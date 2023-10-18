2024 F1 araçları dondurulacak mı?

2026’daki yeni kurallara uygun araçların 2025 bütçe sınırlamasına uygun şekilde tasarlanması planlanıyor. Takımların 2025'te, en az mevcut sezona odaklandıkları kadar 2026 kurallarına da odaklanacakları bir gerçek.

Araç gelişimlerinin tıpkı yer etkisi çağının öncesindeki gibi dondurulma ihtimali ise kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Konu üzerine konuşan ilk isim Mercedes teknik patronu James Allison oldu. Allison hatırlanacağı üzere W14 aracının beklentileri karşılayamamasının ardından Mike Elliott’un görevine getirilmiş ve teknik patron olarak görevlendirilmişti.

Katar Grand Prix’i sonrası açıklama yapan Allison’un açıklaması itibariyle bugüne değil, geleceğe odaklandığının işaretlerini veriyor.

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, 2025 aracının stratejik olarak büyük önem teşkil ettiğini ve uzun bir ömre sahip olabileceğini vurguladığı açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Yeni sezona iyi bir araçla başlangıç yapmak her zamankinden daha da önemli olacak çünkü 2026 kurallarının eli kulağında ve 2026 aracını 2025 yılı içerisinde tasarlamamız gerekiyor."

"Büyük olasılıkla 2025 aracı 2024’e oldukça benzeyecek. Yeni çağın başlayacağı 2026 yılında iyi bir araca sahip olmak her şeyden daha önemli."

Gücünün %50'sini elektrik kaynağından alan, daha küçük ve aero verimliliği yüksek 2026 araçlarının 2025 sezonu içinde tasarlanması gerekecek. Halihazırda bütçe sınırlamaları takımların durumunu zorlaştırırken 2025 aracını geliştirmek takımların pek tercih edeceği bir hamle olmayacak gibi gözüküyor.

Formula 1’de yeni dönem ufukta gözükürken kafalardaki soru işaretleri artmaya devam ediyor. Konuya dair 2024 araçlarının dondurulma ihtimalini gündeme getiren Allison, izleyicilerin hatırlayacağı üzere araçların yer etkisi çağı öncesi dondurulmasını hatırlattı.

Yer etkisi kurallarının başlaması öncesinde, dünyanın COVID pandemisi ile sallandığı dönemde gelişmeler durdurulmuş, küçük takımlar mevcut araçlarını geliştirecek imkan bulamamıştı. Sonrasında ise yeni kurallar bir yıl ertelendi ve 2022’de yürürlüğe girdi.

Formula 1’in haklarının Liberty Media’ya devredilmesi ile birlikte takımlar artan gelirler ile rahat bir finansal durumda olsalar dahi bütçe sınırlaması takımların işlerini oldukça zorlaştırıyor. Allison tarafından dile getirilen araç dondurulma konusunun diğer takımlar tarafından kabul edilmesi ve yeni çağ araçlarına odaklanılma ihtimali yüksek gözüküyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Araçların gelişimini durdurmanın diğer takımların Max Verstappen öncülüğündeki Red Bull dominasyonuna etkisi ise diğer bir tartışma konusu.

Diğer yandan yeni kurallar öncesinde maliyet sınırlamasının takımları nasıl etkileyeceği, veya Formula 1’in olası araç dondurma kararı ile duruma müdahale edip etmeyeceği ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde diğer takımların ve Formula 1 yönetiminin de tartışmaya dahil olması bekleniyor.