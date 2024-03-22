2024 Avustralya GP 1. antrenman seansı: Albon'un kırmızı bayrak çıkarttığı seansta Norris lider
2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 1, Arap yarım adasında düzenlenen iki yarışın ardından Avustralya GP ile Asya turuna devam ediyor.
Bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 30 C'ydi. Pirelli, Avustralya'ya daha yumuşak hamurları getirmeyi tercih etmiş ve C3(sert), C4(orta) ve C5 (yumuşak) lastikleri getirmiş.
Pilotlar seans boyunca orta ve yumuşak lastikleri kullandılar.
Alex Albon'un 6. ve 7. viraj bölümünde kaza yapıp kırmızı bayrak çıkarttığı seansta pilotlar zaman zaman 9. ve 10. viraj bölümünde pist dışı ziyaretlerinde bulundu.
Albon kırmızı bayrak çıkartmadan önce en hızlı turu atmış olan Norris 1:18.564 ile seansı lider tamamladı.
Alex Albon, Williams choque
Kırmızı bayrak sonrası seans tekrar başladığında attığı turlarla Verstappen ikinci, Russell ise üçüncü sırada seans tamamladı.
Seans başlar başlamaz pilotlar zaman kaybetmeden piste çıktılar. Hamilton 1:20.866 ie ilk sırayı aldıktan sonra pilotlar daha hızlı zamanlar atmaya başladı ve Perez ilk kez 1:19'lu derecelere inen isim oldu ilk sırayı aldı.
Charles Leclerc, yumuşak lastikleriyle 1:19:337'lik derece ile en hızlı dereceyi geliştirmişti ki ilk iki yarışın galibi Max Verstappen bütün sektörlerde en hızlı dereceyi yaparak 1:18.670 ile ilk sıraya çıktı.
Daha sonra Lando Norris dereceyi 1:18.564'e çekti ve ilk sıraya çıktı.
Seansın son 20 dakikasına girilirken Albon pistin hızlı bölümünde aracın kontrolünü kaybederek seansı bariyerlerde noktaladı. Pistin temizlenmesi ve Albon'un aracının pistten alınması için seansa 10 dakikalık ara verildi.
Seans yeniden başladığında lider değişmedi ancak Verstappen ve Russell derecelerini iyileştirerek ilk üçü tamamladı.
Leclerc,Tsunoda, Perez ilk altı sırayı tamamladı ve ilk altı sıra birbirine 0.1 saniyeden daha yakındı.
Stroll, Sainz, Hamilton ve Piastri ise ilk on sırada yer aldılar.
Ricciardo, Albon, Magnussen, Sargent ve Ocon ilk onu takip ederken Hulkenberg, Gasly, Alonso, Zhou ve Bottas ise liderden bir saniye geride seansı tamamladı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|23
|
1'18.564
|241.851
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.018
1'18.582
|0.018
|241.795
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.033
1'18.597
|0.015
|241.749
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.035
1'18.599
|0.002
|241.743
|5
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.057
1'18.621
|0.022
|241.675
|6
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.078
1'18.642
|0.021
|241.611
|7
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+0.103
1'18.667
|0.025
|241.534
|8
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.122
1'18.686
|0.019
|241.476
|9
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.207
1'18.771
|0.085
|241.215
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.354
1'18.918
|0.147
|240.766
|11
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|RB
|Red Bull
|25
|
+0.710
1'19.274
|0.356
|239.685
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|11
|
+0.879
1'19.443
|0.169
|239.175
|13
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|21
|
+0.925
1'19.489
|0.046
|239.036
|14
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|22
|
+0.955
1'19.519
|0.030
|238.946
|15
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|25
|
+0.997
1'19.561
|0.042
|238.820
|16
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.040
1'19.604
|0.043
|238.691
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|25
|
+1.058
1'19.622
|0.018
|238.637
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|
+1.152
1'19.716
|0.094
|238.356
|19
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|23
|
+1.425
1'19.989
|0.273
|237.542
|20
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+1.450
1'20.014
|0.025
|237.468
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