilk kez 1:19'lu derecelere inen isim oldu  ilk sırayı aldı.

Charles Leclerc, yumuşak lastikleriyle 1:19:337'lik derece ile en hızlı dereceyi geliştirmişti ki ilk iki yarışın galibi Max Verstappen bütün sektörlerde en hızlı dereceyi yaparak 1:18.670 ile ilk sıraya çıktı.

Daha sonra Lando Norris dereceyi 1:18.564'e çekti ve ilk sıraya çıktı.

Seansın son 20 dakikasına girilirken Albon pistin hızlı bölümünde aracın kontrolünü kaybederek seansı bariyerlerde noktaladı. Pistin temizlenmesi ve Albon'un aracının pistten alınması için seansa 10 dakikalık ara verildi.

Seans yeniden başladığında lider değişmedi ancak Verstappen ve Russell derecelerini iyileştirerek ilk üçü tamamladı.

Leclerc,Tsunoda, Perez ilk altı sırayı tamamladı ve ilk altı sıra birbirine 0.1 saniyeden daha yakındı.

Stroll, Sainz, Hamilton ve Piastri ise ilk on sırada yer aldılar.

Ricciardo, Albon, Magnussen, Sargent ve Ocon ilk onu takip ederken Hulkenberg, Gasly, Alonso, Zhou ve Bottas ise liderden bir saniye geride seansı tamamladı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23

1'18.564

   241.851
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19

+0.018

1'18.582

 0.018 241.795
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.033

1'18.597

 0.015 241.749
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.035

1'18.599

 0.002 241.743
5 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 26

+0.057

1'18.621

 0.022 241.675
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.078

1'18.642

 0.021 241.611
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.103

1'18.667

 0.025 241.534
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 23

+0.122

1'18.686

 0.019 241.476
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20

+0.207

1'18.771

 0.085 241.215
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.354

1'18.918

 0.147 240.766
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 25

+0.710

1'19.274

 0.356 239.685
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+0.879

1'19.443

 0.169 239.175
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+0.925

1'19.489

 0.046 239.036
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 22

+0.955

1'19.519

 0.030 238.946
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 25

+0.997

1'19.561

 0.042 238.820
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+1.040

1'19.604

 0.043 238.691
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+1.058

1'19.622

 0.018 238.637
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 16

+1.152

1'19.716

 0.094 238.356
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 23

+1.425

1'19.989

 0.273 237.542
20 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+1.450

1'20.014

 0.025 237.468
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